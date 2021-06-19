Правила и места хранения круп, которые помогут продлить их срок годности

Условия хранения

Специалисты советуют хранить крупы в темном прохладном месте в герметично упакованных емкостях. / Фото: archidom.ru

Темные кладовые отлично подойдут для размещения любых круп. / Фото: designer-info.ru

В чем хранить крупы?

Полотняные мешочки хорошо пропускают воздух и являются экологичными. / Фото: livemaster.ru

Мешочки из ткани можно сшить самостоятельно при наличии нужной ткани. / Фото: liveinternet.ru

В подвесных контейнерах можно хранить не только крупы, но и макароны. / Фото: justdoits.guru

Размещение круп на магнитной доске сэкономит много места на кухне. / Фото: legko.com

В ящике-бутылочнице несколько полок для круп, специй и прочих сыпучих продуктов. / Фото: good.net.nz

Пробирки подойдут для хранения трав и специй. / Фото: bazazakonov.ru

Если у вас есть художественные навыки, то можете разрисовать баночки для круп. / Фото: forum-flower.ru