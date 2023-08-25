Поощрялись ли в старину неравные браки, и Почему крестьяне женили сыновей раньше времени

Тема женитьбы взрослых мужчин и юных девушек не теряет своей актуальности много столетий. Несмотря на то, что со времен Петра Великого родители клялись, что их юные дочери выходят замуж исключительно по любви, а мужчинам после 80 лет запрещали жениться — все это особо не принесло никаких результатов. Более наглядно данную тему раскрывает известная картина художника Василия Пукирева «Неравный брак», представленная в 1863 году. Тогда она произвела фурор и «попортила крови» многим старым генералам. Как же подбирали достойную партию у крестьян, в дворянских и монарших семьях, — читайте далее в материале.
Многоженство в славянских племенах
Согласно Повести временных лет известно, что в славянских племенах вятичей, радимичей и северян мужчинами можно было иметь несколько жен. В основном это было 2-3 жены. Оттуда же известно, что до принятия христианства у Киевского князя Владимира Святославича было несколько жен разных возрастов и даже веры. Дело в том, что славяне-язычники не видели ничего плохого в том, чтобы вступить в брак с иноземкой другой веры. К слову, зачастую заграничных невест попросту воровали и увозили с собой.
Князь Киевский состоял в нескольких официальных языческих браках: с Рогнедой, с «чехиней», «болгарыней» и другими женами. Также летописцы писали, что у князя было около 800 наложниц. Так что не зря до крещения его звали «великим распутником».
Киевского князя Владимира Святославича прозвали «великим распутником» за то, что он имел не только несколько официальных жен, но и около 800 наложниц
Чем больше росло могущество государственности и церковных порядков, тем больше заключалось браков с людьми своего сословия, вероисповедания и близкими по возрасту. Основную роль в этом сыграло то, что жену уже выбирали одну и навсегда. Не зря в то время появилась поговорка: «Худой поп повенчает, хорошему не развенчать». В то время браки начали делить на неравные (по возрасту, сословию и так далее) и равные, одобренные нормами общества. Считалось, что только в равных браках семью ждет любовь и благополучие.
Свадьба раньше срока
По церковным законам венчаться могли девушки с 12 лет, а парни – с 14 лет. Однако в крестьянских семьях нередкими бывали случаи, когда сыновей женили раньше положенного срока. Это делалось для того, чтобы в семье поскорее появилась здоровая, выносливая и крепкая работница. Бывало и такое, что в партию для своего юного сына выбирали не ровесницу, а более взрослую девушку. Иногда на роль такой невесты соглашались старые девы, у которых не было другого выбора, чтобы обзавестись семьей. Тем более, что в те времена считалось, что женщина не может обрести счастья без замужества.
Старый обряд благословения невесты
Так как церковь не могла обвенчать молодых раньше достижения ими определенного возраста, крепостных женили помещики, не обращающие в основном внимания на возраст брачующихся. В XVIII столетии такой обычай, когда жена была старше своего супруга, существовал практически по всему Северу. Известный ученый Михаил Васильевич Ломоносов негодовал от такой традиции. Он неоднократно осуждал родителей, которые женили своих юных сыновей на взрослых женщинах, годящихся им в матери.
Стоит заметить, что по российским законам было не запрещено вступать в брак представителям разных сословий. Так что бывали случаи, когда дворяне брали в жены крестьянок. А вот разные религии могли помешать созданию семьи. В редких случаях, в основновном, как исключение, разрешались браки между православными и протестантами или католиками, но при нерушимом условии: каждый ребенок, родившийся в браке, будет воспитан по канонам православной церкви. Однако в основном для получения благословения на венчание, которое раньше в нашей стране было единственной формой законного брака, жених или невеста с другим вероисповеданием должны были принять православие.
Неравные браки
Исходя их данных русского историка Александры Яковлевны Ефименко, в 1745 –1765 годах в Нижнедвинских волостях на сотню заключенных браков приходилось от половины до одной трети равных браков, где мужчина был старше женщины на 1–5 лет, а все остальное – неравные браки. Причем в основной части неравных браков женщина была намного старше своего суженого. Как писала российский этнограф и фольклорист Татьяна Александровна Бернштам: женщины, бывало, рассказывали, что «с печки снимали супругов, когда те уснут».
