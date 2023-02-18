8 книг, которые полезно и интересно прочитать мужчинам

В наш век электронных гаджетов трудно встретить мужчину, держащего в руках потрепанное бумажное издание. Что ж, использование благ цивилизации приветствуется, тем более если на экране не игрушка, а литературное произведение. Ведь как гласит народная мудрость, книги делают нас не только более грамотными, развивают ум и расширяют кругозор, но и делают приятным и желанным собеседником. Если вы задумались над тем, чтобы прочесть в ближайшее время, то мы уже подобрали восемь книг, отобрав произведения с истинно мужским характером.
«Благоволительницы», автор Джонатан Литтелл
«Благоволительницы», автор Джонатан Литтелл/ Фото источник:meduza.io
Скандальные мемуары, которые стали сенсацией в литературной среде. Современный автор, получивший за эту работу Гонкуровскую премию и Гран-при Французской академии, проделал огромную исследовательскую работу, познакомился и с русскоязычными историческими источниками, и с художественными произведениями об этих страницах европейской истории. Его герой, вымышленный офицер СС, проходит вместе с фашистскими войсками Украину и Кавказ, попадает в окружение в последние дни Сталинградской битвы, курирует концентрационные лагеря, попутно пытаясь разобраться в истоках жестокости. И если вы считаете, что знаете о Великой отечественной войне все, опираясь на информацию из школьных учебников и телепрограмм, то вы ошибаетесь. Останется ли у вас уверенность в непоколебимости моральных принципов, если вам выпадет жить в суровое время, а система прикажет убивать?
«Сердце тьмы», автор Джозеф Конрад
Компания даёт задание главному герою моряку Марлоу отправляется в далекое путешествие вглубь африканского континента, чтобы встретить и сопроводить агента по имени Курц, который занимается покупкой дорогостоящей слоновой кости. Путешественника окружают непривычные для европейца виды Центральной Африки. Однако помимо любования красотами и диковинными животными, Марлоу знакомится еще и с варварскими инстинктами. Рассказ моряка полон жутких подробностей самобытной жизни аборигенов, а также и порядков, которые насаждаются в далекой колонии. Эта поездка, изначально воспринимающаяся как приятное сафари, помогает Марлоу сделать неприятное открытие: в глубине сознания каждого скрыты первобытные инстинкты, которые, если дать им волю, могут полностью подчинить себе человека.
«Над пропастью во ржи», автор Джером Д.Сэлинджер
«Над пропастью во ржи», автор Джером Д.Сэлинджер/Фото источник:u.livelib.ru
Этот роман, написанный в 1951 году, долгое время в США находился под запретом для лиц школьного возраста. Но мы то-уж знаем, что нужно бояться не ненормативной лексики и сцен с проституткой, а совсем других вещей. Этот дневник 16-летнего юноши, которого выгнали из колледжа, содержит такую массу переживаний, что каждый из читателей сможет усомниться – а не его ли мысли были взяты за основу? Рассказ главного героя затрагивает размышления о собственной жизни, о том, кто же нам по-настоящему близок и любим, и что в итоге мы хотим получить от жизни. Любопытно, что именно эту книгу находили в руках трех знаменитых убийц – при покушениях на президента Рональда Рейгана, актрису Ребекку Шеффер и музыканта Джона Леннона.
«Занимательная геометрия», автор Яков Перельман
«Занимательная геометрия», автор Яков Перельман./Фото источник:labirint.ru
Это не просто задачник для учеников средней школы – это настоящее пособие по прикладной геометрии, которое поможет в жизни. Это не только вычисление синуса, а ответы, которые помогут и Робинзону Крузо, и артиллеристу, и лесорубу, и токарю, а также тем мужчинам, кто отважился на самостоятельный ремонт. Как вычислить объем вашей ванны, измерить площадь комнаты, ровно нарезать паркет и еще множество секретов вы узнаете из этой книги. К тому же наверняка вам понравятся задачки для окостеневшего в офисе ума, взятые из популярных произведений Майн Рида, Марка Твена, Джонатана Свифта, а также вспомнить школьный курс геометрии вместе с Львом Толстым.
«Евгений Онегин», автор Александр Пушкин
Не смущайтесь брать в руки русского классика. Это в школе мы смотрели на поэму как на энциклопедию русской жизни XIX века. Попробуйте вновь уже с современной точки зрения переосмыслить стихи Александра Пушкина – в них можно найти огромный кладезь афоризмов и невероятно умных мыслей. К тому же она поможет сформировать особый взгляд на женщин и впредь не совершать любовных осечек.
«По ком звонит колокол», автор Эрнест Хемингуэй
«По ком звонит колокол», автор Эрнест Хемингуэй/Фото источник:bookbrain.ru
Этот роман – гимн людям, которые находились лицом к лицу со смертью, тем не менее одерживали победу над ней, сохранив трезвость ума и искренность убеждений. Судьба и партия забрасывают опытного подрывника Роберта Джордана в охваченную пламенем гражданской войны Испанию. Ему предстоит выполнить опасное задание несмотря на все обстоятельства, однако цена этого слишком велика. В отряде он знакомится с Марией, - девушкой, чью жизнь разрушила эта война. В итоге перед главным героем возникают сразу две неразрешимые задачи: как совместить долг перед Родиной и при этом не предать обязательства по отношению к Марии.
Главный же лейтмотив романа вынесен в качестве эпиграфа. Это отрывок из проповеди английского поэта и священника: человек – часть божественного замысла, и смерть любого из людей – это не личная трагедия, а трагедия общества. Любопытно, что в СССР это произведение было под запретом, и лишь в 1962 году была издана книга малым тиражом специально для распространения лицам, включенным в специальный список КПСС.
«Краткая история времени», автор Стивен Хокинг
«Краткая история времени», автор Стивен Хокинг/Фото источник:voenka.kiev.ua
Вы хотите не ударить в грязь лицом при разговорах и с завзятыми умниками, и в компании сына-школьника? Тогда вам просто необходимо ознакомиться с трудом физика Стивена Хокинга. Не думайте, что вам придется потеряться в куче скучных формул – за все повествование вы встретите лишь одну и то невероятно простую формулу эквивалентности массы и энергии. Все остальное в этом научно-популярном произведении очень просто: легкость изложения и доступный язык, рассказывающий о современном видении природы пространства, времени, о возникновении Вселенной и о том, что может статься с ней в будущем.
«Сицилиец», автор Марио Пьюзо
«Сицилиец», автор Марио Пьюзо./Фото источник:ВКонтакте
Известная история о семье Дона Карлеоне нашла свое продолжение в рассказах о его сыне Майкле. Это что ни на есть настоящее мужское криминальное чтиво с невероятной атмосферой и неподражаемым стилем автора. Тематика произведения близка «крутым» мачо: это и о настоящей мужской дружбе, об истинном мужестве и о любви к женщинам.
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