20 малоизвестных фактов о Владе Цепеше, известном, как кровожадный граф Дракула

Влад III, также известный как Влад Цепеш или просто Дракула, был легендарным воеводой-князем Валахии. Правил он княжеством три раза – в 1448 году, с 1456 по 1462 год и в 1476 году, во время начала периода османского завоевания Балкан. Дракула стал популярным фольклорным персонажем во многих странах Восточной Европы благодаря своим кровавым сражениям и защите православного христианства от вторжения османов. И одновременно является одной из самых популярных и кровавых фигур в истории поп-культуры. Холодящие кровь легенды о Дракуле известны практически всем, но каким же был настоящий Влад Цепеш.









1. Малая родина

2. Орден Дракона

3. Отец был женат на молдавской княжне Василисе

4. Между двух огней

5.Константин XI Палеолог

6. Сын и наследник Михня злой

7. Прозвище «Цепеш»

8. Злейший враг Османской империи

9. Двадцать тысяч гниющих трупов испугали султана

10. Рождение легенды

11. Тактика выжженной земли

12. Голова Дракулы досталась султану

13. Останки Дракулы

14. Дракула был очень религиозен

15. Враг Турции и друг России

16. Трансильванская субкультура

17. Дракула и Чаушеску

18. В Румынии нет вампиров

19. «Как лягушки»

20. Страх и золотая чаша