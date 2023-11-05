Не только «Винегрет»: 5 сытных и оригинальных блюд из квашеной капусты

Квашеная капуста хороша не только для щей и винегрета, а и для приготовления различных блюд от простеньких салатов до вкуснейших пирогов, запеканок и сытных гарниров. В нижеприведённой подборке рецептов практически каждая хозяйка найдёт что-то подходящее для себя и своей семьи.
1. Салат с яблоками и ветчиной
Салат с квашеной капустой, яблоками и ветчиной. \ Фото: liveeatlearn.com.
В разгар зимы, когда в ход идут заготовки и соленья, иногда хочется не только маринованных огурчиков и консервированных помидоров, а и чего-то более сытного. Так почему бы не приготовить салат из квашеной капусты, яблок и ветчины?
Ингредиенты:
• Капуста квашеная – 300 г;
• Яблоки кисло-сладкие небольшие – 2 шт;
• Ветчина – 300 г;
• Масло оливковое или подсолнечное – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка – 2-3 веточки;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Лук зеленый – 2-3 пера.
Салат из квашеной капусты. \ Фото: yellowblissroad.com.
Способ приготовления:
• Яблоки вымыть;
• Просушить;
• Удалить сердцевину и плодоножку;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком;
• Выложить в салатник;
• Ветчину нарезать по принципу яблок;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Затем выложить капусту;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Заправить подсолнечным или оливковым маслом;
• Посыпать мелко нарезанным зелёным луком, петрушкой, кинзой;
• Перемешать;
• Дать салату настояться и подать к столу.
2. Запеканка
Капустная запеканка. \ Фото: healthyrecipesblogs.com.
Каждый раз, слыша слово «запеканка», первое, что приходит на ум, так это мясо с картошкой, фарш с макаронами или же овощи с сыром. Но как оказалось, есть ещё один беспроигрышный вариант – с квашеной капустой и рисом.
Ингредиенты:
• Капуста квашеная – 0,8 кг;
• Рис – 1 стакан;
• Фарш говяжий – 0,5 кг;
• Лук фиолетовый или белый крупный – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Тмин молотый – по вкусу;
• Паста томатная – опционально;
• Масло подсолнечное или оливковое – опционально;
• Чеснок – 1 маленькая головка;
• Сметана – 1 стакан;
• Зелень – для украшения.
Запеканка из капусты. \ Фото: static.onecms.io.
Способ приготовления:
• Рис отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• Капусту выложить в глубокую сковороду с толстым дном;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла;
• Затем добавить томатную пасту;
• Посолить и поперчить;
• Перемешать;
• Тушить на среднем огне пятнадцать-двадцать минут;
• В миске смешать фарш с пропущенным через пресс чесноком и натёртым на мелкой тёрке луком;
• Посолить и поперчить;
• Добавить тмин;
• Хорошенько перемешать;
• Форму для запекания смазать маслом;
• На дно выложить средней толщины слой капусты, затем слой фарша и слой риса;
• Смазать сметаной, повторить слои;
• Верхний слой смазать сметаной, смешанной с томатной пастой;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на полтора часа;
• Готовую запеканку посыпать свежей зеленью;
• Порционно нарезать и подать к столу.
3. Хот-дог
Хот-доги. \ Фото: i.pinimg.com.
В большинстве случаев хот-доги подают, как правило, с морковкой по-корейски, горчицей и майонезом. А как вам вариант с квашеной капустой?
Ингредиенты:
• Капуста квашеная – опционально;
• Булочки для хот=дога – 4 шт;
• Лук белый или фиолетовый маленький – 2 шт;
• Сосиски – 4 шт;
• Сыр мягкий – опционально;
• Кетчуп – по вкусу;
• Горчица – по вкусу;
• Масло подсолнечное – опционально;
• Перец чили – 1-2 стручка;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Очень вкусные домашние хот-доги. \ Фото: hips.hearstapps.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Нарезать кольцами средней толщины;
• Обжарить до золотистого цвета на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Посолить и поперчить;
• Аккуратно перемешать;
• Выложить на тарелку;
• На той же сковороде обжарить сосиски с двух сторон до золотистого цвета;
• В булочках сделать продольные разрезы;
• Смазать сыром, горчицей и кетчупом;
• Выложить лук, сосиски, нарезанный соломкой перец чили;
• Сверху выложить квашеную капусту и подать к столу.
4. Картошка
Картошка с капустой. \ Фото: itsavegworldafterall.com.
Нет ничего вкуснее жареной или тушёной картошки, поданной с квашеной капустой. Но повара настоятельно рекомендуют совместить оба ингредиента, намекая на то, что вкус блюда приятно удивит.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера – 6-8 шт;
• Капуста квашеная – 300-350 г;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Жареная картошка с капустой. \ Фото: cdn.veeg.co.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать соломкой средней толщины;
• В глубокой сковороде с толстым дном разогреть масло;
• Выложить картошку;
• Обжарить пять-шесть на сильном огне;
• После уменьшить огонь и готовить пятнадцать-двадцать минут, периодически помешивая;
• Посолить и поперчить;
• Добавить капусту;
• Аккуратно перемешать;
• Жарить до полной готовности;
• Готовую картошку разложить по тарелкам;
• По желанию можно посыпать свежей зеленью и подать к столу.
5. Тушёная квашеная капуста с грибами и беконом
Капуста с грибами. \ Фото: theyummybowl.com.
Если вы хотите приготовить полноценное сытное блюдо, которым можно накормить всю семью, то тушёная капуста с грибами и беконом – подходящий вариант.
Ингредиенты:
• Капуста квашеная – 0,5 кг;
• Грибы шампиньоны – 0,5 кг;
• Бекон – 10-12 полосок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Лук белый или фиолетовый крупный – 1 шт;
• Зелень – для подачи.
Тушёная капуста с грибами. \ Фото: ellerepublic.de.
Способ приготовления:
• Грибы слегка вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Нарезать;
• Бекон нарезать соломкой;
• Обжарить на сухой сковороде;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Выложить к бекону;
• Обжарить две-три минуты;
• Добавить грибы;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Готовить семь-восемь минут;
• Затем добавить квашеную капусту;
• Готовить на среднем огне двадцать-двадцать пять минут;
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.
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