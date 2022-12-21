Как мужчинам делают эпиляцию зоны бикини

Сейчас абсолютно нормально, если мужчина прибегает к услугам салонов красоты, чтобы выглядеть чуть более ухоженно, будь то стрижка бороды, маникюр или другие процедуры. Многие мужчины даже готовы к самой болезненной регулярной процедуре — восковой эпиляции зоны бикини. Сайт Cosmopolitan.com снял видео, где трое парней решили самостоятельно попробовать эту процедуру на собственной шкуре. Там много дрыганья, сморщенных лиц и нытья.







В начале короткого клипа участники сидят в белых халатах на кушетке в салоне и рассказывают, что они ожидают от первой процедуры удаления волос в зоне бикини при помощи воска. «Я бы не хотел делать это каждый месяц, но один раз я могу это сделать», — говорит один из участников эксперимента. «Это пустячное дело», — добавляет он. В следующей сцене тот же парень зажмуривается и выгибает спину от боли, когда косметолог резко дергает восковую полоску, выдирая волоски. Другой парень надеется, что не будет кричать или визжать во время процедуры удаления волос воском. Когда одному из мужчин наносят воск, он приятно удивлен: «Он теплый!» «Эта часть мне нравится!» — говорит другой. Но все приятное быстро улетучивается, когда девушка дергает за восковую полоску. Каждый из парней выдает серию из «ай», «ой», «блин», «ох». «После первого раза становится немножко страшнее», — отмечает один из парней. Другой жалуется, что появляется это ожидание боли. В клипе также смонтирована серия выражений лица в момент, когда парням выдирают волосы в зоне бикини. Один из участников спрашивает у косметолога, как легче пережить процедуру: «Есть ли какая-то тактика?» Она отвечает: «Легкая беседа». После процедуры все парни отметили, что чувствуют гораздо больше уважения к женщинам, которые регулярно удаляют волосы в зоне бикини при помощи воска.



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