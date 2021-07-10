Люди, которые были правы

Мы можем смеяться над теориями заговора и считать людей, выдвигающих нелепые гипотезы, чудаками и фантазерами, однако то там, то тут появляются те, кому удается доказать свою правоту и предвосхитить будущие события. Сегодня речь пойдет как раз о таких людях.
Грег Лемонд
Обвинил Лэнса Армстронга в использовании допинга, оказался прав. Но поначалу ему никто не верил.
Альфред Венегер
Немецкий ученый Альфред Вегенер был первым, кто заговорил о континентальном дрейфе. Над его гипотезой долгое время смеялись, идеи Альфреда называли нелепыми, однако его правота стала очевидной с изобретением сонара, позволившим заниматься картографией океанического дна.
Игнац Земмельвейс
Врач из Венгрии, Игнац предложил медикам почаще мыть руки с целью предотвращения заражения. Его буквально подняли на смех. Всерьез Земмельвейса начали воспринимать только с появлением микробной теории. К несчастью, Игнац умер еще задолго до этого, непризнанный и осмеянный.
Линди Чамберлейн
Ее дочь, Азария, пропала во время семейного тура к скале Улуру в Австралии. В суде Линди заявляла, что ее дочь забрали и съели дикие собаки динго. Ее историю сочли неправдоподобной, и Линди осудили за убийство. Только через 30 лет удалось доказать, что динго на самом деле съели ее ребенка.
Эрнест Хемингуей
Утверждал, что за ним следят люди из ФБР. Был прав.
Люди, предполагавшие, что употребление цитрусовых спасает от цинги
Эта честь принадлежит сразу многим людям, имена которых историей не сохранились – дело было в XV веке. Всерьез эти заявления стали воспринимать только с открытием роли витаминов в организме человека.
Дмитрий Менделеев
После создания Периодической таблицы химических элементов, он долгое время теоретизировал насчет того, что пропущенные пустые клетки – это элементы, которые еще не были открыты. На протяжении 20 лет над его гипотезой посмеивались — пока не начали открываться отсутствующие элементы.
Роджер Бойсджоли
Инженер из НАСА Роджер Бойсджоли высказывалась строго против запуска «Челленджера», ссылаясь на неподходящие погодные условия, и на то, что уплотнительные кольца дадут сбой при снизившейся до нуля температуре. Все мы знаем о последующей катастрофе. Роджер, однако, столкнулась с остракизмом со стороны коллег, и ей пришлось покинуть отрасль.
Отто Фон Бисмарк
Предсказал точную дату и место начала Первой мировой войны.
Альберт Эйнштейн
Люди смеялись над теорией относительности. По правде, даже сам Эйнштейн считал космологическую постоянную самой большой ошибкой в своей карьере.
Дафф Роблин
Будучи премьером штата Манитоба в Канаде, Дафф построил канал для защиты Виннипега от паводков. Дафф стал обьектом для насмешек – люди сочли строительство канала делом неразумным, пустой тратой денег. С 1968 года и по сей день, «Канава Даффа» спасла Виннипег от 20 крупных наводнений.
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