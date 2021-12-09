Ретро фотографии, которые были сделаны около 100 лет назад вовремя раскопок императорских гробницы

Виктор Сегален и Огюст Жильбер де Вуазен на раскопках гробницы в провинции Сычуань.
Все эти фотографии были сделаны в китайской экспедиции Виктора Сегалена, которая проходила в 1909 – 1918 году. Сегалена - французский путешественник, врач и поэт. Ему первому удалось запечатлеть гробницы китайских императоров. Участие в экспедиции принимал в китаист-востоковед В. М. Алексеев. Этот обзор позволит перенестись на 100 лет назад и увидеть всё своими глазами.
1. Крылатый конь
Крылатый конь в гробнице императора Гао-цзуна. Эпоха Тан, 683 год.
2. Конь около пирамиды императора
Конь около пирамиды императора династии Хань У-ди, 156-87 год до н.э.
3. Пирамида Цинь Шихуанди
Фотография пирамиды Цинь Шихуанди.
4. На раскопках гробницы
Виктор Сегален и Огюст Жильбер де Вуазен на раскопках гробницы в провинции Сычуань.
5. Курган лошади императора
Курган любимца императора У-ди, полководца Хо Цюйбина.
6. Конь на могиле Хо Цюйбина
Конь, попирающий врага на могиле Хо Цюйбина.
7. Гробница Сяо Сю
Общий вид гробницы Сяо Сю в провинции Сычуань.
8. Голова Будды
Голова гигантского Будды в Лэшань.
9. Виктор Сегален
Виктор Сегален на лошади перед началом раскопок.
10. Портретный снимок
На раскопках могилы императора.
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