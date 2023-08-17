С нами не соскучишься!

8 364 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Стародубцев
    Явная перепечатка из западной прессы. Гибель теплохода Армения, из 7000-10000 человек спаслись около 10. Причем немец...«Призраки» морски...
  • Семахина Елена
    Благодаря такому "уходу" резина превратится в пыльЗачем класть поло...
  • Наталья Бушуева
    Полная херь!10 секретов опытн...

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

Предлагаем вам совершить фото-путешествие в Дубай. Дубай — один из эмиратов ОАЭ, и главным образом он известен двумя вещами: эксцентричностью и роскошью. Менее чем за 30 лет из рыбацкой деревеньки Дубай превратился в потрясающий город, которым и является до сих пор.

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

50 захватывающих фото-фактов о Дубае

©



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх