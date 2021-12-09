Ретро фотографии, которые были сделаны около 100 лет назад вовремя раскопок императорских гробницы

Виктор Сегален и Огюст Жильбер де Вуазен на раскопках гробницы в провинции Сычуань.

1. Крылатый конь

Крылатый конь в гробнице императора Гао-цзуна. Эпоха Тан, 683 год.

2. Конь около пирамиды императора

Конь около пирамиды императора династии Хань У-ди, 156-87 год до н.э.

3. Пирамида Цинь Шихуанди

Фотография пирамиды Цинь Шихуанди.

4. На раскопках гробницы

Виктор Сегален и Огюст Жильбер де Вуазен на раскопках гробницы в провинции Сычуань.

5. Курган лошади императора

Курган любимца императора У-ди, полководца Хо Цюйбина.

6. Конь на могиле Хо Цюйбина

Конь, попирающий врага на могиле Хо Цюйбина.

7. Гробница Сяо Сю

Общий вид гробницы Сяо Сю в провинции Сычуань.

8. Голова Будды

Голова гигантского Будды в Лэшань.

9. Виктор Сегален

Виктор Сегален на лошади перед началом раскопок.

10. Портретный снимок

На раскопках могилы императора .