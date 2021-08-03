Чукчи, дети Ворона: Как жили и во что верили представители самого таинственного народа Севера

Чукчи, дети Ворона: самые таинственные жители российского Севера.
Средний обыватель, увы, знает о чукчах немногое — хорошо, если хоть что-то, кроме расистских анекдотов. В то время, как чукчи всегда были воинственным и свободолюбивым народом, чья жизнь полна магии и загадок.
Легенды об удаве и ранней весне
Предания рассказывают, что когда-то все чукчи жили у моря. Это совпадает и с выводами ученых: до распространения оленеводства чукчи жили именно морским промыслом.
В мифах и сказаниях встречаются любопытные детали, которые еще в первой половине двадцатого века объяснялись тем, что якобы чукчи пришли с юга. Так названия месяцев не совпадают с явлениями природы: месяц воды наступает раньше, чем вскрываются реки в тундре, оленята рождаются через месяц после того, как «предписывает календарь».
Русским культура чукч часто кажется примитивной, но исследователи скорее считают ее таинственной.
Богораз-Тан приводит рассказ о «Большом черве», живущем где-то у Страны мертвых. «Этот червь — красного цвета, полосатый и так велик, что нападает даже на крупных зверей. Когда он голоден, то становится очень опасным и может напасть из засады на дикого оленя и убить его, сжав в своих кольцах. Он проглатывает свою жертву целиком, так как у него нет зубов. Наевшись, он спит в течение нескольких дней там, где поел, и дети мертвецов не могут разбудить его, даже бросая в него камнями». Исследователь приходит к выводу, что это — описание удава и считает это предание аргументом в пользу того, что чукчи — выходцы из теплых краев.
Если это и правда, то очень давняя. Согласно современной этногенетической схеме, предки чукч жили на этой земле еще на рубеже IV—III тыс. до н.э. Пегтымельские петроглифы, найденные в 1965 году, датируются периодом с I тысячелетия до н.э. по конец I тысячелетия н. э. и на них уже изображены сцены из повседневной жизни народов, быт которых похож на чукотский. В одной из сказок говорится о том, что когда-то острова в Беринговом проливе были единой землей. Несоответствие календаря, возможно, объясняется изменениями климата на Земле. В любом случае, генетически чукчи близки к корякам и сильно отличаются от большинства других представителей североазиатской расы.
Снимок легендарного фотографа Дмитрия Бальтерманца.
Мир, созданный непослушной дочерью
Мир чукчей создал Творец, он же — Полярная звезда. Причем, когда еще не было света, уже существовали селения Льурэн и Кэнычвэй — или, хотя бы, земли с такими названиями.
Творец создал Ворона и маленькую птичку, чтобы они «продолбили зарю». Ворон с заданием не справился, а птичка сумела «продолбить зарю». И стало светло.
Затем Творец создал людей (причем, всех создал из нерпичьих костей, а русского — из огнива. Следовательно, тогда уже были нерпы и кто-то это огниво изготовил), тундровых животных, оленей. Научил людей размножаться, дал им одежду.
Дальнейшую работу он поручил Ворону и тот создал горы, реки, наполнил моря тюленями и рыбой. В ходе этой полезной деятельности Ворону приходилось сталкиваться с чудовищами-кэле, которых он побеждал. Ворон становился незримым и носился над землей в образе грома. Иногда он превращался в человека-воина, иногда — в сильного шамана. Он женился, у него был сын. В конце концов Ворон заболел и умер (оставаясь при этом незримым громом). Божеством Ворон не стал, за помощью к нему не обращались, жертвы ему не приносили.
(Не надо путать этого Ворона с другим, трикстером, заимствованным у ительменов. Ворон-творец — совсем другое существо).
По одной из чукотских легенд, мир создан непокорной девушкой.
Есть и еще один миф о сотворении. Некая девушка отказывается выйти замуж за старика-богача, за что отец выгоняет ее из дома. Уходя, она забирает свои игрушки.
Девушка нигде не может найти приюта, люди, узнав, что она ослушалась отца, ее изгоняют.
Тогда она творит из своих игрушек другой, хороший, народ, который ее примет. Шьет им одежду из мышиных шкурок, творит нерпу в море и учит свой народ правильно жить. Когда к ним приходят кочевые люди, девушка преподает уроки и им. Состарившись, она встречается со своим отцом и дает ему легкую смерть. Затем добровольно уходит из жизни сама.
Чукчи традиционно почитают саму природу.
Кроме Творца, чукчи почитали Наргынэн — природу, вселенную, наружное пространство. К Наргынэн можно было обратиться за помощью, но она была очень требовательна к исполнению обещаний. Обманщик мог навсегда лишиться ее милостей.
Почитали они и стороны света, и некоторые созвездия, особенно Пэгиттин (звезды Алтаир и Тараред из созвездия Орла). Появление этого созвездия предвещало появление света, солнца и оживления в природе.
Вся жизнь рассматривалась как противостояние двух начал: доброжелательного (солнце, тепло, свет) и злого (луна, холод, темнота). Человек не противопоставлял себя природе, а жил, как часть этого мира.
Верования чукоч так же интересны, как и у «раскрученных» индейцев.
Черепа животных, которые хранились в яранге, считались домашними святынями, но не божествами. Их кормили, а они обязаны были защищать людей от злых духов. Почитался и огонь — с ним разговаривали, его угощали.
Люди, звери, духи
Леса, реки, сопки, деревья — все имело своих покровителей, хозяев. Относиться к ним надо было так же, как к соседям, владеющим оленями. Если вести себя достойно и соблюдать правила вежливости, хозяева были радушными и могли щедро одарить.
Животные в чукотских сказках ведут себя как люди.
Животные в чукотских сказках нередко предстают особым народом, тоже людьми, только другими. Так девушку, которую родные за отказ выйти замуж бросают в море, спасают моржи и она становится хозяйкой моржовой страны. Охотник может вступить в брак с женщиной-китом, или нерпой. Нередко животные похищают человеческих женщин.
Есть сказания о людях-медведях: они разумны, владеют речью и строят дома, но представляют из себя медведей с человеческими лицами.
Попадаются в легендах и фантастические звери, например, восьминогий гигантский белый медведь, который подманивает путников плачем. Или совершенно непонятный зверь, которого Богораз-Тан называет Kelilgu - «высокий и длинный, ходил всегда с широко разинутой пастью и лапы у него были с длинными когтями». Убить его удалось с трудом, потому что он, несмотря на гигантские размеры, «был проворен и легок, прыгал высоко, кусал зубами и царапал лапами».
Кроме людей и животных существуют еще и духи — как доброжелательные, так и не очень. Со злыми духами-кэле справляются шаманы, но можно обойтись и без них. Каждый человек у чукоч более-менее владел приемами, которые позволяли защититься. Общались чукчи и с предками — у них всегда можно было попросить совета.
Женщина-шаман. Шаманы помогали чукчам говорить с духами предков.
Самураи севера
О воинской доблести чукоч пишут немало. Именно их боевые качества заставили, наконец, пересмотреть отношение к этому народу хотя бы у части пользователей интернета. Читатели с удивлением узнали, что этот народ вел кровопролитные войны с соседями, не покорился русским завоевателям (чукчи отказались платить ясак, с ними оказалось проще договориться и торговать, нежели их покорять). Они делали прекрасные доспехи из кожи, хорошо владели луками. Коряки не решались выступить против чукоч, даже если вдвое превосходили их в численности. Войны за полярным кругом велись даже при советской власти — последняя случилась в конце сороковых годов, с эскимосами.
О чукотских воинах рассказывают как правду, так и вымыслы. Трудно поверить в то, что чукчи умели ловить стрелы руками, или прыгать на двадцать-сорок метров. Но дрались они хорошо, были безжалостны и не боялись смерти. Жизнь продолжалась и после нее: в обители предков, на небе. Она была, в общем, такой же как и на земле — со стадами, ярангами, охотой, - но без земных неприятностей. Но чтобы туда попасть, надо умереть хорошей смертью — например, в бою. Или уйти добровольно. Или мирно скончаться от старости. Смерть после продолжительной болезни, или смерть труса — плохая. Такие люди попадают в подземный мир, к духам-кэле.
Свирепые воины, чукчи были не лишены милосердия.
Обычай умерщвлять стариков довольно распространен среди самых разных народов. Но в отличие от персонажей рассказа Джека Лондона, брошеных во время кочевья на растерзание волкам, чукчи уходили добровольно, они заявляли о своем намерении умереть семье, после чего родные их принимались уговаривать подумать еще и не торопиться. Пока старик был в состоянии что-то делать, хотя бы дать добрый совет, он чувствовал себя нужным близким. Но если ему казалось, что он слишком слаб, дети должны были удушить его ремнем. Это считалось проявлением уважения.
Выживших из ума стариков по-прежнему уважали, считали главой семьи и владельцами оленьих стад. Женщины убивали себя и детей во время войн, не желая попасть в плен. Иногда детей приходилось убивать во время голода — не для того, чтоб избавиться от лишнего рта, а для того, чтоб даровать им легкую смерть.http://navote.ru/?p=23994
Чукотские дети.
Презрение к смерти доходило до того, что чукчи почти не ценили жизнь. Правда, рассказ о девушке, повесившейся только из-за того, что мать не взяла ее на ярмарку, все же не может считаться примером обычного поведения.
Будет ли северный Кастанеда?
Даже беглого обзора мифологии, истории и мировоззрения чукоч достаточно для того, чтобы испытать острую досаду из-за того, что этот народ не получил той же популярности, что индейцы Дона Хуана, викинги, или кельты. На основе их мифологии можно было бы разработать не одну подобную систему, доблесть северных воинов ничуть не меркнет перед пресловутым «северным мужеством» (и это вы называете севером?), а их сказки и мифы могут стать материалом для удивительного фэнтази, которому не будет равных.
Кастанеда, конечно, пользовался веществами для расширения сознания, многих поклонников привлекло к нему именно это. Есть подобная традиция и в культуре северных народов, но ее как раз лучше не трогать — к добру эти игры не приводят. Для расширения сознания достаточно представить, кто все же сотворил мир, где Творец взял кости нерпы и кто был тем гигантским червем у порога страны мертвых.
Текст: Ольга Марейчева
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