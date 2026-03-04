6 вариантов, как зонировать студию, если в ней живут два человека

В крохотной студии, где все на виду, сложно уединиться. Но если грамотно подойти к вопросам зонирования, получится оформить удобное пространство для двоих, чтобы каждый разместился с комфортом. Novate.ru делится полезными идеями, которые можно и нужно взять на заметку.



Что нужно разместить в студии?

Вариант 1: Пол

Вариант 2: Мебель

Вариант 3: Свет

Вариант 4: Текстиль

Вариант 5: Стеклянные перегородки

Вариант 6: Декоративные рейки

Кухня, зона отдыха и система храненияНесмотря на то, что 25 квадратов – это не слишком большая площадь, при желании здесь можно разместить все самое необходимое для двух человек.Речь идет о спальне, зоне отдыха, кухне, столовой группе, системах хранения. Конечно, о полноценных зонах в отдельных комнатах речи не идет. Но если удачно совместить, все останутся в плюсе.Для начала важно правильно расставить приоритеты, исходя из ваших привычек и образа жизни. Например, если вы оба работаете из дома, можно пожертвовать полноценной гостиной в пользу удобных рабочих мест. А вот если к вам часто приходят гости, диван, журнальный столик и телевизор предпочтительнее письменного стола.Разное напольное покрытие или подиумЕсли вы не собираетесь возводить новые стены или устанавливать глухие перегородки, возьмите на заметку вариант зонирования при помощи напольного покрытия. Например, на кухне можно уложить плитку, а в гостиной – ламинат. Граница в этом случае будет проходить именно там, где меняется материал.Еще одно прекрасное решение – ковер. Выбирайте большое изделие, чтобы с его помощью обозначить зону отдыха. Важно, чтобы на нем стояли передние ножки дивана и кресел (если они есть в гостиной) и полностью уместился журнальный столик.Разный уровень пола тоже поможет разделить студию на зоны. На подиуме высотой 30-40 см будет отлично смотреться кровать.Вот так вы сможете организовать отдельную спальную зону, вместо того, чтобы ютиться на диване. А если предусмотреть в подиуме ящики, то получится сделать еще и вместительную систему хранения.Разделите комнату стеллажом или спинкой диванаПол – это больше про визуальное зонирование, поэтому не всем подходит такой вариант. Если вы хотите физически разделить пространство на зоны, тогда обратите внимание на мебель. Например, если поставить диван спинкой к кровати, получится создать четкую границу между спальней и гостиной. Точно таким же образом работает стеллаж. Его главный плюс состоит в том, что он не препятствует попаданию солнечного света в ту часть комнаты, где нет окна. В интерьере маленькой студии это очень важный момент, так как именно качественное освещение помогает визуально увеличить пространство.Еще один беспроигрышный вариант для зонирования, который часто используют в студиях – барная стойка. Она не только отделяет кухню от остальной части квартиры, но также служит удобной обеденной зоной. Это прекрасный вариант для двоих – можно попить кофе, позавтракать и даже поработать, если единственный письменный стол в квартире занят.В каждой зоне должно быть свое освещениеА вы когда-нибудь задумывались о том, почему дизайнеры рекомендуют продумывать в комнате несколько сценариев освещения? Конечно, на первом месте стоит качественный свет на всей площади, чтобы не оставалось темных углов. Но другой, не менее важный момент – зонирование пространства. Общий потолочный свет в виде люстры или точечных светильников по периметру уравнивает помещение, а вот локальные источники помогают выделить конкретные зоны.Например, в изголовье кровати часто вешают бра, рядом с диваном ставят торшер, над рабочей поверхностью на кухне устанавливают led-ленту, а над обеденным столом – светильник на длинном проводе. Если же у вас есть небольшой кабинет в студии, установите настольную лампу. Это отличная возможность с комфортом пользоваться только одной зоной в комнате, не включая свет во всей квартире.Шторы могут быть плотными или прозрачнымиНуждаетесь в «мобильных» перегородках, которые могут исчезать или появляться при необходимости? Тогда шторы станут прекрасным решением. Чаще всего их используют для того, чтобы скрыть спальное место от посторонних глаз. Можно повесить легкие, полупрозрачные занавески, а можно – плотные шторы, надежно защищающие от света. В первом случае вы лишь обозначите границу спальни, а во втором – обеспечите себе максимальное уединение и приватность.Главный плюс штор на потолочном карнизе состоит в том, что вы в любой момент можете открыть их или закрыть, тем самым, меняя восприятие комнаты.Стекло может быть полностью прозрачным или матовымСамое время перейти к тяжелой артиллерии. Речь идет о полноценных перегородках. Вместо того, чтобы устанавливать глухие «стены» из гипсокартона, которые не будут пропускать свет и визуально уменьшат пространство, отдавайте предпочтение изделиям из стекла. Они никак не препятствуют солнечным лучам, но при этом создают четкую физическую границу.Единственный минус такого варианта – сложность в уходе. На стекле видно все загрязнения, начиная от пыли и заканчивая отпечатками пальцев, поэтому тряпка станет вашей лучшей подругой. Если же вы не хотите каждый день протирать перегородку, установите изделие из матового или рифленого стекла. На них пятна практически незаметны, плюс такие перегородки обеспечивают приватность.Расположите рейки между двумя зонамиНесмотря на то, что такие рейки уже утратили свою актуальность, вряд ли кто-то будет спорить, что с их помощью можно эффективно разделить пространство. Установите их между спальней и гостиной, но в укороченном варианте – чуть больше глубины дивана. Таким образом интерьер получит смысловое разделение, но при этом будет оставаться легким и воздушным.