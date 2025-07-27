Как не потеть и избежать натирания в жару

Мечтали о настоящем лете? Оно не заставило себя долго ждать. И теперь мы не знаем, куда деваться от жары. Если вы тоже устали постоянно бороться с потом, липкостью, натиранием, тогда эта статья для вас.

Делимся лайфхаками, которые помогут чувствовать себя максимально комфортно в любую погоду. Предлагаем попробовать все, чтобы определить для себя самый эффективный.

Лайфхак 1: Тэйпы

Лайфхак 2: Одежда из специальных тканей

Лайфхак 3: Бандалетки

Лайфхак 4: Антиперсперант и средство от мозолей

Лайфхак 5: Присыпка

Лайфхак 6: Средство от натирания

Лайфхак 7: Патчи

Лайфхак 8: Прокладки для груди

Лайфхак 9: Уколы ботокса

Обычно тейпы используют для фиксации грудиОбычно тэйпы используют в тех случаях, когда нет возможности надеть бюстгальтер (выглядывают лямки, у платья открытая спина и т.д.), однако они отличной подходят и для других целей. Например, отлично защищают от пота. Все, что вам нужно сделать – приклеить тейпы в те места, которые чаще всего потеют. Обратите внимание, что нужно выбирать изделия из дышащих материалов, иначе не получится добиться желаемого результата.В такой футболке вы будете меньше потетьНекоторые бренды предлагают коллекции вещей, созданных из специальных тканей, в которых мы меньше потеем. Например, одежда, изготовленная по технологии AIRism, сшита их шелковистого, невесомого и быстросохнущего материала, который не только впитывает и отводит влагу, но также нейтрализует неприятный запах. Также в коллекции AIRism есть вещи, которые за счет специальной пропитки обеспечивают надежную защиту от ультрафиолетовых лучей.Производители спортивной одежды предлагают своим покупателям специальные футболки, состоящие из антибактериальных полиэфирных волокон. Такие вещи являются идеальным решением в жару, так как не позволяют размножаться вредным бактериям, провоцирующим неприятный запах.Кроме того, ткань футболок быстрее сохнет, и вы не успеваете потеть. Эффект обычно сохраняется на протяжении нескольких стирок.Бандалетки надевают на бедраА вы знали, что существуют специальные накладки для ног, которые крепятся в районе бедер? Они называются бандалетки и визуально напоминают верхнюю часть чулок. Главная цель таких тканевых подвязок – защищать кожу от трения при ходьбе. Девушки, которые ими пользуются, отмечают, что бандалетки очень комфортные на ощупь, хорошо держатся на бедрах, ничего не перетягивают. Кроме того, подвязки гораздо удобнее, чем шортики, ведь в них чувствуешь себя более комфортно и свободно. Очень важно подбирать бандалетки четко по размеру, иначе они будут сползать при ходьбе.Нанесите антиперсперант на внутреннюю часть бедраВряд ли эти два средства могли бы стоять в одном ряду, если бы они не решали одну и ту же проблему – трение бедер друг об друга. Мы уже писали, что в этом случае на помощь могут прийти бандалетки, но есть и другие, не менее эффективные способы:• Нанесите на кожу антиперсперант. Используйте шариковый вариант или в стике. Обратите внимание, что этот способ подойдет в том случае, если на коже нет повреждений (царапин, раздражений и пр.) В ином случае дезодорант может вызвать воспалительную реакцию.• Используйте средство от мозолей. Их легко можно найти в аптеке по копеечной цене. Такие крема и гели обеспечивают отличное скольжение, долго держатся на коже и не оставляют на одежде никаких следов и пятен. Только не забудьте смыть средство с кожи сразу после того, как вернетесь домой.• Вазелин обеспечивает длительное действие, так как не впитывается в кожу и благодаря своей жирной текстуре обеспечивает хорошее скольжение. Но имейте в виду, что появления пятен на одежде избежать не получится.Кстати, вопреки распространенному мнению, бедра трутся друг о друга при ходьбе не только у полных девушек – даже очень худые барышни могут столкнуться с этой проблемой. Весь секрет кроется не в лишнем весе, а в строении ног, поэтому лайфхаки могут пригодиться кому-угодно.Присыпка помогает ногам не потеть и не издавать неприятный запахОдним из самых популярных методов борьбы с натиранием является детская присыпка или, если ее нет под рукой, крахмал. Одни девушки отмечают, что этот способ рабочий, другие жалуются, что действия присыпки хватает всего на два-три часа, и если приходится много ходить, то ее эффективность страдает. Это отличный вариант для мероприятий, где вы много сидите и мало ходите, а вот для активных передвижений лучше выбрать другой лайфхак.На заметку: Если вы планируете гладить рубашку, нанесите присыпку на зону воротника и подмышек, а потом пройдитесь горячим утюгом. Оказывается, такая хитрость помогает предотвратить появление пятен пота на ткани.Самый удобный формат – в стикеЭто средство, пожалуй, является самым эффективным. У него есть множество форматов, начиная от кремов, гелей, и заканчивая стиками. Результат достигается за счет того, что кожа не трется, а скользит. В применение средство предельно простое: нанесите его на проблемные зоны и отправляйтесь на прогулку, работу, учебу или свидание. Если вы целый день планируете быть вне дома, не забывайте обновлять крем. Кстати, такими средствами часто пользуются профессиональные спортсмены, в частности, бегуны и велосипедисты.У патчей есть специальный липкий слойЕсть патчи, которые мы кладем под глаза, в надежде, что они избавят нас от синяков и отеков, а есть патчи, которые спасают в жару от натирания. Визуально они напоминают большие пластыри, и клеятся на те участки, где кожа трется друг о друга. Главный плюс патчей состоит в том, что они прозрачные и почти незаметны под одеждой. Если крема и гели, о которых мы писали в прошлом пункте, вам не подходят, это средство станет настоящей палочкой-выручалочкой, и поможет комфортно чувствовать себя в жару.Разрежьте прокладку и вложите в чашки бюстгальтераЗдесь есть два варианта – купить готовые или сделать нужные прокладки самостоятельно. Конечно, проще заказать на маркетплейсе изделия, специально предназначение для борьбы с потом, но многие девушки жалуются, что они постоянно отклеиваются и плохо справляются со своими функциями. Если у вас есть время поэкспериментировать, попробуйте сшить собственные тканевые прокладки, которые идеально вам подойдут. Вот как это сделать.Измерьте свой бюстгальтер и сделайте выкройки, где будет намечена длина и ширина. Далее сшейте длинную полоску с «пухлыми» вставками – они должны находиться под грудью. Благодаря такому изобретению, пот будет впитываться в ткань, и вы не станете ощущать дискомфорт, находясь на улице или в душном помещении.Перед процедурой делают специальную разметкуЕсли все вышеперечисленные лайфхаки оказались на такими эффективными, как вы надеялись, тогда можно прибегнуть к более радикальному методу – ботоксу. Специалисты делают «укол красоты» в подмышки, после чего препарат блокирует нервные импульсы, стимулирующие работу потовых желез. Эффекта хватает на два-три месяца, все зависит от использованного препарата и индивидуальных особенностей организма. Главный минус этой процедуры состоит в ее высокой цене.Теперь вы знаете, как чувствовать себя комфортно этим летом, даже если на термометре больше 35 градусов. Возможно, не все хитрости для борьбы с жарой помогут конкретно вам, но хотя бы один-два пункта из этого списка точно окажутся полезными.