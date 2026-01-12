История жизни богатейшего человека всех времён

Средневековый король Манса Муса I из династии Кейта считается самым богатым человеком в истории, «богаче, чем это возможно описать».
В переводе на реалии 2012 года эксперты оценивали его состояние в $400 млрд, что поставило его на первое место в списке самых богатых людей мира.Как же все-таки жил и чем прославился африканец, обскакавший европейцев Ротшильдов и американца Рокфеллера.
Солнечный король
Муса Кейта I стал правителем западно-африканской империи Мали в 1312 году. При коронации ему дали имя «Манса», что означает «король». В ту эпоху средневековая Европа переживала мрачный период голода, эпидемий и бесчисленных гражданских войн и междоусобных распрей. В африканских же королевствах светило солнце и дела шли хорошо.
Правитель золотых земель
Владения Мансы Мусы охватывали обширные территории современных Мавритании, Сенегала, Гамбии, Гвинеи, БуркинаФасо, Мали, Нигера, Нигерии и Чада. Земли изобиловали драгоценными природными ресурсами, в частности, золотом. Что было на руку любившему красивую жизнь королю.
Незабываемое путешествие
Остальному миру африканский правитель стал известен после совершенного им в 1324 году паломничества в Мекку. Путешествие длиной в 6500 км было отнюдь не экономкласса. Паломничество как акт аскетизма? Как бы не так! «Караваны его простираются так далеко, как может видеть глаз», – делился наблюдением современник.
Сопровождали короля, по разным источникам, от 60 до 80 тыс человек свиты. К обеду в самом сердце бесплодной пустыни в шатер паломника вносились корзины со свежими фруктами и подносы с рыбой и морепродуктами на льду.
Вот что пишут в некоторых источника: В 1324 г., Муса (трансформированное Моисей) — мусульманское имя. Он не первый правитель Мали, совершающий паломничество в Мекку; по крайней мере два, может быть три его предшественника побывали там. Но паломничество Мансы Мусы произвело сенсацию. Его сопровождала многочисленная свита. Арабские хронисты, которые, вероятно, несколько преувеличивают, говорят о 12 000 или даже 14 000 рабынь, одетых в бархат и йеменские шелка, которые несли багаж.
Представьте себе трудности, с которыми столкнулся этот кортеж при переходе через пустыню. Но главное — он привез с собой то, что составляло богатство и славу его страны: 100 вьюков (80 по другому источнику) золотого песка, причем каждый вьюк был весом в три центнера. Прибыв в Каир, он сделал султану подарок ценой в | 50 000 динаров… Чтобы не оставаться в долгу, последний отдарил его дворцом, лошадьми и верблюдами, а также предоставил эскорт для продолжения путешествия. Говорили, что он раздал так много золота, что цена на него в Каире упала… Манса Муса, выполнив свой религиозный долг, заблудился в пустыне Хиджаг, где на него напали бедуины. Но все же ему удалось вернуться в Каир.
Он так растратил свои сокровища, что, чтобы совершить обратный путь, ему пришлось взять взаймы у купцов 50 000 динаров и продать подаренный дворец. Когда в 1339 г. еврей с Мальорки А. Дульсер создал одну из первых карт, называемых «портуланами», он на ней поместил Мали и короля Мансу Мусу с отметкой о его золотом богатстве. Собрат предыдущего Абрахам Крескес в 1375 г. перекопировал карту на свой атлас. По их примеру на многочисленных картах конца средневековья помещают имя короля Мали, здесь его называют Гонго Муса (испорченное Канку Муса; Канку было именем его матери, так как в Мали того времени человека обычно называли по имени матери).
Золотой дождь
Во время остановки в Каире Манса Муса раздал беднякам так много золота, что это обрушило экономику страны на добрых десять лет: обильный приток золота обесценил его и способствовал невероятному росту цен.
Памятник рукотворный
Манса Муса любил не только золото, но и ислам. По одной из легенд король распорядился возводить новую мечеть каждую пятницу на том месте, где разобьют привал.
Попал в историю (и географию)
Нашумевшее путешествие поместило африканского правителя не только в анналы истории, но и в географию. В буквальном смысле. Его изображением была украшена одна из самых авторитетных карт Европы средних веков. На рисунке король, конечно же, держит в руках золотую монету. Очень большую золотую монету.
Что осталось
После двадцатипятилетнего правления Манса Муса умер в 1337 году. Место на троне занял его сын Маган I, и все пошло не так. Сыну было далеко до отца не только по части шика, но и как политическому руководителю. После недолгого, хотя и запоминающегося расцвета, империя Мали двигалась к закату.
