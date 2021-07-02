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По другую сторону глобализации: Исчезающие племена и народности со всех концов земли


По другую сторону глобализации: Исчезающие племена и народности со всех концов земли

«Когда мне было 17 лет, я начал свое путешествие, — пишет о себе фотограф Джимми Нельсон. — И я все еще не закончил это путешествие, даже сейчас». Джимми посвятил свою жизнь изучению и фотографированию исчезающих племен и народностей, жизнь которых настолько самобытна, что, кажется, отличается по всем параметрам от уклада жизни современного человека в больших мегаполисах.

Девушка из племени Чичимека в Мексике.

Девушка из племени Чичимека в Мексике.

 
Поселок Ангге, Непал.

Поселок Ангге, Непал.

 
Горная гряда Ндото, Кения.

Горная гряда Ндото, Кения.

 

«Это о возобновлении связей, о поисках самого себя, — говорит Джимми Нельсон (Jimmy Nelson). — Свое путешествие я обрамляю и одновременно маскирую с помощью своих фотографий, я запечатлеваю удивительные культуры и племена, но при этом это все-таки в первую очередь фотоистория обо мне самом, о том, что я хочу чувствовать, хочу выжить, хочу быть живым».http://funhere.ru/?p=17794
Казах из Монголии.

Казах из Монголии.

 
Деревня Миао, Лиу Пан Шуи, горная провинция Гуйчжоу, Китай.

Деревня Миао, Лиу Пан Шуи, горная провинция Гуйчжоу, Китай.

 
Озеро Аргентино / Серро Кристаль, Аргентина.

Озеро Аргентино / Серро Кристаль, Аргентина.

 

Несколько лет назад Джимми выпустил книгу с фотографиями из своего проекта «До того, как они исчезнут» («Before They Pass Away»), в которой представил портреты людей из исчезающих племен, которые он посетил в разных уголках нашей планеты — от Монголии до Индонезии.

Мужчина с Маркизских островов во Французской Полинезии.

Мужчина с Маркизских островов во Французской Полинезии.

 
Женщины Перак, монастырь Тиксе, Индия.

Женщины Перак, монастырь Тиксе, Индия.

 
Ганг, Хардвар, Индия.

Ганг, Хардвар, Индия.

 

В этот раз главным проектом Джимми стало более детальное и глубокое изучение исчезающих культур. Фотограф решил посетить 34 разных племени и народностей, в том числе те, которые он уже посещал ранее для своего предыдущего проекта. Но в этот раз он решил прожить с каждым из них несколько недель и описать в книге собственные заметки об этом путешествии — карты, интервью, факты из жизни тех, с кем ему доводится встретиться, впечатления.http://funhere.ru/?p=17794
Девушка из Мексики, раскрашенная в честь дня Мертвых.

Девушка из Мексики, раскрашенная в честь дня Мертвых.

 
Рыбаки Йанг Шуо, использующие тренированных бакланов для рыболовства. Китай.

Рыбаки Йанг Шуо, использующие тренированных бакланов для рыболовства. Китай.

 
Те Ароха Микака и залив Бей-оф-Айлендс, Новая Зеландия.

Те Ароха Микака и залив Бей-оф-Айлендс, Новая Зеландия.

 

Таким образом фотограф решил исследовать наши корни — корни и истоки всего человечества, так он верит, что эти уникальные и самобытные племена играют важную роль в том, как мы сами воспринимаем себя. В его новый проект, который получил название «Дань человечеству» («Homage to Humanity») вошло 1500 фотографий, «все из которых сшиты в единую нить путешествия через колыбель человеческой культуры».
Пожилая женщина из племени Мир из Индии.

Пожилая женщина из племени Мир из Индии.

 
Тарангире, Танзания.

Тарангире, Танзания.

 
Паро Пасс, Бутан.

Паро Пасс, Бутан.

 
Река Вайоа, Маркизские острова, Французская Полинезия.

Река Вайоа, Маркизские острова, Французская Полинезия.

 
Девушка из племени Мир в Индии.

Девушка из племени Мир в Индии.

 
Хакамоу'И, Уа Поу, Маркизские острова, Французская Полинезия.

Хакамоу'И, Уа Поу, Маркизские острова, Французская Полинезия.

 
Клан Урамана, Амуйоан, Папуа Новая Гвинея.

Клан Урамана, Амуйоан, Папуа Новая Гвинея.

 
Холм Койор Толгой, Монголия.

Холм Койор Толгой, Монголия.

 
Горный водопад Босави, Папуа Новая Гвинея.

Горный водопад Босави, Папуа Новая Гвинея.

 
Племя Вудаабе в республике Чад.

Племя Вудаабе в республике Чад.

 
Племя Хули, водопад Амбуа, Папуа Новая Гвинея.

Племя Хули, водопад Амбуа, Папуа Новая Гвинея.

 
Деревня Понови племени Ликекайапиа, Папуа Новая Гвинея.

Деревня Понови племени Ликекайапиа, Папуа Новая Гвинея.

 
Племя Самбуру, Кения.

Племя Самбуру, Кения.

 
Танцоры в масках, Паро, Бутан.

Танцоры в масках, Паро, Бутан.

 
Девочка из племени Туфи в Новой Гвинее.

Девочка из племени Туфи в Новой Гвинее.

 
Мужчины с острова Ра-Лава из племени Ни Вануату, острова Вануату.

Мужчины с острова Ра-Лава из племени Ни Вануату, острова Вануату.

 
Деревня Корчо, долина Омо, Эфиопия.

Деревня Корчо, долина Омо, Эфиопия.

 
Женщина в национальной одежде из племени Скарчоп в Бутане.

Женщина в национальной одежде из племени Скарчоп в Бутане.

 

По материалам boredpanda.com

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По другую сторону глобализации: Исчезающие племена и народности со всех концов земли

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По другую сторону глобализации: Исчезающие племена и народности со всех концов землиПодписаться на мой Instagram
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