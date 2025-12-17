С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    А шоб не был таким довольным.Для чего сыпать л...
  • Evgeni Velesik
    Деньги были на обед в столовых СССР у каждого! Электричество стоило 2 копейки килловат! Проезд в общественном транспо...Почему в хрущёвка...
  • андрей картаев
    Так и тянет написать все, болезни от нервов только сифилис от удовольствия ,это можно сказать вывод этой статьи.Вещи в доме, кото...

Бытовые хитрости от опытных хозяек

Хотите облегчить уборку и всегда поддерживать дома идеальный порядок? Нет, это не фантастика, а вполне реальное и осуществимое желание. А чтобы его исполнить, нужно пользоваться полезными лайфхаками, которые существенно упрощают быт. В нашей статье – порция таких хитростей.

Бытовые хитрости от опытных хозяек

Хитрость 1: Как улучшить средство для мытья посуды?

Бытовые хитрости от опытных хозяек
Добавьте соль в средство для посуды

Если вы заметили, что жидкость для посуды плохо пенится, есть два варианта: выбросить ее в мусорное ведро и купить новую либо добавить в средство секретный ингредиент, способный исправить ситуацию. Мы за экономию, поэтому предлагаем насыпать в жидкость немного соды. Она усиливает щелочную реакцию, благодаря чему жиры растворяются гораздо быстрее. Кроме того, сода действует как мягкий абразив и делает процесс избавления от загрязнений более эффективным.

Еще один вариант «добавки» – это соль. Она работает по другому принципу нежели сода. Ее кристаллы стимулируют образование пузырьков, благодаря чему жидкость лучше пенится. Даже небольшого количества средства на губке хватает, чтобы перемыть с десяток тарелок. Обратите внимание, что соль и соду можно либо добавить в бутылку с жидкостью для посуды, либо насыпать прямо на губку вместе с каплей геля.

Хитрость 2: Как быстро почистить серебро?

Бытовые хитрости от опытных хозяек
Вам понадобится фольга и кипяток

Если каждый раз обращаться к ювелиру, чтобы он привел в порядок серебро, можно разориться. Поэтому лучше чистить украшения и столовые приборы в домашних условиях. Существует много способов, как это сделать, но мы поделимся самым эффективным.


Вам понадобится алюминиевая фольга, сода и соль. Для начала нужно помыть изделия в теплом мыльном растворе, ополоснуть их и насухо протереть мягкой тканью. Далее поместите украшения в глубокую стеклянную миску, дно которой укрыто фольгой. Аккуратно расправьте их таким образом, чтобы они не лежали горкой, а равномерно распределялись по всей поверхности.

Следующий шаг – раствор. Возьмите кастрюлю, наберите в нее литр воды, поставьте на плиту и дождитесь, пока она закипит. После этого добавьте 50 граммов соды и две чайных ложки соли, хорошо перемешайте и залейте жидкостью украшения. Через пять минут можете достать изделия и оценить результат. В ходе химической реакции фольга вытянет атомы серы из металла и серебро вновь станет чистым.

Хитрость 3: Как привести в порядок пригоревшую кастрюлю?

Бытовые хитрости от опытных хозяек
Почистите кастрюлю таблеткой для посудомойки

Отвлеклись на пять минут, но этого хватило, чтобы кастрюля пригорела? Ничего страшного, такое случалось практически с каждой хозяйкой. Можно хвататься за голову причитать и думать, почему так получилось, а можно взять в руки таблетку для посудомойки и очистить нагар. Да-да, вы все правильно поняли. Не меламиновую губку, не средство для посуды, не металлический скребок, а именно «посудомоечную» таблетку.

Вы удивитесь, насколько быстро она приведет кастрюлю в порядок без каких-либо дополнительных ингредиентов. Обратите внимание, что для этого лайфхака нужна порошкообразная таблетка с грубой текстурой, а вот капсула с мягким гелем внутри не подойдет.

Есть еще один вариант использования этого секретного средства. Предупреждаем сразу: придется потратить больше времени, но при этом усилий с вашей стороны потребуется гораздо меньше. Итак, налейте воду в пригоревшую кастрюлю, поставьте ее на плиту, доведите до кипения и бросьте таблетку. Убавьте огонь и «варите» содержимое кастрюли примерно 15 минут. По истечении времени выключите плиту и оставьте раствор остывать. В конце пройдитесь по дну и стенкам губкой – нагар отойдет быстро и без проблем.

