Как запитать шуруповерт от сети, если аккумуляторная батарея села

У инструмента, работающего на аккумуляторах, как правило, есть один огромный недостаток. За редчайшим исключением у него не предусмотрено штатного подключения к электросети. Постоянно заряжать аккумуляторы не так удобно, как кажется. А если последние еще и испортятся, то ценнейший инструмент фактически становится полностью бесполезен.
Разбираем аккумулятор. /Фото: encom74.ru.
Что понадобится: блок питания шуруповерта, двухжильный провод, изолента, пластиковая труба
Снимаем аккумулятор с шуруповерта и разбираем его корпус так, чтобы получить доступ к блоку батарей. Вынимаем его, после чего замеряем высоту извлеченного блока. По снятой мерке вырезаем два отрезка пластиковой трубы диаметром 20 мм. Проверяем, помещаются ли трубки в короб аккумулятора так, чтобы он мог закрыться обратно. Если этого не происходит, подпиливаем и шлифуем наши заготовки.
Делаем несколько отрезков трубки. /Фото: yamaltd.ru.
Пластиковые трубки нужны для фиксации контактов. С аккумуляторного блока снимаем контактные пластины. Они надеваются на вырезанные пластиковые трубки. Если диаметр пластин больше, то наматываем несколько слоев изоленты на трубки в качестве уплотнителя. Следом берется подготовленный двужильный провод. К нему привариваются контакты. Сам проводок пропускается сквозь пластиковые трубки, которые в свою очередь скручиваются изолентой.
Подводим провода к контактам. /Фото: youtube.com.
Второй конец провода подсоединяется (приваривается) к блоку питания.важно правильно определить полярность и приварить провода. Все потенциально опасные места соединения заматываются изолентой. Далее в корпусе АКБ делается отверстие под провода. Вся конструкция собирается, однако, теперь вместе батарей у нас будут трубки с контактами и провода от блока питания. Система готова к употреблению.
Вот и готово. /Фото: youtube.com.
