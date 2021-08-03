Чукчи, дети Ворона: Как жили и во что верили представители самого таинственного народа Севера

Чукчи, дети Ворона: самые таинственные жители российского Севера.

Легенды об удаве и ранней весне

Русским культура чукч часто кажется примитивной, но исследователи скорее считают ее таинственной.

Снимок легендарного фотографа Дмитрия Бальтерманца.

Мир, созданный непослушной дочерью

По одной из чукотских легенд, мир создан непокорной девушкой.

Чукчи традиционно почитают саму природу.

Верования чукоч так же интересны, как и у «раскрученных» индейцев.

Люди, звери, духи

Животные в чукотских сказках ведут себя как люди.

Женщина-шаман. Шаманы помогали чукчам говорить с духами предков.

Самураи севера

Свирепые воины, чукчи были не лишены милосердия.

Чукотские дети.

Будет ли северный Кастанеда?