Точка взлета: пять самых интересных новых аэропортов и терминалов

Большинство аэропортов мира — чистая функция, не претендующая на красоту. Но есть настоящие храмы чек-инов и дворцы ожидания, которые придают путешествиям торжественность. Пять самых интересных — в фотогалерее далее









1. Denver International Airport

2. Chhatrapati Shivaji International Airport, Terminal 2

3. Hamad International Airport

4. «The Rock» Terminal

5. Пулково-1

Денвер, штат Колорадо, США 1995, 2013Денверский аэропорт всегда выделялся на фоне других американских аэровокзалов, как хиппи в толпе клерков, что не мешало ему быть крайне удобным для бизнесменов. Издали здание , построенное в 1995 году, напоминает не то группу шатров, не то заснеженные вершины. И та, и другая ассоциации верны: архитекторы, проектируя аэропорт, думали и о типи индейцев, и о Скалистых горах. В 2013 году к аэропорту пристроили новое крыло с отелем Westin, шестью конференц-залами, которые могут вместить до 300 человек каждый, восемью переговорными на 30–60 человек. Из номеров и переговорных открываются роскошные виды на летное поле и шатры основного здания. Sky Lobby отеля можно отлично использовать вместо бизнес-лаунджа: здесь просторно и светло. При всей привлекательности нового крыла само здание аэропорта отлично приспособлено под нужды бизнес-путешественников. Помимо бизнес-лаунджа United и зала Admiral для пассажиров American Airlines и British Airways по всему аэропорту раскиданы полезные для командировочного мелочи: несколько станций чистки обуви, офисы FedEx, UPS и USPS.Если меню кафе в бизнес-лаундже покажется недостаточно интересным, можно провести встречу и поработать в стейк-хаусе Timberline: там подают стейки из местного органического мяса и кошерные десерты. Те, кого бизнес-удобства не интересуют, могут ознакомиться с гуманитарной составляющей аэропорта: его часто называют лучшим в США для любителей искусства. Помимо постоянной коллекции и инсталляций здесь регулярно проходят фото- и художественные выставки.И еще одна трогательная деталь: в аэропорту постоянно дежурят собаки-терапевты, с которыми могут пообщаться те, кто испытывает стресс перед полетом.Мумбай, Индия, 2014Новый пассажирский терминал мумбайского аэропорта — часть плана по полной модернизации второго по загруженности аэропорта в Индии после Дели. Архитектурным проектом занималась чикагская компания Skidmore, Owings & Merrill (SOM), известная по проекту небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае. Источником вдохновения для дизайнеров стал павлиний хвост, популярный в Индии декоративный элемент . В новом терминале есть несколько бизнес-лаунджей, работа которых устроена почти по кастовому принципу. Самый престижный GVK Lounge разделен на три зоны: для бизнес-класса, премиум-класса и первого класса. Выглядит он как лобби индийского пятизвездного отеля, с раззолоченным потолком, декоративными узорчатыми панелями и креслами, обитыми красной кожей и бархатом. В салоне первого класса дополнительно есть меню а-ля карт, спа и душ, а также комната отдыха. Некоторыми из этих услуг за отдельную плату могут воспользоваться гости премиум-лаунджа. Платного доступа для пассажиров экономкласса в GVK нет, для них, а также для владельцев золотых и платиновых кредитных карт есть Loyalty Lounge. Выглядит он немного сиротски, но поработать и перекусить там можно. В аэропорту работает служба Pranaam: в пакет услуг входят встреча у трапа, помощь с иммиграционными процедурами, заказ такси и другие услуги консьержа. Служба располагает собственным бизнес-лаунджем, Pranaam GVK с базовым набором услуг. В здании аэропорта есть отель Niranta со спа и единственным рестораном на весь терминал — в пассажирской зоне только спорт-бар и кафе.Доха, Катар, 2014В соревновании Дохи и Дубая как двух лучших хабов Ближнего Востока Катар временно вырвался вперед. Пока Дубай запускает первые очереди аэропорта Аль-Мактум, в Катаре заработал аэропорт Хамад, весь в золоте, вплоть до стоек киосков с кофе. Открыть его планировали еще в 2009 году, и после пятилетней задержки оно наконец состоялось. Архитектурный проект терминалов разработало базирующееся в США архитектурное бюро HOK, строительством всего аэропорта занималась американская же компания Bechtel. Для эмира Катара и его гостей построили отдельный терминал, но и остальных пассажиров комфортом не обделили. К аэропорту примыкает отель The Airport, в котором любой номер, хоть президентский люкс, можно снять на любое время от пяти часов. В отеле есть велнес-центр с большим бассейном, шопинг-галерея (в дополнение к 80 бутикам в терминале) и несколько ресторанов. В самом аэропорту можно пристойно поужинать в Soprafino, перекусить и обсудить дела — в Caviar House and Prunier, позавтракать — в Le Grand Comptoire.