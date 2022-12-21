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Как мужчинам делают эпиляцию зоны бикини

Сейчас абсолютно нормально, если мужчина прибегает к услугам салонов красоты, чтобы выглядеть чуть более ухоженно, будь то стрижка бороды, маникюр или другие процедуры. Многие мужчины даже готовы к самой болезненной регулярной процедуре — восковой эпиляции зоны бикини. Сайт Cosmopolitan.com снял видео, где трое парней решили самостоятельно попробовать эту процедуру на собственной шкуре. Там много дрыганья, сморщенных лиц и нытья.

Как мужчинам делают эпиляцию зоны бикини

Как мужчинам делают эпиляцию зоны бикини В начале короткого клипа участники сидят в белых халатах на кушетке в салоне и рассказывают, что они ожидают от первой процедуры удаления волос в зоне бикини при помощи воска. Как мужчинам делают эпиляцию зоны бикини «Я бы не хотел делать это каждый месяц, но один раз я могу это сделать», — говорит один из участников эксперимента. «Это пустячное дело», — добавляет он. Как мужчинам делают эпиляцию зоны бикини В следующей сцене тот же парень зажмуривается и выгибает спину от боли, когда косметолог резко дергает восковую полоску, выдирая волоски. Как мужчинам делают эпиляцию зоны бикини Другой парень надеется, что не будет кричать или визжать во время процедуры удаления волос воском. Как мужчинам делают эпиляцию зоны бикини Когда одному из мужчин наносят воск, он приятно удивлен: «Он теплый!» «Эта часть мне нравится!» — говорит другой. Как мужчинам делают эпиляцию зоны бикини Но все приятное быстро улетучивается, когда девушка дергает за восковую полоску. Каждый из парней выдает серию из «ай», «ой», «блин», «ох». Как мужчинам делают эпиляцию зоны бикини «После первого раза становится немножко страшнее», — отмечает один из парней. Другой жалуется, что появляется это ожидание боли. Как мужчинам делают эпиляцию зоны бикини В клипе также смонтирована серия выражений лица в момент, когда парням выдирают волосы в зоне бикини. Один из участников спрашивает у косметолога, как легче пережить процедуру: «Есть ли какая-то тактика?» Она отвечает: «Легкая беседа». Как мужчинам делают эпиляцию зоны бикини После процедуры все парни отметили, что чувствуют гораздо больше уважения к женщинам, которые регулярно удаляют волосы в зоне бикини при помощи воска.

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Как мужчинам делают эпиляцию зоны бикини

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