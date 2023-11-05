Католическая церковь, политики и навязанные стереотипы: Саркастичные иллюстрации на злобу дня

Жизнь – странная штука и чем проще к ней относишься, тем благосклоннее она к тебе. По крайней мере, именно так считает Герхард Хадерер (Gerhard Haderer) – человек, прославившийся на весь мир своими колкими иллюстрациями на злободневные темы. В своих работах он не только высмеивает людские пороки, а и подшучивает над религией, выставляя её в ином, слегка аляповатом свете, вызывающем множество разногласий, сомнений и баталий среди зрителей, рьяно отстаивающих своё мнение и права.
На тему католической церкви. Автор: Gerhard Haderer.
Убийство, 2012 год. Автор: Gerhard Haderer.
Хадерер родился в 1951 году в городе Леондинг, недалеко от Линца. Он изучал рекламную графику, а в Стокгольме обучался гравировке. После первой работы в качестве декоратора в Quelle – немецкой компании, занимающейся доставкой почты, он начинает собственный бизнес и работает в рекламных агентствах. В 1984 году, отказавшись от этой деятельности, которую он считает слишком меркантильной, художник решается сделать шаг, чтобы посвятить себя сатирическому рисунку, который действительно близок его сердцу. Он дебютировал в региональной прессе «Oberndorfaktuell» и в сатирическом журнале «Watzmann3». Вскоре у него появляется еженедельная страница в «Profil» и «Stern». Постепенно Герхард начинает проводить выставки, а его работы собраны в десятках различных книг. И лишь в девяностые годы он окончательно и бесповоротно начинает создавать оригинальные персональные иллюстрации, принёсшие ему баснословную славу.
Герр Вальдхайм и Сибен Канцлер, 2012 год. Автор: Gerhard Haderer.
Как всё было на самом деле... Автор: Gerhard Haderer.
Гитлер - великая модель. Автор: Gerhard Haderer.
Герхард – один из самых важных и узнаваемых сатирических рисовальщиков в немецкоязычном мире и за его пределами. В 1985 году он опубликовал свои первые карикатуры в австрийском профиле, после чего их сотрудничество длилось более двадцати лет. С тех пор прошёл не один год, а работы художника и по сей день печатаются в различных журналах и газетах, поражая зрителя своей правдивой откровенностью и ироничностью. Он точно знает, как и что преподнести так, чтобы публика «взорвалась», фонтанируя речами, спорами и обсуждениями. Ведь его творчество – гремучая смесь, которая всегда точно бьёт в поставленную цель, не оставляя шанса на спасение. Взять хотя бы скандальную серию иллюстраций «Жизнь Христа», в которой затрагивается одна из любимых тем художника, связанная с католической церковью. Австрийский карикатурист не раз переживал тяжёлые времена с данной серией изображений, поскольку о нём постоянно писали и говорили лишь то, что он пренебрегает религиозными догмами. Следовательно, «Иисус!» (второе название серии карикатур, вошедших в книгу с одноимённым названием) вызвал довольно бурные и не самые лестные дебаты среди представителей австрийской церкви. Ко всему прочему, и глава правительства не остался в сторонке, также высказав своё мнение по этому поводу. Да и пресса не осталась в долгу, ссылаясь на дебаты, газетёнки не без энтузиазма устроили скандал из инцидента, по сути, раздув из мухи слона. В связи с чем Герхард заявил следующее: «Моё отношение к Иисусу – этой исторически существующей или несуществующей личности всегда было положительным. Иисус делал умные вещи. Он был социальным псевдо-революционером, который сумел показать людям, как можно изменить государство и правительство таким образом, чтобы с ним можно было безбоязненно ладить. У меня нет причин говорить зло об Иисусе. На самом деле, вовлечённые в происходящее, всегда одинаково реагируют на мои карикатуры. Идиоты пытаются привести меня в суд, а умные приглашают меня на ужин, и лишь единицы воспринимают показанное с юмором, не пытаясь отыскать подвох или оскорбление в моих работах».
