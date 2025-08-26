Будьте вежливы, или как отличаются правила этикета в разных странах

Такие разные правила этикета.
Правила поведения и этикета - довольно хитрая и запутанная наука. Мало просто знать какой вилкой можно есть салат или поздороваться, входя в дом. Ведь даже за невинной трапезой можно нанести смертельное оскорбление хозяину дома, а то, что воспринимается, как грубость в одной стране, может быть эталоном вежливости в другой.
1. Плевок
Плевок в знак уважения.
Как правило, к плевкам относятся с неодобрением. Плюнуть же в чью-то сторону считается одним из величайших оскорблений, а в США плевок и вовсе считается нападением на полицейского. Члены племени масаев в Восточной Центральной Африке, однако, относятся к плевкам совершенно по-другому: они плюют на свои ладони до и после рукопожатия.старейшин, могут спокойно получить в спину густой плевок. Конечно, это делается с наилучшими намерениями и обозначает, что старейшины желают ребенку долгих лет жизни.
Друзья и родственники молодых родителей приходят из других селений, чтобы плюнуть на новорожденного по той же причине. Члены племени плюют практически при любом удобном случае. Они плюют на любой подарок, который собираются вручить. Когда масаи переезжают в новый дом, то первым делом выходят на улицу и плюют на все четыре стороны. Они также плюют на все, чего никогда не видели раньше, потому что считают, что это защищает их зрение.
2. Прихлебывание
Прихлебывание как знак благодарности.
В большинстве стран прихлебывание супа на публике может привести, как минимум, к недоуменным взглядам. Тем не менее, во многих азиатских странах, таких как Китай и Япония, прихлебывание супа или лапши рассматривается как высшая похвала тому, кто готовил еду. Это означает, что еда так хороша, что даже невозможно дождаться, пока она остынет. Если кушать без прихлебывания, то это предполагает, что человек недоволен едой.
3. Показывание языка
Показывание языка - такой разный смысл.
Во многих странах высунутый язык, как правило, рассматривается как задорный или дразнящий жест. Иногда это может быть воспринято как оскорбление. Именно поэтому в Италии за подобный жест можно получить штраф по причине оскорбительного поведения.
В Индии же высовывания языка не является незаконным, но воспринимается как признак недовольства или невероятной злости. Тем не менее, мир огромен, и в некоторых местах показывание языка - положительный жест. В Новой Каледонии этот жест означает пожелание мудрости и энергии. В Тибете язык и вовсе является выражением уважения, и его высовывают, когда хотят приветствовать кого-то. На Каролинских островах высунутый язык считается способом изгнать демонов.
4. Цветы
Цветы не всегда универсальный подарок.
Цветы часто рассматриваются как универсальный подарок. Цветы дарят на первых свиданиях, выпускных вечерах и свадьбах. Букеты преподносят с пожеланием скорейшего выздоровления или в качестве извинения. С цветами человека людей провожают в последний путь. Но в некоторых культурах цветы могут рассматриваться как знак неуважения.
Хризантемы, лилии, гладиолусы и другие белые цветы являются символом траура, и они используются во время похорон во многих странах. Гвоздиками украшают братские кладбища в Германии и Франции. Если подарить кому-то букет белых цветов в Китае или гвоздику во Франции, то это может быть истолковано, как заявление "Чтоб ты помер". Желтые цветы "к разлуке" в России, символизируют негативное отношение в Иране, а фиолетовые цветы - неудачу в Италии и Бразилии. Красные цветы, а особенно розы, служат выражением романтического интереса в Германии и Италии. В Чешской Республике цветы в целом рассматриваются как романтические подарки.
5. Недоеденный обед
Остатки еды в тарелке как знак неуважения.
Все привыкли с детства к тому, что родителям всегда говорили, что нужно съедать на тарелке все до последней крошки. В некоторых странах, однако, чистая тарелка может запутать хозяина, а, возможно, и оскорбить его. На Филиппинах, в Северной Африке и в некоторых регионах Китая хозяин подкладывает еду на тарелку, если она уже пустая. В Северной Африке если оставить тарелку чистой после добавок, то хозяин может обидеться, поскольку это знак того, что гость счел обслуживание плохим или недостаточным.
6. Догги-бэг
Догги-бэг для доброй репутации.
Сегодня, если попросить у официанта "догги-бэг" (пакет или коробочку, в которой можно забрать с собой недоеденную пищу), то это все сочтут признаком низкого достатка. Однако, в Древнем Риме "догги-бэг" были образом жизни. Всякий раз, когда кто-то приглашал друзей на ужин, то он давал гостям салфетку для того, чтобы те завернули с собой фрукты домой. Это было скорее даже требованием, поскольку решение не брать с собой еду домой могло трактоваться, как оскорбление хозяина. Такой гость быстро обретал репутацию невежливого и неблагодарного. Происхождение "догги-бэг" можно проследить до древнего Китая, где гостям давали с собой белые коробочки, чтобы те могли забрать еду домой.
7. Чаевые
Чаевые.
Давать чаевые или нет — спор ведется веками. Как правило, люди просто не хотят выглядеть невежливыми и скупыми в глазах официанта. Некоторые рестораны даже запретили давать чаевые, чтобы уберечь своих клиентов от неприятных минут в конце ужина. Что же касается страны Восходящего солнца, то японцы настолько не привыкли к чаевым, что это зачастую приводит к путанице. Официант недоумевает, почему он получил дополнительные деньги, и может попытаться вернуть их обратно, Что еще более важно, чаевые могут рассмотреть как оскорбление. Иногда их воспринимают как благотворительные пожертвования, что предполагает жалость (а, как известно, японцы жалости очень не любят).
8. Еда руками
Еда руками.
Самый надежный способ шокировать присутствующих за столом — начать есть руками. Тем не менее, в некоторых странах использование столовых приборов может быть воспринято, как оскорбление. К примеру, в Мексике неодобрительно воспринимают поедающих тако или буррито с помощью ножа и вилки. В Германии неодобрительно относятся, когда ножом разрезают отварной картофель. Во многих странах, таких как Индия, есть пищу руками - единственный приемлемый способ.
9. Приходить вовремя
Не опаздывать как знак неуважения.
В некоторых частях мира — прийти вовремя равноценно проявлению неуважения. В Танзании к прибывшим к назначенному времени людям относятся неуважительно. Все вежливые, хорошо воспитанные гости появляются позже на 15 - 30 минут. Отчасти это связано с тем, что не у всех граждан есть автомобили или даже доступ к общественному транспорту. В Мексике также считается вежливым опоздать на встречу или вечеринку.
10. Комплименты
Комплимент уместен не всегда.
При встрече с незнакомым человеком или при первом визите в чей-то дом принято говорить комплименты, чтобы расположить к себе людей. Тем не менее, комплименты были бы неуместными на Ближнем Востоке, а также в африканских странах, таких как Нигерия и Сенегал. В этих странах согласно с обычаями гостеприимства, хозяин, если сделать ему комплимент, будет чувствовать себя обязанным подарить гостю тот предмет, который он похвалил. Кроме того, в соответствии с традицией, при получении подарка нужно ответить, вручив дарящему еще больший подарок.
