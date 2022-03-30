15 доказательств того, что квантовая механика изменила представление человека о реальности

Квантовая механика допускает возможность путешествий во времени.

1. Вселенная - голограмма

Квантовая механика: вселенная может быть голограммой.

2. Быстрые технологии - неточные инновации

Квантовая механика: чем быстрее меняются технологии, тем более неточными становятся инновации.

3. Свет можно контролировать и концентрировать

Квантовая механика: свет можно контролировать и концентрировать для выполнения различных функций.

4. Случайность можно рассчитать

Квантовая механика: случайность можно рассчитать и спрогнозировать.

5. Измерение объектов

Квантовая механика: объекты ведут себя по-разному при их измерении.

6. Существует более одной вселенной

Квантовая механика: существует более одной вселенной.

7. Минимум 11 измерений

Квантовая механика: существует более одного измерения.

8. Свет может потребляться и распадаться

Квантовая механика: свет является объектом, который может потребляться и распадаться.

9. Электромагнитным полем можно управлять

Квантовая механика: управляемое электромагнитное поле.

10. Свет может быть транспортом

Квантовая механика: свет может быть использован в качестве транспорта.

11. Полупроводниковые кристаллы в медицине

Квантовая механика: полупроводниковые кристаллы в медицине.

12. Бозон Хиггса

Квантовая механика: существует частица, которая придает массу даже мельчайшим формам материи.

13. Квантовые компьютеры

Квантовая механика: квантовые компьютеры могут работать быстрее, чем цифровые аналоги.

14. Квантовое туннелирование

Квантовая механика: туннелирование может быть применено к современным гаджетам.

15. Путешествия во времени

Квантовая механика: люди могут путешествовать во времени.