Картина Фирса Журавлева «Перед венцом», написанная в 1874 году
Когда отменили крепостное право, помещики перестали вмешиваться в семейную жизнь крестьянского сословия. А когда в 1874 году ввели всеобщую воинскую обязанность, юношей начали женить уже после того, как те отслужили в армии. В те годы длительность службы длились 6 лет. К слову, в военных кругах неравные браки также были не редкостью.
Солдаты могли вступать в брак лишь с одобрения их командира. Причем командир разрешал брак лишь после того, как солдат удостаивался определенного чина и, соответственно, оклада, позволяющего содержать жену и будущее потомство. Впрочем, чтобы заслужить звание с солидным доходом, солдаты были вынуждены служить на благо родины примерно 15 лет, а то и больше. Поэтому были случаи, когда солдаты женились лишь после того, как уходили в отставку. Так как на тот момент им уже было около 45 лет, замуж за них шли либо старые девы, либо вдовы.
Картина русского художника Василия Пукирева «Неравный брак» впервые экспонировалась на академической выставке 1863 года и наделала много шума
Впрочем, некоторым везло, и они брали в жены молодых девушек. В основном это были дочки или же младшие сестры их сослуживцев, так как в солдатских семьях разница в 20 лет считалась вполне допустимой. А вот что касается крестьянских женщин, то за такого взрослого отставного солдата от безысходности пошла бы лишь какая-нибудь сирота или же отчаявшаяся старая дева, для которой это единственный шанс на брак.
Поздние браки среди аристократов
В аристократических кругах часто встречались браки, где супруг был намного старше своей жены. Это было неспроста, так как дворянские юноши сначала учились, затем строили карьеру, в основном в армии, а уже после 35 лет начинали думать о создании семьи. Так как многие семьи считали за радость породниться с богатым и знатным мужчиной, разница в возрасте мало кого смущала.
Одним из таких браков стал союз в 1825 году 19-летней дочери известного генерала Николая Раевского, Марии, и 36-летнего будущего декабриста, князя Сергея Волконского. Из записок Марии Николаевны стало известно, что ее родители хотели обеспечить ей безбедную и блестящую, по светским меркам, жизнь. До замужества девушка почти не знала своего суженого. Лишь несколько месяцев она провела со своим супругом в первый год их брака. Тогда она и понятия не имела, что он является активным участником тайного сообщества. Видимо, он не мог доверить свои секреты супруге, годящейся ему в дочери.
Мария Раевская и Сергей Волконский
В итоге этот брак обернулся для молодой аристократки настоящей каторгой, причем в прямом и переносном смысле. После суда над декабристами молодая супруга, оставив годовалого сына, последовала за осужденным супругом и провела в Сибири практически 30 лет.
А вот известная многим по произведениям Александра Пушкина 17-летняя Анна Керн, в девичестве Полторацкая, вышла замуж за 52-летнего генерала Ермолая Керна. Именно отец юной девушки сам нашел ей партию и привел в дом жениха-дворянина английского происхождения.
Или же, к примеру, 15-летнюю княжну Нину Чавчавадзе сосватали с 32-летним драматургом Александром Грибоедовым. Да и вторая супруга писателя Федора Достоевского, Анна Сниткина, была младше его на четверть века.
Слева - Нина Чавчавадзе и Александр Грибоедов, справа - Анна Сниткина и Федор Достоевский
Однако были и примеры, когда те, кто женился поздно, выбирали жену более близкую по возрасту. Например, глава русского внешнеполитического ведомства, князь Александр Горчаков, решил создать семью лишь в возрасте 40 лет. Его женой стала 37-летняя вдовствующая княжна с 5 детьми Мария Мусина-Пушкина.
К слову, в монаршей семье было принято жениться на ровесницах. К тому же наследникам престола необходимо было связать себя узами брака до 40 лет. Так что они не могли себе позволить долго наслаждаться холостяцкой жизнью, как их подданные. В основном на роль супруги будущего императора подбирали девушку, младшую его на пару лет.
Например, Александр I, будучи наследником, связал себя узами брака в 16 лет. Избранницей будущего императора стала 14-летняя Луиза Мария Августа Баденская, получившая при крещении имя Елизавета Алексеевна. А вот будущий император Александр III отправилась под венец в 21 год. В супруги ему выбрали 18-летнюю датскую принцессу Марию Софию Фредерику Дагмар (Мария Федоровна).
Император Александр III и его супруга Мария Федоровна
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