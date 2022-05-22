5 изобретателей, подписавших себе смертный приговор своими выдумками

Изобретатели, которых погубили их же открытия
Изобретатели - увлеченные люди. Некоторые готовы жизнь положить на то, чтобы создать нечто революционное. Постоянные эксперименты и работа со сверхусилиями - далеко не самая высокая цена за возможность развивать идеи, которыми они одержимы. Порой случается так, что гении становятся жертвами порожденных ими реалий…
1. Изобретатель пороха Бертольд Шварц
Изобретатель пороха Бертольд Шварц
Изобретение францисканского монаха Бертольда Шварца по-настоящему изменило ход истории: в 1330 году (в некоторых источниках эта дата незначительно отличается) он изобрел порох. Историки до сих пор спорят о том, был ли Шварц реальной фигурой, или же изобретение приписали вымышленному алхимику.
Сведения о первооткрывателе пороха дошли до наших дней из руководства по пиротехнике начала 1400-х годов, которое сохранилось в более поздних копиях. Там содержалась информация о том, что некий алхимик-монах по имени Бертольд, проводя опыты, случайно получил порох, смешав три ингредиента - серу, уголь и селитру. Чтобы проверить свойства получившегося порошка, он поставил его на огонь, а сам покинул келью. Вскоре прозвучал мощный взрыв, и, вернувшись, он обнаружил, что пестик, которым он толок порох, торчит из балки перекрытия.
Стало понятно, что изобретенное вещество обладает разрушительной силой, и немецкий король Вацлав IV, прознав об этом и побаиваясь Бертольда, приказал казнить изобретателя, посадив на бочку пороха, которую подожгли.
2. Афинский скульптор-живодер Перилай
Медный бык - жестокое орудие пыток, изобретенное скульптором Перилаем
Изобретали орудий пыток - это, безусловно, люди с проблемной психикой. Чаще всего их идеи изощренны, а пути реализации - ужасающие. Перилай "прославился" тем, что по заказу правителя Фаларида изготовил медного быка, предназначенного для казни людей.
Приговоренного должны были помещать в полое тело быка, а под брюхом животного разводился костер. Жертва испытывала страшнейшие муки, поскольку, по сути, находилась в раскаленной цистерне. Устрашающий эффект усиливался тем, что на морде быка были сделаны ноздри, из которых валил пар, словно бы животное было разгневано не на шутку. А из утробы - доносились пугающие стоны, которые, искажаясь превращались в рев.
Судьба не была милосердна к изобретателю этого смертельного капкана: Фаларид приказал испробовать изобретение на самом Перилае, так что он сполна ощутил муки, к которым приговорил тысячи людей в дальнейшем. Правда, судьба наказала и самого тирана: вскоре он был свергнут и закончил жизнь, подвергшись тем же пыткам в утробе быка.
3. Александр Богданов - жертва собственной идеи
Александр Быков умер во время эксперимента по переливанию крови
Александр Богданов - выдающийся ученый, судьба которого в Совестком Союзе сложилась трагически. Он старательно работал в различных областях науки, изучал медицину, экономику и философию. Однако его не обошла судьба ссыльного политзаключенного: тюрьма в Москве, ссылка в Вологде, где пришлось работать в психлечебнице. Отбыв наказание, уехал в Швейцарию, и вернуться в Россию смог лишь после амнистии, приуроченной к 300-летию дома Романовых. Первую мировую войну прошел как боевой врач.
Несмотря на каторжный труд, Александр Богданов не переставал экспериментировать в области медицины. Он разработал теорию, согласно которой при переливании крови от более молодого человека в организме запускаются процессы омоложения. Опыты ученый ставил на самом себе, после 11 переливания крови его тело сдалось, пошел процесс отторжения, и смерть была неизбежна.
4. Аурел Влайку - пионер румынской авиации
Аурел Влайку за штурвалом собственного самолета
Аурел Влайку прославился как один из известнейших авиаконструкторов: он построил самолет, модель которого имела все шансы стать передовой. В 1912 году он презентовал свое детище на соревнованиях, которые проходили в рамках недели авиации. Мероприятие проходило близ Вены, пилот показал машину, которая была проста и точна в управлении, за что получил главный приз и денежное вознаграждение. Однако Влайку не долго купался в лучах славы: уже в следующем году, отправившись в рискованный полет через Карпаты, летчик разбился насмерть.
5. Франц Райхельт - портной, замахнувшийся сшить парашют
Франц Райхельт - изобретатель парашюта
Пока Франц Райхельт занимался пошивом одежды, он пользовался любовью у модниц и франтов. Однако, однажды услышав о конкурсе на лучшую модель парашюта, за победу в котором сулили баснословную сумму денег, он не смог устоять… О глупой кончине портного, решившего изобрести парашют, до сих пор вспоминают парижане, ведь испытывать свое изобретение он отправился… на Эйфелеву башню!
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