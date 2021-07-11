Чем можно заразиться на отдыхе за границей

За границей наш турист становится поразительно беспечен: немытые фрукты «зато органические», вода из под крана — «ну, тут точно чистая!», свернутая прямо на колене местного повара шаурма — «аутентичная». Прививки мы видимо не любим с детства: по статистике, элементарные профилактические процедуры игнорирует до 76% российских туристов.









Согласно данным Роспотребнадзора из отпуска россияне чаще всего привозят экзотику, вроде лихорадки денге и малярии. На днях главный санитарный врач России, Анна Попова устроила специальную пресс-конференцию, где рассказала каких болезней надо опасаться на самых популярных туристических направлениях.



Тунис

Менингит

Таиланд

Турция

Желтая лихорадка

Болгария

Остаемся на плаву