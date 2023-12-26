Сотрудничество с Дали и легендарный «Прыжок»: Выдающиеся сюрреалистические работы Филиппа Халсма

Движение сюрреализма – это не только про Сальвадора Дали, но и других выдающихся личностей того времени. К примеру, про Филиппа Халсмана, одного из ключевых представителей сюрреализма, который основал новый, уникальный жанр фотографии. А о нем и его творчестве мы детальнее расскажем в этой статье.
Становление Филиппа Халсмана в фотографии
Слева направо: Автопортрет Филиппа Халсмана. \ Марлон Брандо, 1950 год.
Фотография как таковая не относилась к художественному искусству примерно до 1940-х годов. До появления Филиппа Халсмана она использовалась в основном как инструмент для документалистики и журналистики. Наиболее известные фотографии того времени касались выдающихся личностей и журналистов, а ещё её часто использовали для научных экспериментов. Например, как в случае со снимками Эдварда Мейбриджа «Лошадь в движении», которые представляли собой набор фотокарточек, с помощью которых исследовали способы и возможности движения в 1878 году. Когда общество начало интересоваться фотографией, как нечто большим, чем это, возникла сюрреалистическая фотография.
Филипп Халсман с семьёй. \ Фото: pinterest.com.
Сегодня создавать сюрреалистические снимки стало намного проще благодаря существованию таких инструментов, как Photoshop и Gimp, которые из любого фото помогут сделать абстрактную композицию. Создавать сюрреалистичные изображения можно даже с помощью пары клавиш на ноутбуке или смартфоне, используя приложения для обработки снимков. Однако в то время создавать нечто подобное было совсем непросто, что не помешало сюрреалистическому движению в фотографии стремительно развиваться.
Слева направо: Victory Red от Элизабет Арден. \ Рут Гурвиц, Париж, 1938 год.
Такие снимки требовали большого количества времени, сил, а ещё – рулонов плёнки. Фотографы для создания сюрреалистичного эффекта применяли методы соляризации, двойной экспозиции. Помимо этого, часто использовали методику комбинированной печати в фотолаборатории, что помогало создавать лёгкий потусторонний, интригующий эффект на снимках. Эти ранние зачатки в сфере фотографии в конечном итоге легли в основу таких движений, как пикторализм, а ещё – абстрактная и уличная фотография. Несмотря на то, что даже сегодня этот вид искусства часто используется как инструмент достижения определенной цели, его сюрреалистические возможности позволили фотографам не просто увековечивать свои модели и предметы, но и таким образом активно самовыражаться.
Слева направо: Мэрилин Монро, Филипп Халсман, 1959 год. \ Альфред Хичкок, Филипп Халсман, 1963 год.
Одним из главных фотографов того времени был Филипп Халсман. Несмотря на то, что его нельзя до конца назвать фотографом-сюрреалистом, он сделал большой вклад в это движение, что привело к созданию одних из наиболее известных и популярных фоторабот того периода. В своих снимках он воплощал идеи сюрреализма, а ещё такие приемы, как искаженное восприятие, сказочный портрет, использовал неординарные, непривычные ракурсы. А ещё на его работы повлияло партнерство не только с другими фотографами, но и известными фигурами в мире искусства, например, с Сальвадором Дали.
Сальвадор Дали в постели, Филипп Халсман, 1964 год. \ Фото: i.pinimg.com.
Халсмана смело можно назвать творцом, который предпочитал нестандартные методики работы, даже когда он был начинающим фотографом. Его карьера началась в городе Париж, где он быстро стал популярен благодаря созданию портретов. Он увлекался экспериментами со светом, использовал различные типы теней, достигая особого уровня драматизма, а ещё любил интенсивные, яркие блики, которые позволяли подчеркнуть те или иные характеристики предметов. А ещё он был известен тем, что его портреты были более резкими, чем у других, и это во время, когда популярностью пользовались снимки с мягким фокусом.
Филипп Халсман с камерой. \ Фото: i.pinimg.com.
После оккупации Парижа во времена Второй мировой войны, Халсман был вынужден сбежать в Америку, выбрав в качестве места своего проживания город Нью-Йорк, куда он переехал с женой и двумя детьми. Тогда он был не слишком известен на территории США, а потому можно сказать, что ему пришлось построить свою карьеру с нуля. Его счастливым билетом в мир американской фотографии стало сотрудничество с тогда ещё начинающей моделью Констанс Форд. По своей прихоти Халсман решил сделать снимок девушки, лежащей на американском флаге, который после будет использован в патриотической рекламе ведущего бренда красоты и ухода за собой Elizabeth Arden.
