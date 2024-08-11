20 познавательных, местами шокирующих снимков, которые позволят увидеть новые грани мира

Удивительные снимки, которые заставят иначе взглянуть на мир.

1. Северное сияние - вид из космоса

Северное сияние.

2. Вставная челюсть Джорджа Вашингтона

Вставные зубы Джорджа Вашингтона, хранящиеся в Маунт-Вернон.

3. Горящее полено изнутри

Горящее полено.

4. Раковые клетки под электронном микроскопом

Снимок раковых клеток под электронным микроскопом.

5. Мопс до и после селекции

Мопс в 1880 году и сейчас.

6. Остановившиеся часы, показывающие время бомбардировки Хиросимы

Часы, принадлежащие японцу Акито Каваго.

7. Самый четкий снимок планеты Меркурий

Снимок Меркурия.

8. Виктор Ющенко до и после отравления диоксином

Лицо Виктора Ющенка до и после отравления.

9. Жир и мышцы

Два килограмма жира и два клограмма мышц.

10. Лицо, напечатанное на 3D принтере

Протез лица.

11. Удивительная радуга

360 градусная радуга.

12. Яйца осьминога

Сотни яиц осьминога.

13. Стол Альберта Эйнштейна

Рабочее место Эйнштейна в день его смерти.

14. До и после лечения сколиоза

Рентгеновские снимки.

15. Гейзер перед извержением

Гейзер Строккур, Исландия.

16. Боинг FedEx757

Внутри боинга FedEx757.

17. Начало Великой Китайской стены

Начало Стены возле города Шаньхайньгуань в провинции Хэйбэй.

18. Крокодил и бабочки

Бабочки, сидящие на голове у крокодила.

19. Свалка шин

Свалка шин.

20. Марс

Реальные цвета Марса.