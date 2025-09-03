Как вернуть пластиковому подоконнику былую белизну: работающие бюджетные средства

С нами не соскучишься!







Пластик – самый популярный материл для изготовления подоконников. Большинство людей делают выбор в его пользу по двум причинам: аккуратный вид и относительно невысокая стоимость. Но со временем пластик теряет свою белизну и становится желтым . Не спешите тратить деньги на дорогостоящую специальную химию!Мы знаем, как вернуть подоконникам былой цвет и свежесть без больших затрат.

1. Избавляемся от желтизны

Желтизна – реакция пластика на воздействие прямых солнечных лучей.

Перед началом уборки обратите внимание на тип поверхности подоконника: гладкий (глянцевый) или шероховатый (более матовый). / Фото: korsa.ua

Несмотря на огромный выбор бытовой химии, хозяйственное мыло до сих пор не теряет своей актуальности.

Подоконники из некачественного пластика начинают желтеть уже после 3 лет эксплуатации. / Фото: youtube.com

Желтые пятная от цветочных горшков легко убрать с помощью перекиси водорода. / Фото: supersadovnik.ru

В Древнем Египте существовал рецепт порошка для чистки зубок, который изготавливали из толчёной пемзы, сожженных внутренностей быка и яичной скорлупы.

Не оставляйте смесь из соды, уксуса и средства для мытья посуды на пластмассовой поверхности более чем на 15 минут.

2. Детские шалости: удаляем следы скотча, красок, фломастеров

Если вы хотите избавиться от этих пятен, то приступайте к мытью подоконника как можно скорее, чтобы пигмент не успел проникнуть глубоко в структуру пластика. / Фото: svekrovi.net

При проникновении в пищевод меламин может вызвать тошноту и рвоту. / Фото: ivd.ru

3. Лучше предотвратить

Особое внимание уделяйте швам на стыках поверхностей. / Фото: mebelvanna74.ru