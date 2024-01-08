10 наклонных башен со всего мира, которые могут составить достойную конкуренцию Пизанской башне

Архитектура имеет удивительное свойство поражать, восхищать, вдохновлять и удивлять. И среди архитектурных памятников разных времён встречаются порой действительно странные объекты. Многие думают, что известнейшая Пизанская башня – единственная «падающая» башня в мире. Но на самом деле в мире достаточно много строений, которые сегодня находятся под ещё большим углом и имеют куда более интересную историю, чем башня в Пизе.
1. Джамский минарет. Гор, Афганистан
Джамский минарет. Гор, Афганистан
Джамский минарет, построенный в 1194 году, стоит под уклоном около 3,47 градуса, что меньше, чем у Пизанской башни. Тем не менее, сам минарет выше Пизанской башни, которая была построена более века спустя, на 9 метров.
Вязь на Джамском минарете.
Минарет построили Гуриды, династия, которая управляла древней империей, простиравшейся от Ирана до Бенгалии. Столица империи называлась Фирузкух («Бирюзовая гора»). Его местоположение было утеряно в истории, но, как полагают исследователи, город находился где-то возле минарета.
Джамский минарет.
Конструкция начала наклоняться, поскольку минарет стоял на заболоченной и недостаточно твердой почве. В этом месте сходятся два горных ущелья и река. Минарет не пользуется популярностью из-за его удаленного местоположения. Любому, кто захочет его увидеть, придется 12 часов ехать по скалистым дорогам. В прошлом эта дорога кишела бандитами, которые грабили путешественников. Сегодня же минарет находится под контролем талибов.
2. Минарет Соборной мечети Аль-Нури. Мосул, Ирак
Минарет Соборной мечети Аль-Нури. Мосул, Ирак .
Великая мечеть аль-Нури была построена в 1172 году по приказу атабека Нур ад-Дина Махмуда Занги, в честь которого названа структура. Он правил территориями, ныне известными как Мосул и Алеппо. Нур ад-Дин Махмуд Занги прославился тем, что возглавил джихад против христианских крестоносцев, что привело к захвату Дамаска (на тот момент находившегося под контролем крестоносцев). Поскольку Нур ад-Дин был суннитом, он неоднократно предпринимал попытки установить власть суннитов над шиитами. Неудивительно, что Абу Бакр аль-Багдади, лидер Исламского государства, решил объявить о создании «халифата» в июле 2014 года в этой мечети после того, как его террористы выбили иракские войска из Мосула. Конечно, стоит отметить, что первоначальная мечеть, построенная Нур ад-Дином, давно рухнула и была заменена. Но первоначальный минарет высотой 45 метров (150 футов), который называется аль-Хадба («горбун»), остался стоять.
Мечеть ан-Нури в Мосуле, Ирак. 1932
Никто не знает, почему или когда «горбун» начал крениться, но наклон наблюдался с XIV века. Согласно фольклорным преданиям, минарет накренился, когда пророк Мухаммед пролетел над ним по дороге в рай. Но эта история определенно неверна, потому что Мухаммед умер задолго до того, как был построен минарет. Наклон, как полагают ученые, был вызван сильными ветрами, плохим раствором и тем, что солнечный свет падал на кирпичи только с одной стороны. Во время ирано-иракской войны при бомбардировке Мосула был поврежден ряд подземных труб. Это привело к тому, что сточные воды начали просачиваться в землю и повредили фундамент здания, ухудшив наклон. Но минарет упасть не успел, поскольку Исламское государство взорвало его в 2017 году, пытаясь остановить продвижение иракской армии.
3. Падающая башня Зуурхузен. Зуурхузен, Германия
Падающая башня Зуурхузен удерживает мировой рекорд Гиннеса в качестве самого наклонного (естественным путем) здания в мире. Ее угол наклона составляет 5,19 градуса (для сравнения, Пизанская башня наклонена всего на 3,99 градуса). Отвесная башня Зуурхузена является частью церкви, и была построена в средние века в болотистой местности. Поэтому строители сначала закопали дубовые бревна в землю, прежде чем заложить фундамент. В итоге здание простояло века, но когда окружающая земля была истощена в XVIII веке, дубовые бревна высохли и башня начала крениться.
Самое падающее здание в мире.
К 1970-м годам она наклонилась настолько, что некоторые опасались, что все строение рухнет. Правительство попыталось снести достопримечательность, но местные жители предотвратили это, обязавшись поддерживать башню. Церковь и башня больше не используются для поклонения и являются только туристической достопримечательностью (тем не менее, посетителей не пускают внутрь из-за опасений обвала).
4. Башня в Сарагосе. Сарагоса, Испания
Башня высотой 80 метров в Сарагосе наклонилась в одну сторону сразу же после того, как ее построили в 1504 году. Предполагается, что строительство велось в спешке, и были допущены какие-то конструкционные недочеты.
Башня в Сарагосе. Сарагоса, Испания.
Тем не менее, башня в Сарагосе начала соперничать с Пизанской башней в популярности. Одно время были опасения, что башня рухнет на землю. В 1878 году городской совет Сарагосы надеялся уменьшить наклон башни, демонтировав ее шпиль. Это не оказало никакого эффекта, и башня продолжала крениться. В итоге городской совет разрушил башню в 1892 году, к большому разочарованию местных жителей.
