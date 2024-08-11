20 познавательных, местами шокирующих снимков, которые позволят увидеть новые грани мира

Удивительные снимки, которые заставят иначе взглянуть на мир.
Чем дольше мы живем, тем меньше чему-то удивляемся. А зря, ведь в жизни столько интересного явного или скрытого от нас. Один только внутренний вид горящего полена чего стоит! И это не все открытия, которые вы можете сделать, посмотрев 20 фотографий нашего обзора.
1. Северное сияние - вид из космоса
Северное сияние.
Снимок северного сияния над нашей планетой, сделанный с международной космической станции.
2. Вставная челюсть Джорджа Вашингтона
Вставные зубы Джорджа Вашингтона, хранящиеся в Маунт-Вернон.
Вставная челюсть, сделанная для Джорджа Вашингтона к тому времени, когда он стал президентом, была вырезана из слоновьего бивня и клыка гиппопотама. В то время у первого президента США остался только один свой зуб - коренной на нижней челюсти, для которого предназначалась дырочка в протезе.
3. Горящее полено изнутри
Горящее полено.
Снимок, который демонстрирует, что происходит внутри полена в процессе его горения.
4. Раковые клетки под электронном микроскопом
Снимок раковых клеток под электронным микроскопом.
Специалисты из Калифорнийского Университета смогли сделать уникальные фотографии раковых клеток при помощи нового электронного микроскопа.
5. Мопс до и после селекции
Мопс в 1880 году и сейчас.
Снимки того, как выглядели мопсы до и после селекции. Мопсы получили в подарок от человека хвост, который в два раза сильнее закручен, укороченную морду и складчатую кожу.
6. Остановившиеся часы, показывающие время бомбардировки Хиросимы
Часы японца Акито Каваго, стрелки которых остановились в 8:15 — прямо во время бомбардировки Хиросимы в 1945 году.
7. Самый четкий снимок планеты Меркурий
Снимок Меркурия.
Самое четкое изображение Меркурия, сделанное NASA во время миссии Messenger.
8. Виктор Ющенко до и после отравления диоксином
Лицо Виктора Ющенка до и после отравления.
Снимки, демонстрирующие лицо бывшего президента Украины до и после отравления диоксином в 2004 году.
9. Жир и мышцы
Два килограмма жира и два клограмма мышц.
Снимок, который позволяет сравнить одинаковую по весу массу жира и мышц.
10. Лицо, напечатанное на 3D принтере
Протез лица.
Реалистичная трехмерная модель человеческого лица, напечатанная на 3D принтере.
11. Удивительная радуга
360 градусная радуга.
С борта самолета удалось зафиксировать редчайшее явление - 360-ти градусную радугу.
12. Яйца осьминога
Сотни яиц осьминога.
Снимок множества мягких, наполовину прозрачных яиц осьминога.
13. Стол Альберта Эйнштейна
Рабочее место Эйнштейна в день его смерти.
Так выглядело рабочее место великого учёного спустя несколько часов после смерти.
14. До и после лечения сколиоза
Рентгеновские снимки.
Снимки, демонстрирующие удивительные изменения позвоночника до и после лечения сколиоза.
15. Гейзер перед извержением
Гейзер Строккур, Исландия.
Большой голубой пузырь, появляющийся за секунды до извержения.
16. Боинг FedEx757
Внутри боинга FedEx757.
Снимок, сделанный внутри пустого боинга FedEx757.
17. Начало Великой Китайской стены
Начало Стены возле города Шаньхайньгуань в провинции Хэйбэй.
Голова дракона - начало Великой Китайской стены, длина которой составляет 4 тысячи километров.
18. Крокодил и бабочки
Бабочки, сидящие на голове у крокодила.
Бесстрашные бабочки, сидящие на голове у крокодила.
19. Свалка шин
Свалка шин.
Огромная свалка использованных покрышек с высоты птичьего полета.
20. Марс
Реальные цвета Марса.
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