10 самых известных жриц любви, имена которых остались в мировой истории

Самые известные жрицы любви, которые вошли в историю.
Испокон веков были дамы, которые торговали своим телом. Этому занятию, возведённому порой в ранг профессии, уже не одна тысяча лет. Некоторые жрицы любви даже вошли в истории. В нашем обзоре речь пойдёт о самых известных дамах лёгкого поведения.
1. Таис
Таис Афинская.
Греция, примерно 330 г. до н.э.
Таис — гетера, которая сопровождала Александра Македонского во время его многочисленных кампаний. Неизвестно, "работала" ли Таис на Александра, но исторические записи свидетельствуют о том, что он держал ее при себе во время длительного срока, а именно во время его многочисленных военных кампаний.
Интересно, что именно Таис спровоцировала сжигание дворца Ксеркса в завоеванном Александром Персеполе своей пламенной речью. Она была вторым человеком после Александра, кто собственноручно бросил факел в здание. Историки считают, что это была месть Таис за то, что персидский царь Ксеркс уничтожил афинский Акрополь.
2. Раав
Раав из Иерихона.
Иерихон
Историю Раав можно найти в Книге Иисуса Навина, где рассказывается о женщине, которая управляла гостиницей и борделем, примыкающими к стене Иерихона. Дело было во время осады этого города израильтянами под командованием Иисуса Навина. Перед входом в город Иисус послал двух шпионов в Иерихон, чтобы те узнали каков потенциал противника. Раав укрыла шпионов у себя дома, взамен на то, что при штурме израильтяне пощадят ее и ее семью. Чтобы обозначить свой дом, чтобы он остался нетронутым при штурме, она повесила на двери красный пояс. Некоторые считают, что именно после этого случая красный цвет начал обозначать дома терпимости.
3. Фрина
Фрина из Греции.
Греция, 371 г. до н.э.
Пожалуй, одна из самых известных гетер в Древней Греции — Фрина, настоящее имя которой было Мнесарета (что обозначает "помнящая о добродетелях"). Один из отвергнутых поклонников обвинил Фрину в безбожии. В суде ее защитником был знаменитый оратор того времени Гиперид. Когда его речи не произвели впечатления на судей, Гиперид просто сдернул с Фрины одежды. Судьи сразу же оправдали ее, поскольку "столь совершенное тело не может скрывать несовершенную душу".
4. Сю Сяосяо
Поэтесса-куртизанка Сю Сяосяо
Китай, 482-501
Сю Сяосяо, которую иногда называют "Маленькая Сю", была китайской куртизанкой и поэтессой. Она жила во времена династии Южная Ци, известной своей красотой и интеллектом. И хотя она продавала своё тело простым смертным, Сю стала знаменита благодаря своим стихам. До нашего времени дошли многочисленные истории о ее жизни, большинство из которых связаны с ее романами с молодыми людьми.
Она умерла в возрасте 19 лет из-за неизлечимой болезни. Когда Сю поняла, что скоро умрет, то посвятила все свое оставшееся время стихам о красоте окружающего мира. За ее могилой ухаживали в течение многих столетий, пока ее не разрушили во время культурной революции (восстановили могилу только в 2004 году).
5. Мария Жанна Бекю, графиня Дюбарри
Мария Жанна Бекю, графиня Дюбарри.
Франция, 1743-1793
Дюбарри была последней любовницей французского короля Людовика XV и пала жертвой террора во время Французской революции. Она начала свою карьеру в Париже куртизанкой, обзаведясь обширными знакомствами среди аристократов, которые пользовались ее услугами. Для того чтобы приблизить свою любовницу ко двору, король устроил ее фиктивный брак с братом графа Дюбарри, а также обеспечил ей поддельные документы, в которых доказывалось ее благородное происхождение.
Так всего за год уличная куртизанка стала благородной дамой — любовницей короля Франции. Из-за ее непосредственной связи с Людовиком XV, Дюбарри казнили на гильотине 8 декабря 1793 года.
