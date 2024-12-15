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Как голыми руками открыть консервную банку

В жизни бывает всякое. И если вы ушли в далекий поход. И так уж случилось, что у вас нет ни то что открывалки, а даже ножа, чтобы открыть банку, то этот способ вас выручит.
Отрыть консервную банку голыми руками вполне реально. Для этого не нужно обладать какими-то сверхчеловеческими навыками, данный способ доступен любому среднестатистическому человеку.


Открываем консервную банку голыми руками



Снимаем с банки этикетку чтобы не мешала. Ставим банку плашмя и сминаем пальцами по середине. Металл тонкий, гнется отлично.



Далее складываем пальцы в замок для усиления и сдавливаем получившийся прогиб в банке, перекашивая ее на одну сторону.



Затем переворачиваем банку на противоположную сторону и также, как в первый раз, делаем вмятину пальцами с противоположной стороны.



Опять складываем пальцы в замок и додавливаем новую вмятину, перекашивая банку на другую сторону.



Ну а затем гнем руками в разные стороны туда-сюда.



До тех пор, пока банка не порвется по середине.



Конечно способ требует сноровки и особой осторожности, так как края металла очень острые. И порезаться в случае невнимательности не составит труда. Поэтому, такой метод открывания рекомендуется использовать только в самом крайнем случае.
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