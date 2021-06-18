Зачем бойцы спецназа едят селедку перед дальними переходами

Питание в подразделениях специальных войск организовано не так, как в обычной армейской части. В зависимости от места дислокации и ситуации бойцы спецназа могут существенно менять свой рацион. Единообразия в этом вопросе нет. При подготовке к операции многие спецназовцы и вовсе самостоятельно подбирают для себя диету. Особой популярностью при этом пользуется соленая селедка. Есть в меню отечественных «Рембо» и другие специфические продукты, о них и пойдет речь.
1. Соленая селедка
Очень странная диета. |Фото: yandex.by.
Съесть много соленой селедки – это весьма действенный, но в тоже время и радикальный способ защитить свой организм от обезвоживания. Именно по этой причине бойцы спецназа едят соленую селедку перед дальними переходами. Увеличение количества жиров в крови и желудке значительно замедляет выход воды. Правда, у данного способа защиты от обезвоживания есть два минуса. Во-первых, он не полезен для здоровья. Во-вторых, приятным его точно не назовешь.
2. Желатин и мармелад
Помогает неожиданным образом. |Фото: m.nn.ru.
Еще со времен советской армии желатин и мармелад широко используются в специальных войсках в качестве «закрепляющего» средства. Если употребить упомянутые продукты с избытком, то после такого пиршества еще очень долго не захочется в туалет. Процесс опять-таки совершенно не полезный для здоровья человека. Однако, во время переходов и операций, отсутствие желания отлучиться по зову природы дорогого стоит.
3. Муравьиное пюре
Бедные муравьи. |Фото: multiurok.ru.
Каждый знает о том, что спецназовцев учат кушать в дикой природе всякую гадость. Одним из наиболее красноречивых примеров подобной диеты, конечно же, является муравьиное пюре. Жменя мертвых, перетертых муравьев выглядит совсем уж не аппетитно и на вкус совершенно отвратительна. Однако, такое «пюре» обладает отличными тонизирующими свойствами. Кроме того, в муравьях очень много протеина.
4. Сладкое
Сладкое очень помогает. ¦Фото: yandex.ru.
Наконец, бойцы спецназа регулярно употребляют в пищу сладкое во время долгих вылазок. На практике это может быть все что угодно, начиная от шоколада и леденцов, заканчивая обычными кусочками сахара. Впрочем, чаще всего спецназовцы приобретают для себя в большом количестве обычные сладкие батончики. Повышенной популярностью они пользуются еще и потому, что способствуют очередь быстрому насыщению.
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