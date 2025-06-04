Психологические приемы, которые применяют в торговле

Ежедневно мы принимаем тысячи решений и, как ни странно, в этом нам помогают когнитивные искажения. Это ошибки, которые регулярно допускает мозг, и они — неотъемлемая часть механизма мышления. Когнитивные отклонения изучает целая наука — поведенческая экономика, и ею уже давно овладели маркетологи. Сбыть залежалый товар, подогреть интерес к прошлогодней модели, создать иллюзию дефицита — легко решаемая для них задача…



Прайминг-эффект

Цена-приманка

Иллюзия дефицита или срочности

Метод "нога в двери"

Взаимность

Ценовой якорь

Социальное подтверждение