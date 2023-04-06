20 малоизвестных фактов о Владе Цепеше, известном, как кровожадный граф Дракула

Влад III, также известный как Влад Цепеш или просто Дракула, был легендарным воеводой-князем Валахии. Правил он княжеством три раза – в 1448 году, с 1456 по 1462 год и в 1476 году, во время начала периода османского завоевания Балкан. Дракула стал популярным фольклорным персонажем во многих странах Восточной Европы благодаря своим кровавым сражениям и защите православного христианства от вторжения османов. И одновременно является одной из самых популярных и кровавых фигур в истории поп-культуры. Холодящие кровь легенды о Дракуле известны практически всем, но каким же был настоящий Влад Цепеш.
1. Малая родина
Реальным историческим прообразом Дракулы был Влад III (Влад Цепеш). Он родился в городе Сигишоара, Трансильвания в 1431 году. Сегодня на его бывшем месте рождения построен ресторан, в который ежегодно стекаются тысячи туристов со всего мира.
2. Орден Дракона
Отца Дракулы называли Дракул, что означает «дракон». Также согласно другим источникам, он имел прозвище «дьявол». Подобное имя он получил, поскольку принадлежал к Ордену Дракона, который боролся с Османской империей.
3. Отец был женат на молдавской княжне Василисе
Хотя о матери Дракулы ничего не известно, предполагается, что в то время его отец был женат на молдавской княжне Василисе. Однако, поскольку у Влада II было несколько любовниц, никто не знает, кто же был настоящей матерью Дракулы.
4. Между двух огней
Дракула жил во времена постоянной войны. Трансильвания находилась на границе двух великих империй: Османской и австрийских Габсбургов. В молодости его заключили в тюрьму, сначала турки, а позже венгры. Отца Дракулы убили, а его старшего брата Мирчу ослепили раскаленными железными кольями и закопали живьем. Эти два факта сильно повлияли на то, каким мерзким и порочным Влад стал позже.
5.Константин XI Палеолог
Считается, что молодой Дракула провел некоторое время в Константинополе в 1443 году при дворе Константина XI Палеолога — легендарного персонажа греческого фольклора и последнего императора Византии. Некоторые историки предполагают, что именно там у него развилась ненависть к османам.
6. Сын и наследник Михня злой
Считается, что Дракула был женат дважды. Его первая жена неизвестна, хотя она, возможно, была трансильванской дворянкой. Она родила Владу сына и наследника, Михня злого. Влад женился во второй раз после того, как отбыл срок заключения в Венгрии. Второй супругой Дракулы была Илона Силадьи – дочь венгерского дворянина. Она родила ему двух сыновей, но ни один из них так и не стал правителем.
7. Прозвище «Цепеш»
Прозвище «Цепеш» в переводе с румынского означает «кольщик». Оно появилось через 30 лет после смерти Влада. Влад III заработал свое прозвище «Цепеш» (от румынского слова țeapă 0 — «кол»), поскольку он убил тысячи турок жутким способом — сажая на кол. Об этой казни он узнал еще в подростковом возрасте, когда был политическим заложником Османской империи в Константинополе.
8. Злейший враг Османской империи
Считается, что Дракула виноват в гибели более ста тысяч человек (большинство из них – турки). Это сделало его злейшим врагом Османской империи.
9. Двадцать тысяч гниющих трупов испугали султана
В 1462 году, когда шла война между Османской империей и Валахией, которой правил Дракула, Султан Мехмед II бежал со своей армией, придя в ужас при виде двадцати тысяч гниющих трупов турков, насаженных на колья на окраине столицы княжества Влада, Тырговиште. Во время одной битвы Дракула отступил в близлежащие горы, оставляя за собой пленных, посаженных на колья. Это заставило турков прекратить погоню, поскольку султан не мог выносить зловония разлагающихся трупов.
10. Рождение легенды
Насаженные на колья трупы обычно выставляли в качестве предупреждения для других. При этом трупы были белыми, потому что кровь полностью вытекала из раны на шее. Именно отсюда пошла легенда, что Влад Цепеш был вампиром.
11. Тактика выжженной земли
Также Дракула стал известен тем, что при отступлении он сжигал за собой деревни по пути и убивал всех местных жителей. Подобные зверства творились для того, чтобы солдатам Оттоманской армии не было где отдыхать и чтобы не было женщин, которых они могли насиловать. В попытке очистить улицы столицы Валахии Тырговиште Дракула пригласил всех больных, бродяг и попрошаек к одному из своих домов под предлогом пира. В конце пира Дракула вышел из дома, запер его снаружи и поджег.
12. Голова Дракулы досталась султану
В 1476 году 45-летнего Влада в конечном счете схватили и обезглавили во время турецкого вторжения. Его голову привезли султану, который выставил ее на всеобщее обозрение на ограде своего дворца.
13. Останки Дракулы
Считается, что археологи, которые искали Снагов (коммуну недалеко от Бухареста) в 1931 году нашли останки Дракулы. Останки были переданы в исторический музей в Бухаресте, но позже они исчезли без следа, оставив тайны реального князя Дракулы без ответа.
14. Дракула был очень религиозен
Несмотря на свою жестокость, Дракула был очень религиозен и окружал себя священниками и монахами на протяжении всей своей жизни. Он основал пять монастырей, а его семья за 150 лет основала более пятидесяти монастырей. Изначально Ватикан хвалил его за защиту христианства. Однако впоследствии церковь выразила свое неодобрение жестокими методами Дракулы и прекратила отношения с ним.
15. Враг Турции и друг России
В Турции Дракула считается чудовищным и подлым правителем, который казнил своих врагов мучительным способом сугубо ради собственного удовольствия. В России же многие источники считают его деяния обоснованными.
16. Трансильванская субкультура
Дракула пользовался огромной популярностью во второй половине двадцатого века. Было снято более двухсот фильмов с участием графа Дракулы, больше, чем с любой другой исторической фигурой. В центре этой субкультуры лежит легенда о Трансильвании, которая стала почти синонимом страны вампиров.
17. Дракула и Чаушеску
Бывший президент Румынии Николае Чаушеску (1965 – 1989 годы) использовал Дракулу в своей кампании. Если быть точнее, он ссылался на патриотизм Влада в речи перед венграми и другими этническими меньшинствами в Трансильвании.
18. В Румынии нет вампиров
Вопреки распространенному мнению, вампиры не являются частью румынского фольклора и этого слова даже нет в румынском языке. Слово происходит от сербского «Vampyr».
19. «Как лягушки»
Согласно книге «В поисках Дракулы», Влад имел очень странное чувство юмора. В книге рассказывается о том, как его жертвы часто дергались на кольях «как лягушки». Влад считал это забавным, и однажды сказал о своих жертвах: «О, какую великую грациозность они проявляют».
20. Страх и золотая чаша
Для того, чтобы доказать, насколько его боялись жители княжества, Дракула поставил золотую чашу в середине городской площади в Тырговиште. Он позволил людям пить из нее, но золотая чаша должна была постоянно оставаться на своем месте. Удивительно, но за все время правления Влада к золотой чаше так и не прикоснулись, хотя в городе жило шестьдесят тысяч людей, большинство в условиях крайней нищеты.
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