Слева направо: Прыжок Мэрилин Монро. \ Прыжок Грейс Келли.
После запуска рекламной кампании губной помады под названием Victory Red, главным лицом которой стала Констанс, снятая Халсманом, Филипп ощутил, как его карьера стремительно набирает оборотов. Он начал работу над созданием обложек для журнала LIFE, разработав целую серию фотографий для культового издания.
Сотрудничество с Сальвадором Дали
Атомный Дали, Филипп Хальсман, 1948 год . \ Фото: kallistik.de.
С конца 1930-х годов Халсман занимался тем, что делал снимки выдающихся художников того времени, а ещё – писателей, актеров, общественных деятелей и не только. Самого же Сальвадора Дали он повстречал в 1941 году, когда у него появилось задание сфотографировать несколько костюмов, которые были созданы Дали для «Русских балетов» и их постановки под названием «Лабиринт». Фотография, на которой в итоге были силуэты балерин в этих костюмах, вырисовывавшихся на фоне Рокфеллер-центра, имела практически такую же сюрреалистическую сущность и направленность, как и работы Сальвадора. В конечном итоге, это и положило начало почти что сорокалетним творческим взаимоотношениям этих гениев.
Проведенное вместе время за работой подарило миру множество культовых изображений, среди которых особенно выделяется «Атомный Дали». Халсман вдохновился на создание этого снимка после знакомства с картиной художника, которая носила название «Атомная Леда». Ему хотелось создать портрет Дали, который представлял бы собой момент, застывший в пространстве, воздухе и времени. Для этого он использовал практически прозрачную, тонкую проволоку, чтобы подвесить в воздухе мольберт, табурет и вышеупомянутую картину. Его супруга держала стул, который можно увидеть на фотографии слева, тем самым усиливая ощущение отсутствия гравитации.
Сальвадор Дали в объективе Филиппа Халсмана.
После этого Халсман попросил помощников в студии подбросить в воздух трёх кошек, а ещё вылить ведро воды, а самого Дали – подпрыгнуть. Когда вода, кошки и сам художник пришли в движение, Халсман нажал на затвор. Получить фотографию, которую мы знаем сегодня, удалось только после двадцати шести дублей. После этого Дали нарисовал небольшой сюрреалистический набросок, который позже поместили на полотно в мольберте.
Midsummers Night Mare и Сальвадор Дали, фотограф Филипп Халсман. \ Фото: boijmans.nl.
Этот снимок по праву можно назвать самой влиятельной фотокарточкой в стиле сюрреализма, а ещё источником вдохновения для фотографов со всего мира. Это был своего рода вызов миру фотографии, в котором, как правило, правки вносились в темной комнате проявочной, вместо того, чтобы создавать уникальные кадры вживую. Снимок стал вдохновением и для самого Филиппа. После того, как он его сделал, фотограф часто просил своих моделей прыгать, прежде, чем делал снимок, что в конечном итоге привело к созданию известной фотокарточки с Одри Хепберн, Мерлин Монро, а ещё с герцогом и герцогиней Виндзорских, которые будто бы парили в воздухе.
Сальвадор Дали и его знаменитые усы.
Результатом такого тесного творческого тандема фотографа и художника стал физический метод создания сюрреалистичной фотографии. Вместо того, чтобы применять составные изображения, наложенные друг на друга, а также редактирование в темной комнате, как это делали фотографы того времени, стремясь получить уникальные эффекты, Халсман для своих снимков использовал нечто большее. Он любил четкие, простые снимки, для которых создавал уникальные постановочные сцены, разные уровни освещения и реквизит, которые помогали ему добиться потустороннего, фантастического эффекта. Ярким примером этого является серия снимков под названием «Усы Дали», в которых Халсман использовал приемы дадаизма и составные изображения.
Работа с Жаном Кокто
Слева направо: Жан Кокто, журнал LIFE, 1949 год. \ Жан Кокто с актрисой Рики Сомой и танцором Лео Коулманом.
В 1949 году Халсман получил заказ от журнала LIFE, в котором должен был сфотографировать известного французского деятеля искусства, авангарда и драматургии – Жана Кокто. Задача была непростая: фотографу необходимо было разработать серию фотокарточек, которая отражала бы то, что происходит на самом деле в голове поэта. На тот период Жан пребывал в разгаре выпуска своего нового фильма «Орел с двумя головами», а журнал, который хотел для себя его снимки, стал отличной сценой для продвижения авангардного киноискусства.
