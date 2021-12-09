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Ретро фотографии, которые были сделаны около 100 лет назад вовремя раскопок императорских гробницы


Виктор Сегален и Огюст Жильбер де Вуазен на раскопках гробницы в провинции Сычуань.

Виктор Сегален и Огюст Жильбер де Вуазен на раскопках гробницы в провинции Сычуань.

Все эти фотографии были сделаны в китайской экспедиции Виктора Сегалена, которая проходила в 1909 – 1918 году. Сегалена - французский путешественник, врач и поэт. Ему первому удалось запечатлеть гробницы китайских императоров. Участие в экспедиции принимал в китаист-востоковед В. М. Алексеев. Этот обзор позволит перенестись на 100 лет назад и увидеть всё своими глазами.

1. Крылатый конь


Крылатый конь в гробнице императора Гао-цзуна. Эпоха Тан, 683 год.

Крылатый конь в гробнице императора Гао-цзуна. Эпоха Тан, 683 год.

 

2. Конь около пирамиды императора


Конь около пирамиды императора династии Хань У-ди, 156-87 год до н.э.

Конь около пирамиды императора династии Хань У-ди, 156-87 год до н.э.

 

3. Пирамида Цинь Шихуанди


Фотография пирамиды Цинь Шихуанди.

Фотография пирамиды Цинь Шихуанди.

 

4. На раскопках гробницы


Виктор Сегален и Огюст Жильбер де Вуазен на раскопках гробницы в провинции Сычуань.

Виктор Сегален и Огюст Жильбер де Вуазен на раскопках гробницы в провинции Сычуань.

 

5. Курган лошади императора


Курган любимца императора У-ди, полководца Хо Цюйбина.

Курган любимца императора У-ди, полководца Хо Цюйбина.

 

6. Конь на могиле Хо Цюйбина


Конь, попирающий врага на могиле Хо Цюйбина.

Конь, попирающий врага на могиле Хо Цюйбина.

 

7. Гробница Сяо Сю


Общий вид гробницы Сяо Сю в провинции Сычуань.

Общий вид гробницы Сяо Сю в провинции Сычуань.

 

8. Голова Будды


Голова гигантского Будды в Лэшань.

Голова гигантского Будды в Лэшань.

 

9. Виктор Сегален


Виктор Сегален на лошади перед началом раскопок.

Виктор Сегален на лошади перед началом раскопок.

 

10. Портретный снимок


На раскопках могилы императора.

На раскопках могилы императора.

 

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Ретро фотографии, которые были сделаны около 100 лет назад вовремя раскопок императорских гробницы

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Ретро фотографии, которые были сделаны около 100 лет назад вовремя раскопок императорских гробницыПодписаться на мой Instagram
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