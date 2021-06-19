Правила и места хранения круп, которые помогут продлить их срок годности

Крупы могут храниться довольно продолжительное время, но лишь в том случае, если вы будете соблюдать все условия хранения, начиная от температурного режима, и заканчивая емкостью, в которой они будут находиться. В противном случае, крупы могут стать добычей различных вредителей и стать непригодными к употреблению. Чтобы этого не произошло, необходимо знать о том, как правильно хранить рис, гречку, манку, пшено в домашних условиях, а также ознакомиться с примерами функционального оформления.
Условия хранения
Специалисты советуют хранить крупы в темном прохладном месте в герметично упакованных емкостях. / Фото: archidom.ru
Согласно информации Novate.ru, хранить крупы необходимо при температуре до +10°С. Она является самой оптимальной для большинства вариантов. Что касается влажности воздуха, то она должна составлять около 70%. Если вы стремитесь к тому, чтобы крупы всегда были под рукой, и предпочитаете держать их на кухне, то идеальным местом расположения станет нижняя полка кухонного шкафчика. Важно, чтобы мебель была размещена на достаточном расстоянии от плиты и прочих источников тепла. Когда данное условие не соблюдается, крупы быстро портятся.
В более прохладном месте для хранения нуждаются пшено, овсянка, перловка и манка. Если они будут находиться в тепле, то в скором времени приобретут неприятный запах и станут горькими на вкус. Исходя из этих фактов, лучше всего хранить данные виды круп при температуре до +5°С. Местом для расположения выбирайте темные кладовые.
Темные кладовые отлично подойдут для размещения любых круп. / Фото: designer-info.ru
Некоторые хозяйки предпочитают размещать крупы в холодильнике. Этот вариант также неплох, но лишь в том случае, если зерна упакованы в герметично закрытую тару, а температура в холодильнике соответствует необходимым стандартам. К сожалению, далеко не в каждом агрегате найдется место для банок с крупами. Но если у вас большой прибор, и вы живете в частном доме либо на даче, где есть грызуны, то хранение в холодильнике будет самым удачным и оправданным вариантом. С целью профилактики появления насекомых можно положить крупы в морозилку на некоторое время. А вот подвал и погреб являются самыми неудачными местами для хранения, так как они отличаются повышенным уровнем влажности.
В чем хранить крупы?
1. Полотняные мешочки
Полотняные мешочки хорошо пропускают воздух и являются экологичными. / Фото: livemaster.ru
Еще наши бабушки шили мешочки из ткани для того, чтобы хранить в них приправы, крупы и муку. Они являются весьма популярными и среди современных хозяек, так как отличаются высоким уровнем экологичности, прочности и воздухопроницаемости. Для того, чтобы обезопасить крупы от появления вредных насекомых, нужно предварительно прокипятить полотняные мешочки в соленой воду, и только после этого насыпать в них зерно.
Подобные системы хранения являются очень мобильными и удобными, так как их можно разместить в любом уголке кухни. Например, положить на полку в навесной шкафчик или в глубокий ящик. Также их вполне можно сделать своими руками, если обладаете талантом швеи.
Мешочки из ткани можно сшить самостоятельно при наличии нужной ткани. / Фото: liveinternet.ru
Совет: Если вы хотите, чтобы мешочки стали частью интерьера и отличным элементом декора, то подвесьте их на крючки. Правда в этом случае они должны быть сшиты из красивой ткани и иметь привлекательный внешний вид.
2. Подвесные контейнеры
В подвесных контейнерах можно хранить не только крупы, но и макароны. / Фото: justdoits.guru
Добавить помещению оригинальности смогут подвесные контейнеры. Обычно их располагают на деревянном или металлическом полотне на стене. Кстати, о полотне: чтобы оно выглядело стильно и уместно, сделайте его выступающим. Что касается самих контейнеров, то лучше выбрать узкие продолговатые модели, которые будут смотреться особо органично в интерьере.
Подобные емкости для хранения не обязательно покупать в магазине, их вполне можно сделать и самостоятельно. Для осуществления данной задумки вам понадобятся стеклянные контейнеры с металлическими крышками. Все, что вам нужно сделать – приклеить крышки при помощи термоклея на поверхность, сделанную из дерева или металла. После того, как вы заполните емкости крупами, привинтите их к крышкам на полотне.
3. Магнитная доска
Размещение круп на магнитной доске сэкономит много места на кухне. / Фото: legko.com
Весьма оригинальным способом хранения круп и специй является магнитная доска. Суть такого метода проста: вам нужно купить специальные металлические контейнеры, на дне которых будут расположены магниты, насыпать в них необходимые приправы и крупы, после чего разместить емкости на доске. Специалисты советуют выбирать для этих целей прозрачные контейнеры либо модели с надписями, чтобы вы знали о содержимом той или иной баночки.
4. Выдвижная полка
В ящике-бутылочнице несколько полок для круп, специй и прочих сыпучих продуктов. / Фото: good.net.nz
Как уже упоминалось ранее, крупы, макароны и мука должны храниться в темном прохладном месте. Если в холодильнике нет места, то на помощь вам придет выдвижной ящик-бутылочница. Обычно, он состоит из двух полок, что вам только на руку. На верхней можно расположить небольшие баночки со специями, а на нижней – объемные контейнеры с мукой, макаронами и различными крупами.
5. Оригинальные емкости для хранения
Пробирки подойдут для хранения трав и специй. / Фото: bazazakonov.ru
Если вы хотите каким-то образом разнообразить интерьер кухни и привнести в него яркий акцент, то маленькие колбы, закрепленные на полке, станут отличным вариантом. В них можно насыпать яркие специи, душистые травы и расположить на видном месте. Самое главное – не вешать их над плитой, возле духовки или в опасной близости от других источников тепла, иначе они могут за короткое время изменить свой вкус и потерять приятный аромат.
6. Керамические баночки
Если у вас есть художественные навыки, то можете разрисовать баночки для круп. / Фото: forum-flower.ru
Дизайнеры интерьеров советуют в качестве украшения кухни использовать функциональные и красивые декоративные элементы. Ярким примером являются керамические контейнеры для гороха, риса, пшена, манки, гречки. Их лучше всего располагать на открытых полках либо в навесных шкафчиках со стеклянными дверцами, чтобы они всегда были на виду и делали помещение более уютным. Подобный способ хранения является очень надежным, так как контейнеры оснащены специальной крышкой на защелке, которая не допустить попадания вредных насекомых в крупу.
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