Кокто был широко известен публике благодаря тому, что добавлял в свои произведения различные аллюзии и отсылки на популярные творения. Халсман хотел учесть это в своей работе, наполняя фотокарточки отсылками к другим творениям Кокто. Для этого он задействовал ещё двух моделей – Энрику Сому и Лео Коулмана, реквизит, к примеру, дрессированного удава, живых голубей, а ещё анатомическую модель человека из пластика, которые помогли бы ему запечатлеть его представление о художнике.
Художник, сценарист и кинорежиссёр Жан Кокто, 1949 год, фотограф Филипп Халсман. \ Фото: bing.com.
Каждый снимок, сделанный фотографом для журнала, представлял собой отражение какой-то из работ Кокто и не только. К примеру, на одном из снимков художник крадется по плохо освещенному коридору, подняв руки вверх, как будто стремился произнести монолог, в то время как другая пара рук произрастает из стен, копируя положение его тела. Этот снимок представляет собой иллюстрацию одной из сцен из «Красавицы и Чудовища» самого Жана, где Белль стремглав несется по коридору, плохо освещенному канделябрами, что удерживаются парящими в воздухе руками. На другом снимке Кокто и Коулман, кажется, летают в воздухе, практически соприкасаясь руками, почти как на Сикстинской капелле, где изображен Адам и Бог.
Их пара размещается вдоль зеркала, лампы, стола, стула, а ещё – массивных часов, что ещё больше подчеркивает ощущение парения в воздухе. Любимой фотографией из всей серии у самого Кокто является третья, которая демонстрировала ярко освещенное лицо самого художника, которое будто бы было зеркально отображено. При этом левая часть лица смотрит в сторону, а правая прикрыла глаза, демонстрируя задумчивость. Фотографию создали как композицию из двух разных негативов, которые вырезали и проявили вместе для формирования цельной картинки. Этот образ, созданный для фотографии, Жан часто использовал в качестве своей персональной подписи.
Филипп Халсман, 1954 год. \ Фото: magnumphotos.com.
Однако одна из наиболее узнаваемых и ярких работ так и не была опубликована на страницах журнала. На этом снимке Жан облачен в пиджак, одетый задом наперед. Фото изображает его курящим, читающим и размахивающим ножницами одновременно с помощью трёх пар рук. Эта фотография – истинное воплощение сюрреализма: на ней изображена, казалось бы, обычная сцена, но оригинальные элементы, добавленные фотографом, придали ей причудливости и эффекта неожиданности. Снимки, которые создал Халсман в тот день на просторах своей маленькой студии, только укрепили его репутацию как оригинального фотографа, а ещё как ярого участника движения сюрреализма.
Вклад Филиппа Халсмана в фотографию
Слева направо: Американский физик Роберт Оппенгеймер, 1958 год. \ Дин Мартин и Джерри Льюис, 1951 год.
Его вклад в развитие фотографии и фотографического сообщества поистине огромен, и не всегда это связано непосредственно с жанром сюрреализма. Для журнала LIFE фотограф снял сто одну обложку, заработав за это внушительную сумму для фотографа по тем временам. Помимо этого, он напрямую был посвящен процессу портретной живописи, а ещё контактам между субъектом фотографии и самим фотографом.
Вместо того, чтобы снимать человека в стандартном, нейтральном положении сидя или лежа, Халсман во время съемки взаимодействовал с ним, ставил ему вопросы, чтобы узнать поближе и подчеркнуть в процессе работы особенности его личности. Филипп был тем фотографом, который просил своих субъектов чаще использовать живую мимику – кривляться, паясничать, танцевать, прыгать. Он заставлял их смеяться и вызывал неподдельные слезы, чтобы получить более искреннее, личное и интимное фото. Эта техника не только вдохновила многих других фотографов, но и изменила их подход к работе, тем самым кардинально поменяв особенности портретной съемки. Они начали прилагать усилия, чтобы их снимки были не просто фотографиями головы человека, а чем-то по-настоящему уникальным.
Слева направо: Энтони Перкинс. \ Герцог и герцогиня Виндзорские, 1958 год.
Пусть его идеи и лежали на поверхности, однако снимки Дали и Кокто сыграли большую роль, чтобы отделить сюрреализм от философского движения. Они всегда шли рука об руку, но именно Халсман сумел продемонстрировать, что сюрреализм может стимулировать революционное развитие фотографии, добавив ей игривости и причудливости, немного прагматизма.
В некотором смысле Филипп шел против основополагающих принципов сюрреализма, добавив немного более тонкую трактовку этого движения. Однако его усилия привели к более широкому признанию сюрреализма как такового, к пониманию движения и не только. Его любовь к экспериментам и тяга к нестандартному мышлению сделала его одним из самых выдающихся фотографов того десятилетия.
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