Глобальное потепление. Автор: Gerhard Haderer.
Частная жизнь. Автор: Gerhard Haderer.
Всё то же самое: Стереотипное мышление. Автор: Gerhard Haderer.
Работы Хадерера богато детализированные, что характерно для мастеров прошлого, но при этом они изображают повседневную жизнь со всеми деталями. Его набор тем довольно широк. Обычный человек, проводящий своё свободное время за чем-то интересным или не очень – ещё один из любимых им мотивов. Автор использует свою описательно-художественную виртуозность, чтобы показать многочисленные варианты жития-бытия: увлечение фитнесом и красотой, пристрастие к мобильным телефонам и праздничной моде, влечение к сомнительным удовольствиям, которым мы, люди, посвящаем себя с отчаянным убеждением и постоянным энтузиазмом. И что самое интересное, в основном он подписывает свои карикатуры как Аид (Hades). Действительно, дьявольские нижние регионы предстают перед глазами австрийского карикатуриста. Хадерер играет в дьявольскую игру со своим посетителем. То, что было увидено и пережито, он может воспроизвести с такими мельчайшими деталями, которые порождают желание одновременно оглядываться и бояться. Дьявол прячется в деталях. Его рисунки, острые, словно лёд, раскрывают человеческую слабость и тщеславие со злым умыслом и лёгкостью указывая на происходящее вокруг.
Знай своё место, ведьма. Автор: Gerhard Haderer.
Марионетка. Автор Gerhard Haderer.
А ещё Герхард не всегда лестно отзывается о своей бывшей работе, связанной с рекламой: «Я страдал как собака. Жил с женой и детьми в Зальцбурге, в самом красивом месте в мире, в прекрасном доме, но в этой замечательной квартире я всегда оставался грустным, иногда подавленным, постоянно недовольным. Ощущение во мне было таким: ты делаешь дерьмо за деньги. Реклама, реклама, и ещё раз реклама! Ты бесконечно долго рисуешь предметы потребления намного красивее, чем они есть на самом деле, просто для того, чтобы соблазнить людей купить этот мусор! У меня была совесть, которая мне постоянно не давала покоя, что я получаю деньги и хвалю за совершенно бездушную, безмозглую работу. Например, я нарисовал для «Messerschmitt» просто хороший, безвредный календарь, но, при этом знал, что «Messerschmitt» также занимается оружейным бизнесом. В итоге, постоянное беспокойство и самокопание вызвали у меня окончательное отвращение. В голове постоянно крутилась одна и та же мысль: у меня есть талант, а я попросту его трачу не пойми на что. На тот момент мне было тридцать, казалось бы, очень успешный, но при этом очень несчастный человек, не получающий морального удовлетворения от того, что делает».
Хот-дог! Автор: Gerhard Haderer.
Большой удар. Автор: Gerhard Haderer.
Иисус! Автор: Gerhard Haderer.
Главной особенностью его работ является то, что всех своих персонажей он помещает в привычный им «декор», который мы узнаём во многих деталях. Это может быть и хорошо отполированная галька на берегу моря, и брусчатка, которой вымощены улицы, и площади австрийских городов и деревень, а ещё это дома с яркими цветами, которые запросто можно идентифицировать. Для интерьеров он тоже старается придерживаться реальности (сотрудничество с домом Quelle стало весьма полезным в этом плане). Хадерер привык коллекционировать каталоги, в которых он находит точную модель предметов повседневной жизни: от модной на тот момент обуви или одежды до мебели, которую мелкая буржуазия ценит в своих рисунках, и если один из его персонажей сидит на диване, то выбор художника однозначно падает на обивку с ужасным принтом, превращая своё творчество в критику общества потребителей, которое он хочет закрепить, представляя его в очень реалистичных сценах из жизни, таких простых и понятных каждому.
Космический мусор. Автор: Gerhard Haderer.
Величайшие причёски правительства. Автор: Gerhard Haderer.
Пеппи Длинный жизненный чулок. Автор: Gerhard Haderer.
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