В салоне для пассажиров бизнес-класса Oryx можно не только проверить почту и съесть креветочный коктейль, но и отдохнуть на настоящей кровати и принять душ. Кроме бизнес-зоны в лаундже есть игровая комната для детей и подростков с болидом «Формулы-1» в натуральную величину, игровыми автоматами и настольным футболом — не золотым, но из ценных пород дерева. Бизнес-лаундж открыт с понедельника по четверг, для пассажиров экономкласса доступ туда стоит $55.Веллингтон, Новая Зеландия, 2010Изрядная часть прилетающих в Веллингтон туристов ожидает попасть прямиком во «Властелин колец» — и им прямо в аэропорту дарят такую возможность. Ретрофутуристический новый терминал назвали не вполне традиционным для авиаузла именем The Rock — «Скала». Слоган у аэропорта тоже далеко не суконный — Wild at Heart, «дикий сердцем». Впрочем, если вспомнить задорные рекламные и инструкционные ролики Air New Zealand c танцующими стюардами, становится понятно, что в Новой Зеландии к воздушным путешествиям совершенно справедливо относятся как к развлечению, а не как к серьезному мероприятию. Почему бы и нет — в конце концов, самолеты действительно самый безопасный вид транспорта. Кинематографические ассоциации тут, надо сказать, не сводятся к блокбастеру по Толкиену . В зале ожидания со скамьями в стиле 1970-х вполне можно было бы снять ретросцену с бондовским злодеем, снаружи сверкающие медные корпуса напоминают не только огромные валуны, но и боевые станции из «Звездных войн», а внутри, если сосредоточиться, можно представить себя героем «Шпион, выйди вон». Хотя на самом деле архитекторы двух бюро — Studio Pacific и Warren and Mahoney — вдохновлялись легендами маори про водяных монстров, которые, играя и разбрасывая камни, создали горы и озера Южного острова. Новый терминал — только первый шаг в глобальном плане перестройки Веллингтонского аэропорта, осуществить который планируется к 2030 году. Несмотря на небольшие размеры, аэропорт вполне удобен и для бизнес-туристов: в частности, здесь имеется небольшой, но симпатичный конференц-центр с восемью переговорными. Бутик местной марки 3 Wise Men с огромным выбором деловых рубашек из качественного хлопка — тоже вполне достойное времяпрепровождение для делового человека, пусть даже он прилетел в Новую Зеландию в отпуск.Санкт-Петербург, Россия, 2013Новый терминал Пулково нахваливают не только российские бизнесмены, много лет страдавшие от провинциальности питерского аэровокзала, но и архитектурные издания мира: проект здания с крышей, напоминающей паруса, разработала британская контора Grimshaw Architects. А уже ставшие звездами Instagram ангелы с крыльями, как у реактивных самолетов (скульптуры Дмитрия Шорина), раньше были частью коллекции музея современного искусства «Эрарта». Главный VIP Lounge аэропорта c филиалом одного из лучших питерских ресторанов PMI Bar расположен в отреставрированном старом здании, которое соединено с новым терминалом галереей. Здание 1970-х годов архитектора Александра Жука в советское время прозвали «пятью стаканами» — по характерным стеклянным цилиндрам на крыше несколько поколений ленинградцев издалека узнавали здание аэропорта. Сейчас тот самый VIP-зал с креслами-яйцами расположен как раз под одним из «стаканов»; естественное освещение в бизнес-зоне — довольно большая редкость. Помимо круглого в VIP-зоне есть еще несколько залов, а также переговорные комнаты и детский уголок. Полный пакет VIP-услуг (вместе со встречей-проводами, fast track и пр.) стоит 9000 рублей для внутренних пассажиров и 11 000 — для международных. В здании нового терминала работают два бизнес-зала: один в зоне внутренних рейсов, другой — в зоне международного вылета. «Аэрофлот» летом 2015 года открыл собственный бизнес-зал на 200 человек — с креслами корпоративных цветов, душевыми, переговорными, детской комнатой и рабочими станциями.