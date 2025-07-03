Замок Иф: печально известный остров-тюрьма на юге Франции

1. Чем прославился замок Иф

Замок Иф: печально известная крепость-остров на юге Франции. | Фото: theculturetrip.com,

Замок Иф расположен на одноименном скалистом острове в 4 километрах от набережной Марселя (Франция). | Фото: marseille-tourisme.com.

2. История появления замка на небольшом острове Иф

Постоянные угрозы со стороны моря вынудили марсельцев начать строительство внушающей страх крепости (Château d'If, Франция). | Фото: theculturetrip.com.

Внушительный защитный рубеж построили всего за 7 лет, правда, про фортификационные хитрости и правила отказались думать (Château d'If, Франция). | Фото: carltonautstraveltips.com.

Сильное течение и отвесные скалы сделали Замок Иф неприступным архитектурным объектом (Франция). | Фото: tourpedia.ru.

Острые камни и неприступная крепостная стена поспособствовали тому, чтобы из государственной тюрьмы никто и никогда не сбежал (Château d'If, Франция). | Фото: carltonautstraveltips.com.

3. Как грозная крепость превратилась в самую жуткую тюрьму

Массивные башни придают фортификационному сооружению особую суровость и устрашающий вид (Château d'If, Франция). | Фото: tourpedia.ru.

Неприступное расположение Замка Иф позволило превратить его тюрьму, где содержались преступники, выступающие против монархии и государственного строя (Château d'If, Франция). | Фото: folksyguide.com.

Из такого тюремного «колодца» за 350 лет никто не смог сбежать (Château d'If, Франция). | Фото: carltonautstraveltips.com.

Попасть в арестантские камеры можно было только со стороны внутреннего двора, образовавшегося между монолитными башнями (Château d'If, Франция).

4. Замок Иф – яркая достопримечательность

В некоторых помещениях Замка Иф обустроили выставочное пространство, где можно изучать искусство граффити (Франция). | Фото: folksyguide.com.

Знатные заключенные содержались в камерах с улучшенными условиями, правда, им приходилось еще и доплачивать за удобства (Château d'If, Франция).| Фото: folksyguide.com.

Страшные истории и легенды привлекают толпы туристов, мечтающих испытать себя в застенках самой надежной тюрьмы (Château d'If, Франция).

Посетители Замка Иф могут наслаждаться не только историческими объектами, но и открывающимся пейзажем прибрежного района Марселя (Château d'If, Франция). | Фото: gre.couriertrackers.com.