Хитрость 4: Как погладить вещи без утюга?

Бытовые хитрости от опытных хозяек
Развесьте вещи в ванной и включите горячую воду

Если вы спросите у хозяйки, какая ее самая нелюбимая бытовая обязанность, наверняка услышите в ответ «Глажка». И правда, орудовать утюгом, пытаясь избавиться от всех складок и заломов – та еще головная боль, которая требует много времени и сил. К счастью, есть лайфхак, который решает все проблемы.

Развесьте мятую одежду на вешалке, отнесите в ванную комнату, поместите на рейку для душевой шторки и включите горячую воду. Пар слегка намочит ткань и складки разгладятся под собственным весом. Не переживайте, одежда намокнет лишь слегка, и пока вы будете собираться на работу или свидание, она успеет высохнуть. Кстати, вы можете совместить приятное с полезным и «гладить» вещи как раз в то время, пока будете принимать душ.

На заметку: Для небольших предметов одежды можно использовать другой способ. Поставьте на плиту кастрюлю с водой или чайник, дождитесь, пока жидкость закипит, и подержите мятую вещь над паром, уделяя внимания тем участкам, которые нужно разгладить. Конечно, брюки вы так в порядок не приведете, но футболку – вполне.

Хитрость 5: Как отмыть пролитый лак для ногтей?

Бытовые хитрости от опытных хозяек
Посыпьте пролитый лак сахаром

Несмотря на то, что профессиональный маникюр уже давно стал частью нашей жизни, все равно периодически хочется сэкономить и накрасить ногти самостоятельно. Однако здесь нужно быть предельно осторожными, потому что одно неловкое движение, и вот уже флакон с лаком оказывается на полу, а вам приходится с ужасом наблюдать, как жидкость растекается по ламинату.

Советуем не ждать, а действовать предельно быстро и эффективно. Сбегайте на кухню, возьмите сахар и щедро посыпьте следы от лака. Подождите пять минут, пока жидкость впитает в себя кристаллики, а затем осторожно уберите ее мягкой тряпкой или бумажным полотенцем. Вуаля – от лака на полу не останется даже следа!

Хитрость 6: Как избавиться от мошек в квартире?

Бытовые хитрости от опытных хозяек
Мошки слетаются на яблочный уксус

Насекомые в квартире…Что может быть хуже? И пока одни хозяйки до жути бояться появления тараканов, другие вздрагивают при виде мошек, которые захватывают кухню. В первом случае лучше обрабатывать возможные места появления «гостей» специальными средствами, а во втором – внимательно следить за фруктами и овощами, которые хранятся на столе либо в шкафчике.

Если же мошки все-таки появились, потому что еда испортилась, нужно подумать, как от них избавиться. Поймать самостоятельно – не вариант, ведь насекомые очень маленькие, но заманить их в ловушку можно. Для этого налейте в небольшую миску яблочный уксус, слегка разогрейте его в микроволновке и оставьте на столе. Мошки не устоят перед привлекательным ароматом и прилетят попробовать «угощение». Если яблочного уксуса под рукой не окажется, можете использовать ароматизированную жидкость для мытья посуды, добавив в нее пару капель обычного уксуса.

Хитрость 7: Как помыть полы без швабры?

Бытовые хитрости от опытных хозяек
Наденьте махровые носки и походите по квартире

О том, как мыть полы шваброй, знают все. Но что если линолеум уже покрылся недельной пылью, а брать в руки помощницу совсем не хочется? Вам понадобятся старые махровые носки, которые вы собирались выбросить, но так и не решились. Сбрызните их антистатиком, наденьте и походите по квартире. Через пару кругов вся пыль и грязь, которые были на полу, прилипнут к ткани и в квартире снова будет чисто. Конечно, этот способ не заменит полноценную уборку, но если вам нужно быстро привести полы в порядок перед приходом гостей, лай фхак станет настоящим спасением.
Ссылка на первоисточник
наверх