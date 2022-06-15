Утопия по-африкански: Эфиопская деревня, где феминизм является законом

Между долин и скалистых ущелий горных районов Эфиопии спрятана коммуна, которая бросает вызов нормам традиционного общества. Деревня Аура Амба (Awra Amba), основанная 44 года назад, процветает, хотя многие попытки западной цивилизации создать аналогичное общество закончились провалом. Это поселение служит мечтой утопистов: это идеальный социум для женщин, детей и пожилых людей.













Поселение Аура Амба можно охарактеризовать как коммунистическое, пуританское, феминистическое, и даже культовое, но 450 его жителей настороженно относятся к такой характеристике.



В основе жизни общины лежат четыре принципа: соблюдение прав женщин, соблюдение прав детей, уход за пожилыми людьми и уязвимыми слоями населения, а также избегать антиобщественного поведения. Сегодня жизнь поселения Аура Амба регулируется 13-ю демократически избранными комитетами, которые охватывают все, начиная от образования и до разрешения конфликтов, а также безопасности детей-сирот.







Большая часть философской системы проистекает из истории жизни Зумра Нуру, основателя общины. Говорят, что в возрасте двух лет он начал задавать вопросы по поводу неравенства людей, на которые взрослые не знали что ответить.







Библиотека в Аура Амба в основном состоит из учебников для школьников.

В детстве он наблюдал за жизнью родителей и тем, как много работала его мать. Несмотря на то, что он не получил никакого образования, уже в возрасте четырех лет Замра Нуру сформулировал четыре основных принципа его верований через наблюдение мира вокруг него.Уйдя из дома, Нуру встретил группу фермеров в районе озера Фогера, которые прислушались к его идеям. Вместе они организовали коммуну Аура Амба в 1972 году.В обществе, которое, они создали, равенство мужчин и женщин не обсуждается. Мужчины несут ответственность за половину домашней работы и воспитания детей, в то время как женщины составляют половину рабочей силы в мужских профессиях, таких как вспашка полей. Нет стыда или позора для тех, кто делает это. В этом прогрессивном обществе часто повторяют фразу Замра Нуру: «Когда я делаю женскую работу , у меня не пропадает мужественность, а только лишь невежественность».Члены общины участвуют в совместном выращивании урожая и крупного рогатого скота, где работа распределяется по способностям. Каждый участник кооператива получает одинаковый доход независимо от того, какую работу они делают, а остальные деньги реинвестируется в промышленность общины.Потеряв часть сельхозугодий в 1988 году вследствие преследования властями и непонимающим местным населением, община обратилась к текстильной продукции в качестве нового источника дохода. Это оказалось очередным упражнением в области гендерного равенства. Женщины Аура Амба работают на ткацких станках вместе со своими коллегами-мужчинами внутри единственной фабрики в деревни, а также на дому.Люди, которые не могут работать, обеспечиваются бесплатным жильем, продовольствием и уходом.В детском саду Аура Амба.Ключом к успеху Аура Амба является обеспечение свободы. В то время как социальные правила строги, сельские жители могут приходить и уходить, когда им заблагорассудится, и даже могут отказаться от финансовых обязательств. Им также рекомендуется покинуть село на несколько лет при вступлении во взрослую жизнь , чтобы расширить свои горизонты и создать семью.Дом престарелых в Аура Амба. Номера и уход предоставляются бесплатно, а сам объект обслуживается всей коммуной.Зумра Нуру не читал «Капитал», «Второй пол» или Конвенции Организации Объединенных Наций; он неграмотный и полностью самоучка. Но оригинальные идеи, заложенные в уникальную эфиопскую общину Аура Амба, очень похожи на идеи лучших мировых философов и теоретиков, а также классиков утопизма.Нуру придумал прагматические решения местных проблем, которые постоянно решаются за счет совместных усилий сообщества. Люди живут скромно, но гармонично, и именно благодаря этой традиции Аура Амба продолжает процветать.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)