Психологические приемы, которые применяют в торговле

Ежедневно мы принимаем тысячи решений и, как ни странно, в этом нам помогают когнитивные искажения. Это ошибки, которые регулярно допускает мозг, и они — неотъемлемая часть механизма мышления. Когнитивные отклонения изучает целая наука — поведенческая экономика, и ею уже давно овладели маркетологи. Сбыть залежалый товар, подогреть интерес к прошлогодней модели, создать иллюзию дефицита — легко решаемая для них задача…
Прайминг-эффект
Прайминг-эффект (эффект предшествования) — это то, как наши скрытые и часто неосознанные воспоминания или ассоциации влияют на последующие действия. Этот феномен в значительной степени формирует как социальное, так потребительское поведение.шороху и скрипу. Запах чистящего средства напоминает нам, что пора бы прибраться дома, а изображение аппетитной еды наводит на мысль о том, что неплохо бы зайти перекусить. Все это очень похоже на программирование, и продавцы об этом хорошо знают.
© Depositphotos / Subbotina Говяжий стейк с овощами
В винном отделе одного из гипермаркетов провели любопытный эксперимент: включили известные французские песни. Результат не заставил себя ждать — покупатели начали разбирать французские вина. В тот день их было продано на 20% больше, чем итальянских, испанских или австрийских. В ходе другого исследования показано, как фон веб-страницы влиял на тех, кто собирался купить машину. Когда фон был зеленым с анимированными деньгами на нем, посетители сайта тратили больше времени на просмотр информации о ценах комплектаций. А когда огненно-красным — шли в раздел о системах безопасности автомобиля. Выяснилось и то, что когда фон вообще не подходит продукту, человек скорее закроет страницу, так как ощущает разлад в ассоциациях.
Цена-приманка
Один из самых популярных приемов маркетологов — эффект приманки.попкорн за 350 рублей.
В этом случае большинство людей купят самый дорогой попкорн, так как между средним и большим разница всего 50 рублей. Средняя цена кажется бессмысленной, из-за чего покупатель фокусируется на самом дорогом продукте: он кажется наиболее выгодным. Свое дело делает цена-приманка.
Иллюзия дефицита или срочности
Чем ограниченнее предложение, тем больше люди стремятся его получить. Эту закономерность выявили авторы классического исследования еще в 1975 году. Они предложили участникам выбрать одну из двух банок с печеньем: в одной было 10 штук, а в другой — всего две. Неожиданно для исследователей большинство испытуемых выбирали ту, где печенья практически не осталось. Зная это, авиакомпании уверяют нас, что осталось "всего несколько билетов по этой цене", а застройщики — в том, что квартиры в огромной пустующей новостройке уже заканчиваются. Реклама ЖК в интернете Сервисы бронирования отелей предупреждают о высоком спросе и о том, что номера "скоро закончатся", ведь страницу сейчас "просматривают еще 10 человек". Бронирование жилья на сайте Booking.com Купонные сервисы убеждают нас в том, что до окончания акции осталось всего ничего, и показывают на странице предложения счетчик, который неумолимо ведет обратный отсчет. Это вызывает беспокойство у покупателя и дает ему сигнал: таких скидок уже не будет, некогда раздумывать, нужно брать прямо сейчас. В действительности же все эти счетчики — просто уловка.
Метод "нога в двери"
Это один из самых распространенных и эффективных приемов, которые используют маркетологи. Он базируется на психологическом неприятии потерь: человек не желает расставаться с тем, чем уже обладает. Даже если вещь получена бесплатно, а за дальнейшее использование просят заплатить, человек, как правило, выберет второй вариант.
В продажах метод "нога в двери" применяется так: клиенту предлагают бесплатную пробную версию продукта или подписку на сервис, например на 30 дней. Потребитель пока еще ничего не платит, но уже на крючке: тому, кто попробовал бесплатную версию продукта, продать "улучшенную" платную будет гораздо проще.
Взаимность
"Ты — мне, я — тебе" — это психология взаимности, которая находит отклик и в потребительском поведении. Как пишет психолог Роберт Сиалдини в своей книге "Влияние: психология убеждения", если кто-то сделал вам что-то приятное, вы, скорее всего, захотите ответить ему тем же. Посетителю, пришедшему в кафе перекусить на ланч, официант приносит счет, а вместе с ним — мятную жвачку или конфеты. Клиенту приятно: заведение позаботилось о нем, предложив освежиться после обеда. Но забота о потребителе — совсем не главная цель, которую преследуют владельцы общепита. Проведя эксперимент, Сиалдини обнаружил, что когда вместе со счетом в ресторане клиенту приносили одну мятную жвачку, он оставлял на 3,3% больше чаевых, чем обычно, а когда две — сумма увеличивалась сразу на 20%!
Ценовой якорь
Чтобы понять, высокая цена или низкая, покупателю нужно сравнить ее с другой. И магазины любезно предоставляют ему такую возможность. Чтобы покупка казалась выгодной, а цена — низкой, на различных распродажах всегда можно увидеть ценники со "старой" и "новой" ценой. Как правило, "старая" цена не заклеена, а зачеркнута: покупатель должен видеть, что у него есть шанс "сэкономить". "Старая" цена, которая может быть взята потолка, выступает в роли якоря: "новая" на ее фоне обязательно покажется выгодной.
Социальное подтверждение
Эта концепция широко известна, ее еще называют "стадный инстинкт" или "эффект танцпола": не каждый решится первым выйти на танцпол, но когда танцевать начинают первые несколько человек, остальные присоединяются. Здесь все просто: человек готов что-то делать только потому, что это уже делают другие. Социальное подтверждение сильнее, если это довольно большая группа людей, а если это те, кому человек доверяет, готовность последовать их примеру еще выше. Один самых простых и показательных примеров социального подтверждения — кнопки соцсетей, размещенные под публикациями на сайтах и в блогах. Чем больше количество перепостов, тем вероятней, что новостью поделится и следующий читатель, и еще один. Окончательно сомнения будут развеяны, если это "уже понравилось вашему другу". Та же история — с количеством подписчиков на страницах различных компаний: присутствие в соцсетях для них — один из ключевых инструментов продвижения. Пополняя их ряды, мало кто задумывается о том, что бренды часто покупают пользователей-призраков и фейковые аккаунты. Но цифры упрямо показывают: тысячам людей нравится эта продукция, а значит, она понравится и вам.
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