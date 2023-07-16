9 блестящих изобретений, которые были сделаны по ошибке

Шагающая пружина и другие случайные изобретения.
Между блестящими инновациями и инженерным провалом очень тонкая грань. Многие из востребованных и популярных продуктов, которые сегодня используются практически повсеместно, появились из-за некой случайности, в результате несчастного случая или ошибки. В нашем обзоре собраны именно такие «случайные» изобретения.
1. Пенициллин
Пенициллин - открытие Александра Флеминга.
Биолог Александр Флеминг так спешил на отдых, что оставил кучу грязных чашек Петри, сваленных в раковине в своей лаборатории. Когда он вернулся из отпуска 3 сентября 1928 года, то обратил внимание на чашку с культурой стафилококка – оказалось, что она вся была покрыта колониями бактерий, за исключением одного места, где был кусочек плесени. Так совершенно случайно он узнал, что пенициллин может убивать бактерии. Благодаря разгильдяйству, люди получили один из самых широко используемых антибиотиков.
2. Слинки
Шагающая пружина.
Военно-морской инженер Ричард Джеймс в 1943 году пытался разработать пружину для стабилизации хрупкого оборудования на кораблях. Как-то Джеймс случайно сбил одну из своих новых пружин с полки и с удивлением обнаружил, что пружина «зашагала» по полу. Он взял ее домой, чтобы показать ее своей жене Бетти, которая решила сделать из пружины игрушку. В первый раз «слинки» была продемонстрирована перед универмагом Gimbels в Филадельфии в 1945 году в канун Рождества. Учитывая, что собралась целая толпа людей, супружеская чета решила делать слинки для продажи.
3. Сухие зерновые завтраки
Сухие зерновые завтраки.
Легенда о создании этих знаменитых зерновых завтраков восходит к 1922 году, когда неуклюжий повар в Washburn Crosby готовил кашу с отрубями и случайно пролил ее на горячую печь. Капли каши зашипели и свернулись в хлопья. Когда повар попробовал их на вкус, то оказалось, что хлопья гораздо вкуснее, чем изначальная каша. Повар получил место в совете директоров Washburn, а в последующие годы было перепробовано 36 различных сортов каши, чтобы создать идеальные хлопья.
4. Стикеры
Такие полезные стикеры.
Сегодня стикеры стали настолько привычным явлением, что уже никто не задумывается, откуда они появились. На самом деле Спенсер Сильвер пытался разработать сверхпрочный клей для 3M laboratories в 1968 году и случайно изобрел совершенно противоположное: клей, который прилипал к почти любым объектам, но так же легко от них отрывался. Сильвер в течении пяти лет пытался «продвинуть» свое изобретение в 3М, но никто не знал, что с ним можно сделать.
В 1974 году его коллега по имени Арт Фрай наконец нашел применение клею. Он пел в церковном хоре, а в псалтыре делал закладки из обычных бумажек, которые часто выпадали. Теперь же закладки начали клеиться к страницам, причем они не оставляли следов на страницах и их можно было легко оторвать. Руководство 3M, наконец, согласилось выпустить стикеры в тираж в 1980 году.
5. Лиловый цвет
Лиловый цвет - открытие Уильяма Перкина.
В 1856 году 18-летний химик-вундеркинд Уильям Перкин изобрел синтетический краситель и собирался начать разработку средства по борьбе с раком. Только на самом деле краситель должен был стать совершенно другим веществом. Перкин работал над созданием искусственной версии хинина – лекарства от малярии. Вместо этого, в результате его экспериментов получился темный маслянистый осадок светло-фиолетового цвета, который был ярче всех существующих на рынке красителей. До этого момента красители в основном делали из насекомых, моллюсков или растительного материала.
6. Пластмасса
Пластмасса.
Сейчас трудно представить себе о том, что раньше воду носили в сосудах, изготовленных из глины. Легенда открытия пластмассы гласит, что если бы не два случайных открытия, то до сих пор бутылки были бы стеклянными или глиняными.
Первый рассказ начинается в лаборатории, где Чарльз Гудиер (основатель Goodyear) случайно оставил на плите образец из резины и серы. Когда он вернулся, то обнаружил жесткий и долговечный материал. Так была изобретена вулканизация.
Второй случай произошел в магазине Джона Уэсли Хайатта. После объявления о конкурсе с призом в $ 10 000 по поиску альтернативного слоновой кости материала в бильярдных шарах, Хайятт в ходе экспериментов случайно пролил бутылку коллодия. Когда вещество высохло, он обнаружил, что образовался гибкий и прочный материал. Так был изобретен целлулоид.
7. Сахарин
Сахарин - вещество, полученное из каменноугольной смолы.
Химик Константин Фальберг в 1879 году экспериментировал в своей лаборатории, пытаясь найти новое применение каменноугольной смоле. Работа заинтересовала его настолько, что он забыл о своем ужине, а затем пошел домой, не помыв руки. Когда дома он отломал кусок хлеба, то обнаружил, что он слишком сладкий. Когда он прополоскал рот, вытер усы салфеткой и приложил ее к губам, то оказалось, что салфетка тоже сладкая. Ученый помчался назад в лабораторию и нашел образец, в котором было новое вещество – сахарин.
8. Кукурузные хлопья
Кукурузные хлопья.
Д-р Джон Келлог и его брат Кит в 1894 году владели санаторием в городе Батл-Крик. Однажды двое братьев готовили блюдо из кукурузной муки, но тесто свернулось и получились комки. Уже никто не узнает зачем, но они решили поджарить эти свернувшиеся хлопья теста, и получилось приятное хрустящее блюдо. Эти хлопья были предложены пациентам санатория, где начали пользоваться бешеной популярностью.
9. Кардиостимулятор
Кардиостимулятор.
Уилсон Грейтбатч совершил классическую ошибку – вытащил из коробки не ту деталь. Так на свет появился прибор, который спас жизни миллионов людей. В 1956 году, Грейтбатч работал над созданием прибора записи сердечного ритма животных в университете Буффало. Он полез в ящик стола и достал резистор неправильного размера, подключив его к цепи. Когда ученый включил прибор, то услышал ритмичный звук, который напоминал биение человеческого сердца. Сегодня более чем полмиллиона кардиостимуляторов имплантируются каждый год.
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