6 мифов о пробежке, из-за которых многие говорят, что она не для них

Несмотря на кажущуюся простоту, такая физнагрузка, как недолгий бег каждый день или несколько раз в неделю, окружена завесой предрассудков. Именно они приводят к тому, что современные люди, стремящиеся сбросить вес, так и не обращаются к такому бесплатному способу оздоровиться и похудеть, как пробежка.
1. Пробежка в холодную погоду очень вредна
Отлично! / Фото: nogibogi.com
Принято считать, что во время пробежек в холодное время года мы обязательно простынем. Но если это случится с вами, то это произойдёт не от холода, а от неправильного поведения во время пробежки. Сразу после беговой нагрузки на 2-3 часа падает иммунитет. И если сразу после пробежки продолжить оставаться на холоде, это вызовет простуду. Поэтому после пробежки в холодное время года нужно сразу же переодеться в сухую теплую одежду, даже если дом и душ недоступны, тогда вы не заболеете и получите нужную физнагрузку.
2. Бег как тренировка разрушает коленные суставы
Нет, не от бега. / Фото: med-tech.by
Чаще всего к врачам с повреждёнными коленями обращаются люди, которые ведут малоподвижный образ жизни. Все свежие исследования говорят о том, что бег полезен для коленных суставов. Если бегать не слишком быстро 30 минут в день, это, напротив, будет поддерживать ваши колени здоровыми. Единственное исключение в процессе исследования составили люди, которые с непривычки и без физической подготовки вдруг начинали бегать в неправильной обуви более часа каждый день.
3. Ходьба заменяет бег в плане сжигания калорий
Ай, я просто пройдусь. / Фото: tut.by
В корне неверно. Знаменитый счетчик шагов в браслетах-трекерах, который ставит вам задачей 10 000 шагов в сутки как панацею от болезней и лишнего веса, это скорее маркетинговый ход, чем реальной положение вещей. При беге сжигается на 25% больше калорий, чем при интенсивной ходьбе (медленная ходьба вообще не является физнагрузкой, это разве что панацея от повышенного давления). Поэтому можно пробегать в сутки всего 7 500 беговых шагов, чтобы не позволять весу расти. Либо ходить в идеале примерно 13 000-14 000 шагов в сутки.
4. Мужчины лучше сжигают жир во время пробежки
Только так?! / Фото: stoneforest.ru
Это неверно. Женщины на 15% лучше сжигают жир во время бега. Но есть один подводный камень: если беговая нагрузка является единственной физнагрузкой, то женщины быстрее накапливают жир между беговыми тренировками.
5. Во время пробежки нужно постоянно пить воду или спортнапитки
Нет, это просто рекламная картинка! / Фото: redbull.com
Если беговая тренировка длится на более часа, то организм вполне отлично справится и без воды, и без марафонских смесей. Беговая тренировка без приема жидкостей, напротив, запускает положительные адаптации в организме за счёт увеличения объёма плазмы в крови. Только если вы бегаете по серьезной жаре, нужно пить воду или электролиты.
6. Перед пробежкой необходима тренировка-растяжка
Щас сбегаю! / Фото: championat.com
Абсолютный миф! В реальности растяжка перед бегом снижает результат на любой скорости, интенсивности и дистанции. Тому есть несколько научных подтверждений. Данное снижение происходит за счет нейро-мышечных факторов. В частности, после только что выполненной растяжки уменьшается способность нервной системы активировать мышечные волокна. В результате снижается жесткость мышц голени и ахиллова сухожилия, что повышает энергозатраты при беге.
