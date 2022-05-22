5 изобретателей, подписавших себе смертный приговор своими выдумками

Изобретатели, которых погубили их же открытия

1. Изобретатель пороха Бертольд Шварц

Изобретатель пороха Бертольд Шварц

2. Афинский скульптор-живодер Перилай

Медный бык - жестокое орудие пыток, изобретенное скульптором Перилаем

3. Александр Богданов - жертва собственной идеи

Александр Быков умер во время эксперимента по переливанию крови

4. Аурел Влайку - пионер румынской авиации

Аурел Влайку за штурвалом собственного самолета

5. Франц Райхельт - портной, замахнувшийся сшить парашют

Франц Райхельт - изобретатель парашюта