6. Мария Болейн
Мария Болейн.
Англия, 1499-1543
Мария Болейн, менее известная сестра легендарной Анны Болейн, была куртизанкой. Известно множество историй о том, как она использовала свою сексуальность, чтобы получить благосклонность при королевском дворе. В течение определенного времени Мария была фавориткой английского и французского королей.
Считается, что она умерла в возрасте около 40 или 41 лет, хотя место ее захоронения неизвестно. Мария «отошла от дел», выйдя замуж за человек из низкого сословия. А когда её сестру казнили, Мария и вовсе постаралась затеряться где-то во Франции. К числу ее потомков относятся такие известные британцы, такие как Чарльз Дарвин и герцогиня Кембриджская Кэтрин.
7. Вероника Франко
Вероника Франко.
Италия, 1546-1591
Вероника Франко была хорошо образованной молодой леди. Мать не только дала ей хорошее образование, но и научила ее всем возможным способам, которые должны были помочь выйти замуж за богатого человека.
Будучи еще подростком, она вышла замуж за врача, но брак быстро закончился разводом, а Вероника стала куртизанкой при венецианском дворе, чтобы выжить. Девушка не только ублажала мужскую аристократию Венеции, но и писала стихи и даже опубликовала несколько сборников.
Вероника была настолько успешной в обеих своих профессиях, что сумела скопить приличное состояние и начала заниматься благотворительностью, заботясь об осиротевших детях своих коллег-куртизанок. В 1580 году ее обвинили в колдовстве, но Вероника сумела убедить инквизицию в своей невиновности. Ее дальнейшая судьба неизвестна, но считается, что она потеряла свое богатство, когда вынуждена была бежать из Венеции из-за чумы в 1575 году. Умерла Вероника в нищете после смерти своего последнего покровителя.
8. Мэри Джейн Келли
Мэри Джейн Келли.
Англия, 1863-1888
В некоторых случаях знаменитой человека делает не жизнь, а смерть. Мэри Джейн Келли — именно такая женщина, поскольку она стала последней жертвой Джека Потрошителя.
Каждая из жертв знаменитого маньяка, убивавшего проституток, была изуродована после того, как ей было перерезано горло. Мэри Джейн Келли не повезло — ей увечья были нанесены во время того, как она еще была живой. Сцена была настолько ужасной, что большинство тех, кто видел труп, просто были в шоке. Смерть Мэри, как и в случае других жертв Потрошителя, осталась неразгаданной.
9. Кэтрин Уолтерс
Кэтрин Уолтерс.
Англия, 1839-1920
Кэтрин Уолтерс, также известная как "Скиттлз", была одной из последних великих куртизанок викторианского Лондона. Она считалась очень красивой и обожала верховую езду, из-за чего получила прозвище"Принцесса амазонок. Список ее покровителей включает в себя множество политиков и членов королевской семьи, в том числе Эдуарда VII, старшего сына королевы Виктории и принца Альберта.
Кэтрин была известна своей скромностью, что очень импонировало многим аристократам, которые хотели, чтобы их похождения оставались в тайне. Это сделало ее очень богатой. В 1890 году она отошла от дел и жила вполне безбедно. Кэтрин Уолтерс – тот редкий случай, когда куртизанка жила в достатке и умерла уже будучи в преклонном возрасте.
10. Лизи Лейп
Лизи Лейп
США, 1853-1917
Лиззи Лейп была представительницей древнейшей профессии и управляла несколькими борделями в Огайо. Лиззи выходила замуж восемь раз, а самой известной её связью стала связь с Уорреном Гардингом, 29-м президентом Соединенных Штатов. Считается , что г-н Гардинг нередко посещал бордели Лиззи и был постоянным клиентом ее салуна "Красная птица".
Экс-музья Лиззи постоянно подавали на неё иски в суд на раздел имущества, но ей удалось сохранить своё состояние, не смотря ни на что.
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