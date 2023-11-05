Не только «Винегрет»: 5 сытных и оригинальных блюд из квашеной капусты

Квашеная капуста хороша не только для щей и винегрета, а и для приготовления различных блюд от простеньких салатов до вкуснейших пирогов, запеканок и сытных гарниров. В нижеприведённой подборке рецептов практически каждая хозяйка найдёт что-то подходящее для себя и своей семьи.