Как сохранить комнатные растения, если вы собрались в отпуск, а поливать цветы некому

Собрались в отпуск на две недели, а поухаживать за растениями в этот период некому? Есть хорошая новость: вы можете самостоятельно организовать полив цветов на «дистанционной» основе, и не переживать о том, что во время вашего отсутствия они засохнут.



Вариант 1: Полив из бутылки





Вариант 2: Пакеты

Вариант 3: Тазик с водой

Вариант 4: Колбы

Вариант 5: Гравитационный полив

Вариант 6: Уложите растения «спать»

Вариант 7: Оберните горшок полиэтиленом

Воткните бутылку в горшок горлышком внизНаверняка вы знаете, что на маркетплейсах или в хозяйственных магазинах можно купить специальную систему автоматического полива, которая будет дозированно выдавать воду.Однако при желании такую систему можно сделать самостоятельно. Все, что вам понадобится – пластиковая бутылка. Для комнатных растений в маленьких горшках подойдет полулитровая бутылка, а для больших лучше взять литровую.Итак, сделайте несколько проколов в верхней части емкости, заполните ее водой и тщательно закрутите крышку. За день до отъезда хорошо полейте цветы, а затем в каждый горшок воткните бутылку пробкой вниз. Чтобы она хорошо держалась, слегка прикопайте ее землей. Благодаря таким действиям вода будет медленно выходить из бутылки и увлажнять грунт все то время, что вы будете в отпуске. Обратите внимание, что проделанные в емкости отверстия не должны располагаться рядом с корнями, иначе вы зальете свои растения, и они пропадут не из-за засухи, а из-за переизбытка влаги.Налейте воду в зип-пакет и положите в горшокПо аналогии с бутылкой можно использовать обычный зип-пакет с бегунком. Наполните его водой комнатной температуры, сделайте небольшую дырочку с помощью иголки и положите в горшок с комнатным растением. Вода будет медленно выходить через отверстие и поливать цветок. Обратите внимание, что горшок, в который вы положили пакет, нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами – он может сработать как линза и спровоцировать пожар.Поставьте растение в тазик с водой.Возможно, вы не знали, но в темных помещениях растения резко замедляют рост и требуют меньше влаги. Поэтому накануне отъезда вы смело можете хорошенько полить их, а затем убрать с подоконника на пол. Если вы думаете, что этого будет недостаточно и земля в горшках пересохнет до вашего приезда, сделайте следующие: возьмите несколько тазиков, заполните их наполовину водой, а затем опустите в емкости горшки с растениями. За пару недель без солнечного света с цветами ничего не случится, а водой они будут обеспечены. Лучше всего такой «полив» подходит для неприхотливых растений, вроде сансевиерии, хлорофитума, бальзамина или герани. Они легко переносят как нехватку влаги, так и ее переизбыток.Вода из колбы будет вытекать по мере необхходимостиВ магазине цветов можно купить специальные шарообразные колбы с узким горлышком. Обычно их хватает на две недели полива, поэтому не нужно будет переживать о состоянии растений. Схема использования простая и понятная: наполните колбу водой и воткните в горшок.Принцип действия отличается от бутылки или пакета, когда вода тонкой струйкой поступает в землю. Здесь все иначе: когда грунт начинает засыхать, из него высвобождается кислород, который попадает в колбу и вытесняет из нее воду. Как только почва намокает, кислород «заканчивается» и полив останавливается.При установке колбы очень важно соблюдать инструкцию. Если вы сделаете что-то не так, вода сразу выльется в горшок, вместо того, чтобы поливать землю по мере необходимости. Также важно убрать горшки с цветами с солнечной стороны квартиры. При прямом воздействии солнечных лучей колбы могут сработать как линзы и стать причиной возгорания.Источник воды должен находиться выше цветовЕще один популярный вариант полива, который можно организовать дома своими руками. Расставьте горшки с цветами на полу, а рядом на стуле поставьте кастрюлю с водой. Далее возьмите старую футболку, нарежьте на полоски и сделайте из них жгутики или «косички». Один конец жгута поместите в емкость с водой, а другой – в кашпо с растением, слегка прикопав землей, чтобы он держался. Обратите внимание, что он не должен сильно натягиваться или перегибаться, иначе вода не будет поступать в почву. Следите, чтобы фитиль был прямым и отвесным. Если растение влаголюбивое, разместите в горшке несколько жгутов, чтобы ему хватало воды.Срежьте бутоны и сухие листья.Конечно, в переносном смысле. Отличный шанс сохранить растения, пока вы будете в отпуске – замедлить их рост, а также другие вегетативные процессы, словно они спят. Мы же во сне не едим и не пьем – наша главная цель отдохнуть и восстановить силы. Никаких удобрений или дополнительных средств полива не понадобится. Нужно всего лишь срезать подсохшие листья и бутоны, которые тратят внутренние ресурсы цветов.Также можно поставить растения на пол или частично задернуть шторы, чтобы через стекло попадало меньше солнечного света. Полностью закрывать окна темными гардинами не надо – все же цветам нужно воздействие ультрафиолетовых лучей для поддержания здоровья, пусть и минимальное.Обмотайте влажной тряпкой, а затем пакетомМы уже упоминали о том, что грунт в горшках нужно хорошо полить накануне вашего отъезда. Однако этого может оказаться недостаточно, особенно если отпуск будет длиться дольше недели. После полива эксперты рекомендуют обернуть кашпо влажной бумагой, а сверху еще и полиэтиленом. Это нужно для того, чтобы земля как можно дольше оставалась влажной и не нуждалась в дополнительной воде.