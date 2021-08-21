Истории обмана во имя любви

Если вы влюблены, но совершили ошибку, у вас есть два варианта. Вы можете: а) усвоить урок и честно объясниться со своей половинкой или же б) сделать что-нибудь совершенно безумное, вроде инсценировки собственной гибели, чтобы не признаваться, что оставили поднятым сидение в туалете.
Наши герои выбрали второй вариант.
Шантаж бывшей подруги
Бывшей девушке Ли Ричардсона стали поступать угрожающие звонки от незнакомцев. Разные голоса на том конце провода утверждали, что похитили её бывшего парня и грозились его убить, если станет регулярно выплачивать определённую сумму. Испуганная девушка согласилась и с ноября по июль оставляла похитителям по несколько тысяч долларов в почтовом ящике.
Когда же она всё же прекратила платить, похитители угнали её машину — чтобы показать, что они не намерены тут «шутки шутить». Самое странное, что бандиты всё время настойчиво добивались денег именно от неё, а не от друзей или ближайших родственников Ричардсона.
«И ни в коем случае не ходи к нему домой, там-то его точно нет»
Недавно полиция наконец-то остановила угнанный автомобиль на шоссе. Глянули — а за рулём сам похищенный Ричардсон. Оказалось, он организовал всё это, чтобы отомстить бывшей девушке. Ричардсон не рассчитывал на вмешательство полиции, очевидно, собирался оставаться «похищенным» до конца дней.
Забыв заказать на свадьбу ресторан, жених звонит и сообщает о заложенной бомбе
Проснувшись утром в день своей свадьбы, Нейл МакАдл вспомнил, что не забронировал Сент-Джордж-Холл для проведения там торжественного бракосочетания. Не оставалось никаких вариантов, кроме как предложить невесте по-быстрому расписаться на парковке, ведь это так неординарно и романтично.
«Да говорю же тебе, это последний писк моды, я читал об этом в интернете»
Казалось бы, единственный вариант в такой ситуации — встретиться с девушкой, с которой он жаждал провести остаток жизни, и сознаться, что просто забыл. Однако Нейл придумал, как ему казалось, гораздо лучшее решение: позвонить в полицию и сказать, что Сент-Джордж-Холл заминирован и всех немедленно нужно эвакуировать.
Он считал, что таким образом выиграет немного времени (правда, что он с ним собирался делать, непонятно). Он привёл на предполагаемое место свадьбы невесту и всех гостей, чтобы они своими глазами увидели, что там творится.
В результате незадачливый жених нажил себе обвинения в уголовном преступлении, и самое обидное, что абсолютно бессмысленно.
Имитация грабежа, чтобы не платить алименты
Рави Кумар из Индии оказался в сложной ситуации – его жена Сороя не только хотела развестись с ним, но и требовала полтора миллиона рупий алиментов (примерно 24 тысячи долларов). Вместо того чтобы обсудить всё с женой прямо или через посредника, Кумар пошёл в полицию и заявил, что четверо мужчин ворвались к нему в дом и ограбили его. Он решил, что суд не потребует с него выплаты такой огромной суммы, принимая во внимание недавнее ограбление. Однако он не подумал, что воры не могли украсть деньги, которых он ещё не заработал, ведь существуют и ежемесячные выплаты.
«… а потом они сказали мне, что с помощью машины времени украли даже деньги, которые я должен заработать в будущем, и ещё, что Сороя жутко растолстела»
Его блестящий план провалился, когда полиция только начала расследование. Они обошли его дом и не обнаружили никаких следов ограбления (даже все драгоценности его матери были на месте, хотя, по утверждениям Кумара, во время ограбления она была дома). Никто из его соседей или проходящих в то время мимо людей не заметили в тот день ничего подозрительного. Позже Кумар сознался в обмане, напоследок попытавшись свалить всё на полтергейста.
Мужчина инсценировал собственное похищение, чтобы просто покутить с друзьями
Рохелио Андаверде решил пойти поразвлечься с друзьями, но вместо того, чтобы просто сказать об этом жене, попросил двух своих приятелей надеть маски, ворваться в дом и утащить его в ночь. Такой способ пойти прогуляться казался ему значительно проще.
«Назовите мне хоть одну правдивую беседу, которая спасла бы отношения»
Его напуганная жена тут же позвонила в полицию, которая всю ночь искала Андаверде с помощью вертолёта — разумеется, безрезультатно. Двумя днями позже Рохелио вернулся домой и утверждал, что похитители мило отпустили его (и это после того, как под дулом пистолета увели ночью из дома!)
Никто не поверил в эту абсолютно глупую историю, и Рохелио был обвинён в преступлении. Однако шериф полагал, что наказание, которое его ждёт дома, после того, как он несколько дней держал в смертельном ужасе жену, будет гораздо хуже тюрьмы.
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