Скрытые способности обычного кускового мыла, которое сгодится не только для банных процедур


Забудьте о запотевающих зеркалах, стеклах и окнах

Кусковое мыло не только помогает поддерживать личную гигиену, но и способно решить многие бытовые проблемы. Например, спасти стекла от запотевания, смазать молнию, шурупы или избавить половицы от скрипа. Об этих и других хитростях читайте в статье.

1. Одежда и обувь


Мыло помогает нейтрализовать неприятные запахи и смазать металлические элементы

- Если на куртке, сумке, джинсах или сапогах заела молния, натрите ее мылом и пару раз проведите бегунком туда-сюда.


- Вместо саше с травами положите в шкафы для белья и другой одежды кусочки ароматного мыла, чтобы вещи приятно пахли. Также поместите брусок в чемодан, если собираетесь в путешествие. Во время перелета мыло выполнит роль освежителя для одежды.

- В случае, когда после длительного ношения обувь начинает издавать неприятный запах, положите внутрь мыло. Оставьте средство на ночь, а утром амбре исчезнет. Лайфхак можно применять и для детской обуви.

2. Рукоделие


Мылом удобно делать разметку на ткани, поскольку оно легко отстирывается / Фото: st3.depositphotos.com

- Делайте разметку на ткани мылом, а не карандашом. Гигиеническое средство проще смывается и не оставляет следов.

- Если срочно понадобилась игольница, а ничего подходящего под рукой нет, возьмите брусок. Оберните мыло тканью и используйте по новому назначению.

3. Личная гигиена


Удалить грязь из-под ногтей будет проще, если сперва поскрести брусок / Фото: furnishhome.ru

Во время работы с грунтом земля неизбежно попадает под ногти и выковырять ее оттуда не так уж просто. Мыло облегчит процесс. Поскребите ногтями брусок, и грязь сама отойдет.

4. Борьба с насекомыми


Подвесьте мыло на деревья, чтобы отпугнуть назойливых насекомых / Фото: furnishhome.ru

- Покусали насекомые? Хорошенько натрите поврежденный участок мылом, и укус будет меньше зудеть.

- Также можно сделать спрей для отпугивания комаров и других крылатых. Разведите мыльную воды, залейте ее в баллончик-распылитель и периодически сбрызгивайте окрытые участки тела. Насекомые не будут беспокоить несколько часов.

- Вредители атаковали комнатные растения? Сделайте мыльный раствор из обычного (а лучше хозяйственного) средства и раз в неделю орошайте им цветы. Если растение уличное или достаточно крупное, развесьте на нем бруски, чтобы отпугивать вредителей. Возьмите старые колготки, сеточки или веревки и подвесьте мыло.

5. Бытовые хитрости




- Если в доме запотевают зеркала или стекла, натрите их мылом. Нанесите средство на чистую и сухую поверхность без добавления воды. Затем удалите остатки тканевой салфеткой, которая не оставляет ворсинок.

- Ящики скрипят и заедают? Обработайте направляющие мылом. То же самое можно сделать и со скрипящей дверью, натерев петли гигиеническим средством.

- Чтобы избавить деревянные половицы от характерного звука, протрите их мыльным раствором.

- Домашний любимец постоянно грызет деревянные ножки стола или стульев? Обработайте их мылом, и собака бросит дурную привычку.
Намыленный шуруп вкрутится намного быстрее и проще / Фото: golubev-ozggym15.edumsko.ru

- Вкрутить шурупы и гвозди будет намного проще, если предварительно натереть их мылом. А если на стене виднеется шляпка, замаскируйте ее с помощью гигиенического средства подходящего оттенка.

- Если замок постоянно заедает и вы не можете его открыть, хорошенько потрите ключ мылом и проверните отмычку в замочной скважине несколько раз.

- Иногда обои приклеиваются намертво и отодрать их во время ремонта - задача не из простых. Чтобы не тратить лишние силы, предварительно смочите поверхность мыльным раствором. Так обои проще отойдут от стен.
Будьте осторожны и обязательно выбросьте брусок после сбора осколков / Фото: image2.thematicnews.com

- Разбили стеклянный предмет? И тут на помощь придет мыло. Смочите брусок и придавливающими движениями пройдитесь по участку со стеклом. В мыло войдут даже мельчайшие осколки. Когда закончите, выбросьте брусок.

- Перед приготовлением блюд в чугунной сковороде (особенно на открытом огне) смажьте дно сухим мылом. Так вы защитите посуду от копоти и гари.

- Свежие пятна крови и травы можно застирать мылом и холодной водой.
Благодаря мылу чугунная сковорода не покроется копотью и найдется утечка в трубе

- Если видите, что велосипедная камера или надувной круг сдуваются, но прокол найти не можете, воспользуйтесь мылом. Сделайте раствор, обработайте им предмет и ищите места, где будут образовываться пузыри. Лайфхак можно использовать и для поиска протечки в трубе.

