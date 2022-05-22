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История моды: нагрудные «пули» 50-х годов

В середине прошлого века среди западных женщин, главным образом американок, вошли в моду бюстгальтеры-пули (bullet bras). С косточками, перпендикулярными к телу, они действительно напоминали конусообразную часть пули. Популярность этой разновидности женского белья принесли так называемые sweater girls – голливудские актрисы, повадившиеся носить «пули» под шерстяными свитерами. К 60-м годам мода вильнула в другую сторону, и о «пулях» все забыли.

Пожалуй, хватит теории. Мы же ради фотографий здесь собрались, правда?

История моды: нагрудные

История моды: нагрудные

История моды: нагрудные

История моды: нагрудные

История моды: нагрудные

История моды: нагрудные

История моды: нагрудные

История моды: нагрудные

История моды: нагрудные

История моды: нагрудные

История моды: нагрудные

История моды: нагрудные

История моды: нагрудные

История моды: нагрудные

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