Как вернуть пластиковому подоконнику былую белизну: работающие бюджетные средства

Пластик – самый популярный материл для изготовления подоконников. Большинство людей делают выбор в его пользу по двум причинам: аккуратный вид и относительно невысокая стоимость. Но со временем пластик теряет свою белизну и становится желтым. Не спешите тратить деньги на дорогостоящую специальную химию!
К сожалению, как бы вы тщательно не следили за подоконником в целях профилактики желтизны, время возьмет свое. К этому могут добавиться трудновыводимые пятна от фломастеров и маркеров, зеленки и грунтовки, клея и т.д.
1. Избавляемся от желтизны
Желтизна – реакция пластика на воздействие прямых солнечных лучей.
В погоне за дешевизной производители и покупатели часто жертвуют качеством изделия. Конечно, при взаимодействии с прямыми солнечными лучами любой белый пластик начнет желтеть. Но подоконник, сделанный из сомнительных материалов, потеряет свой презентабельный вид гораздо раньше.
Для устранения желтизны подоконников подойдут как магазинные средства, так и приготовленные в домашних условиях. Вторые по своему составу не такие токсичные и опасные для человека, поэтому начнем с них.
Перед началом уборки обратите внимание на тип поверхности подоконника: гладкий (глянцевый) или шероховатый (более матовый). / Фото: korsa.ua
Если подоконник у вас глянцевый, то использование приспособлений с жесткой щетиной и чистящих средств с крупными частицами ЗАПРЕЩЕНО, т.к. все это может испортить поверхность, оставив на ней глубокие царапины.
Для того, чтобы отмыть желтизну подоконника, нам нужны всего два ингредиента: хозяйственное мыло и перекись водорода. Чем грязнее ваш подоконник, тем больше хозяйственного мыла вам понадобится.
Несмотря на огромный выбор бытовой химии, хозяйственное мыло до сих пор не теряет своей актуальности.
Натрите хозяйственное мыло на терке и добавьте его в горячую воду, помешивая до растворения. Обработайте подоконник полученной смесью и оставьте на полчаса. После этого смойте мыло чистой тряпкой или губкой и вытрите насухо.
Теперь протрите подоконник чистой тряпкой, смоченной перекисью водорода. И снова очистите поверхность чистой тряпкой или салфеткой. Одна процедура, и ваш подоконник будет снова радовать вас своей белизной.
Если пластик изменил цвет с белого на желтый не из-за солнца, а потому что просто загрязнился, то здесь справится мыло. Протрите подоконник легким мыльным раствором. Затем разбавьте в литре воды немного средства для мытья посуды. Перемешайте до однородной консистенции снова протрите подоконник губкой, смоченной этим раствором. Теперь можно смывать чистой водой и протереть подоконник насухо.
Подоконники из некачественного пластика начинают желтеть уже после 3 лет эксплуатации. / Фото: youtube.com
Если мыльный раствор не помог избавиться от пятен, то пора пустить в ход артиллерию потяжелее: вода + 1 ст. л. соды + 1 ст. л. стирального порошка. Именно таким средством мы отмывали подоконники в школе в конце каждой четверти. Содовые гранулы должны полностью раствориться, чтобы не поцарапать поверхность. Нанесите раствор на поверхность через пульверизатор и оставьте на час. Затем смойте чистой водой.
Желтые пятная от цветочных горшков легко убрать с помощью перекиси водорода. / Фото: supersadovnik.ru
ВАЖНО: не используйте при очистке подоконников сухую горчицу и лимонную кислоту! Они могут испортить верхний слой поверхности, в результате чего на подоконнике появятся трещины.
Если желтизна слишком глубоко проникла в пластик, то стоит попробовать порошковый отбеливатель (2 ст. л. отбеливателя + 2 ст. л. пергидроля на литр воды). Следите, чтобы субстанция не была теплой! Полученное средство распылите на подоконник и оставьте на 10 минут. Не забудьте смыть водой!
За белизну подоконника могут побороться мел с зубным порошком.
В Древнем Египте существовал рецепт порошка для чистки зубок, который изготавливали из толчёной пемзы, сожженных внутренностей быка и яичной скорлупы.
Мел (достаточно 1 кусочка) надо растолочь в порошок. 1 столовую ложку этого порошка смешайте с водой. По желанию можете добавить зубной порошок. У вас должна получиться белая кашица, которую необходимо нанести на грязную поверхность. Время действия средства зависит от степени загрязнения подоконника. Попробуйте оттереть грязь мягкой губкой, а затем тщательно все смойте. В отличие от соды или прочих порошковых средств, гранулы мела очень маленькие и мягкие, поэтому не бойтесь поцарапать подоконник. Если на поверхности остался белый налет от мела, то его можно убрать чистой сухой тряпкой.
Также в этих целях опытные хозяйки используют смесь моющего средства (для посуды), уксуса и соды. Грязные места смочите мокрой тряпкой. Затем нанесите соду. Добавьте немного моющего средства на тряпку, смоченную в уксусе. И протрите ей грязные места на подоконнике. В результате химической реакции образуется пена, которую необходимо оставить на 15 минут, а затем смыть. ВАЖНО: не оставляйте раствор на поверхности на более длительный период, т.к. он может изменить цвет изделия.
Не оставляйте смесь из соды, уксуса и средства для мытья посуды на пластмассовой поверхности более чем на 15 минут.
К сожалению, порой даже самые распространенные домашние лайфхаки или дорогостоящие средства из супермаркетов не могут справиться с образовавшейся желтизной. Чтобы вернуть пластику белый цвет, придется приложить больше усилий, чем обычно: используйте несколько методов очистки поочередно.
2. Детские шалости: удаляем следы скотча, красок, фломастеров
Если вы хотите избавиться от этих пятен, то приступайте к мытью подоконника как можно скорее, чтобы пигмент не успел проникнуть глубоко в структуру пластика. / Фото: svekrovi.net
Невозможно следить 24/7. Поэтому маленькие исследователи мира часто используют белые подоконники в качестве полотна. Если такое произошло, то попробуйте избавиться от пятен с помощью меламиновой губки. По своему составу она напоминает школьный ластик белого цвета. Поэтому так важно после ее использования собрать все катышки, чтобы ребенок их не отправил в рот, т.к. есть вероятность отравления.
При проникновении в пищевод меламин может вызвать тошноту и рвоту. / Фото: ivd.ru
Пятна от красок и маркеров на масляной основе можно попытаться удалить подсолнечным маслом или жирным кремом. Нанесите средство на пятно, а затем помойте подоконник губкой, смоченной моющим средством для посуды.
Следы от скотча с пластика можно убрать с помощью ватного диска и спирта. Будьте внимательны: нельзя использовать нашатырный спирт! После того как липкость и грязь будут устранены, тщательно помойте подоконник теплой водой.
3. Лучше предотвратить
Особое внимание уделяйте швам на стыках поверхностей. / Фото: mebelvanna74.ru
Конечно, со временем подоконник будет менять свой цвет из-за попадания на него прямых солнечных лучей. Но чтобы не усугублять ситуацию и не испортить его раньше времени, воспользуйтесь нашими советами:
- еженедельно протирайте подоконник мыльным раствором.
- ставьте поддоны или подставки с цветочными горшками на салфетки.
- не ставьте на подоконник горячее.
- отдавайте предпочтение подоконникам из качественных материалов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии