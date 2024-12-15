Как голыми руками открыть консервную банку

В жизни бывает всякое. И если вы ушли в далекий поход. И так уж случилось, что у вас нет ни то что открывалки, а даже ножа, чтобы открыть банку, то этот способ вас выручит.

Отрыть консервную банку голыми руками вполне реально. Для этого не нужно обладать какими-то сверхчеловеческими навыками, данный способ доступен любому среднестатистическому человеку.

Открываем консервную банку голыми руками

Снимаем с банки этикетку чтобы не мешала. Ставим банку плашмя и сминаем пальцами по середине. Металл тонкий, гнется отлично.Далее складываем пальцы в замок для усиления и сдавливаем получившийся прогиб в банке, перекашивая ее на одну сторону.Затем переворачиваем банку на противоположную сторону и также, как в первый раз, делаем вмятину пальцами с противоположной стороны.Опять складываем пальцы в замок и додавливаем новую вмятину, перекашивая банку на другую сторону.Ну а затем гнем руками в разные стороны туда-сюда.До тех пор, пока банка не порвется по середине.Конечно способ требует сноровки и особой осторожности, так как края металла очень острые. И порезаться в случае невнимательности не составит труда. Поэтому, такой метод открывания рекомендуется использовать только в самом крайнем случае.