5. Башня Бад-Франкенхаузена. Германия
Наклонная башня Бад-Франкенхаузена - это колокольня церкви высотой 56 метров. Она уже давно находилась на грани падения, и никакие усилия не могли этому помешать. Шпиль наклонен на 4,8 градуса, что больше, чем у Пизанской башни (причем такой наклон церковного шпиля был зарегистрирован по крайней мере с 1640 года).
Башня Бад-Франкенхаузена. Германия.
Причиной стали особенности местной подземной географии. Примерно 250 миллионов лет назад Бад-Франкенхаузен был частью океана. Вода позже высохла, оставив после себя отложения соли, которые находились под землей в течение миллионов лет. Около 95 миллионов лет назад холмы Киффхаузера поднялись из-под земли (Бад-Франкенхаузен расположен на южных склонах этих холмов). Земля, где поднялись холмы, начала трескаться, позволяя воде проникать в землю. Вода вымыла оставшуюся соль, ослабив почву и образовав большие каверны под ней. Опасаясь, что башня и пристроенная к ней церковь могут рухнуть в любое время, городской совет Бад-Франкенхаузена приобрел это сооружение и собирается найти средства для спасения башни.
6. Башня Телук-Интан. Телук-Интан, Малайзия
Наклонная башня Телук-Интан была построена в 1885 году. Хотя первоначально она служила в качестве городской водонапорной башни, впоследствии на ней также установили огромные часы. Архитектурный стиль башни, построенной на средства местных жителей, выглядит китайским не зря, ведь инженер, проектировавший здание, и большинство жителей города в то время были китайцами.
Башня Телук-Интан. Телук-Интан, Малайзия.
Подвело конструкцию то, что она была построена из дерева и кирпича, и была недостаточно прочной, чтобы поддерживать вес резервуара с водой. Также почва, на которой она была построена, являлась слишком мягкой для такой тяжелой структуры. Оба фактора привели к тому, что водонапорная башня накренилась в сторону.
7. Дуэ Торри. Болонья, Италия
Дуэ Торри («Две башни») - две наклонные башни, «Асинелли» и «Гаризенда». Что примечательно, обе из них наклонены больше, чем Пизанская башня. «Гаризенда» даже удерживает рекорд самой наклонной башни в Италии. Дуэ Торри были построены в XII веке и названы в честь семей, которые заказали и финансировали их строительство. Хотя структуры были в основном созданы для оборонительных целей, семьи также использовали их, чтобы показать свое богатство.
Дуэ Торри. Болонья, Италия
В то время политическая ситуация в Болонье была напряженной. Город разделился между двумя конкурирующими группами: Гвельфы и Гибеллины. Гвельфы поддерживали Папу, а Гибеллины поддерживали императора Священной Римской Империи. Это заставило многие конкурирующие семьи построить башни, чтобы укрепить свои зоны контроля. Были созданы сотни таких башен, но только «Асинелли» и «Гаризенда» оказались под уклоном.
8. Пагода Хужу. Шанхай, Китай
В 1079 году пагода Хужу была построена генералом Чжоу Венда для хранения пяти статуй Будды, которые он получил от императора Гао-Цзуна из династии Сун. Она начала крениться на одну сторону вскоре после строительства. Наклон ухудшился в 1788 году, когда структура была повреждена во время пожара, вызванного фейерверками во время ярмарки.
Пагода Хужу. Шанхай, Китай.
Еще хуже ситуация стала в XIX веке, когда несколько жителей деревни вырыли яму у подножия башни из-за слухов, что там было спрятано золото. Сегодня башня наклонена на невообразимые 7,1 градуса, почти в два раза больше наклона Пизанской башни и больше, чем у башни Зуурхузена (которая удерживает рекорд самого наклонного естественным образом здания в мире). Несмотря на крутой уклон и значительные повреждения, пагода Хужу все еще довольно устойчива и не подвергается опасности падения. Говорят, что наклон был вызван двумя разными видами почвы под фундаментом башни.
9. Олдехове. Леуварден, Нидерланды
Олдехове - это незавершенная, стоящая под наклоном башня. Ее строительство началось в 1529 году, но было заброшено в 1533 году после того, как здание начало крениться. Ее создатель Якоб ван Акен сначала попытался противодействовать наклону, специально искривив некоторые части башни. Но это не сработало.
Изначально планировалось, что высота Олдехове составит 120 метров, но строительство остановилось на отметке всего 48 метров. Также хотя к башне должны были пристроить церковь, этого так и не сделали. Несмотря на это, недостроенная башня использовалась как магазин, часовая башня и наблюдательный пост. Сегодня она выступает в роли туристической достопримечательности.
10. Падающая башня в Торуни. Польша
Падающая башня в Торуни. Польша
Наклонная башня в Торуни была построена как часть городских стен на рубеже XIV века. У башни было только три стены, а с внутренней стороны стены не было, чтобы можно было быстрее поднимать боеприпасы на верхний этаж. В средние века структура начала крениться, поскольку она была построена на песчаной почве. Однако это не помешало людям списать этот факт на суеверия и предания. Некоторые говорят, что Бог проклял здание после того, как польский математик и астроном Коперник сделал открытие, которое противоречило существованию Бога.
Согласно фольклорным преданиям, строение было построено рыцарем, который влюбился в женщину. Это было против правил рыцарства, поэтому башня и наклонилась. Наклонная башня в Торуни была выведена из эксплуатации в качестве части городской стены в XVIII веке. К ней была добавлена четвертая стена, и здание переквалифицировали в женскую тюрьму. Позднее бывшая башня была переоборудована в оружейную мастерскую, а затем в дом. Сегодня в башне есть паб и офис Муниципального института культуры.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии