Как оживить просроченные семена

В семенах растений на генетическом уровне заложена программа развития и воссоздания своей популяции. При длительном отсутствии подходящих условий они постепенно теряют эту способность. Но не стоит торопиться выбрасывать старые семена.

Есть несколько эффективных методов вернуть всхожесть, даже тем из них, которые пролежали около 10 лет.







Замачивание в соке алоэ

Стимуляция восхождения спиртовым раствором

Реанимация при помощи перекиси водорода

Стимуляция роста температурными скачками

Замачивание в дегазированной воде

Алоэ считается природным стимулятором роста. Для замачивания семян его необходимо правильно подготовить. Срезать нужно крупные листья с нижнего яруса. Растение должно быть не старше 3 лет.Материал заворачивается в плотную бумагу и закладывается в холодильник на 2 недели. За это время запустится процесс биостимуляции, что нам и нужно. По истечению этого срока с листьев отжимается сок и разводится чистой водой в соотношении 1 к 1.Важно! Перед отжимом материал следует заранее вынуть из холодильника и дать отогреться. Для удаления пыли и бактерий используйте слабый раствор марганца.Теперь можно переходить к замачиванию – семена погружаются в сок на 12-24 часа. После немного подсушиваются и высаживаются.Семена большинства культурных растений относятся к туговсхожим. Главная причина такого явления – это эфирные масла, которые находятся в оболочке.Улучшить прорастание семян поможет спирт. Он размягчит корку и продезинфицирует поверхность семечки.Для этого нужно обернуть посадочный материал в чистую марлю и окунуть его в спирт на срок не более 30 минут. После хорошо промыть в проточной воде, немного подсушить и можно высаживать.Важно! Не передерживайте семена, иначе они не взойдут вовсе.Один из самых недорогих способов реанимировать семена с истекшим сроком годности – это замочить их в растворе перекиси водорода. В его составе содержится дополнительный атом кислорода, который стимулирует рост растения.Раствор готовится из расчета 10 мл (или 2 чайных ложки) 3%-ой перекиси на 90 г воды комнатной температуры. В полученную смесь семена погружаются на срок от 2 до 24 часов. После подсушиваются и высаживаются. Продолжительность замачивания зависит от возраста посадочного материала.Способ подходит даже для семян, пролежавших 10 и более лет. Основа метода заключается в поочередном воздействии на посадочный материал холодной и горячей водой.Для этого понадобится две емкости. В одну наливается кипяток, а во вторую ледяная вода. Семена укладываются на чистую марлю и заворачиваются мешочком. Затем поочередно окунаются то в одну, то в другую емкость по 5 секунд. Процедура повторяется 2-3 цикла, после чего семена подсушиваются и высаживаются.Один из самых популярных и эффективных методов, который подойдет даже для посадочного материала, пролежавшего 7-8 лет. Рецепт приготовления дегазированной воды довольно прост. Наберите полную кастрюлю воды, плотно накройте крышкой и поставьте на средний огонь.При достижении температуры в 90-93 °С на поверхность начнут всплывать мелкие пузырьки газа. В этот момент кастрюлю нужно снять с плиты и поставить под струю холодной воды для охлаждения. В этот момент важно следить, чтобы внутрь не попала водопроводная вода.Такой способ помогает удалить двуокись углерода, кислород и другие растворенные газы. Остывшая вода переливается в пластиковую бутылку или банку и плотно закрывается. Храниться дегазированная вода в плотно закупоренной емкости, без доступа воздуха.Чтобы замочить семена, их нужно полностью покрыть жидкостью и оставить на 24-36 часов. Срок зависит от возраста посадочного материала. После хорошо просушить и можно высаживать.Если у вас есть старые семена с истекшим сроком годности, не торопитесь их выбрасывать. Большинство из них довольно просто реанимировать. Возьмите 2-3 семечки из пачки и воспользуйтесь любым из моих советов. Если все получится, повторите процедуру с остальными семенами.