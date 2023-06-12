Суперсредство для замиокулькаса

Замиокулькас — прекрасное растение, которое способно украсить любой интерьер. Но для того, чтобы цветок действительно был украшением, за ним необходим особый уход.



Чтобы не тратить много времени и не покупать дорогие химические удобрения, попробуйте использовать для подкормки замиокулькаса этот простой раствор, который готовится из двух ингредиентов. После использования такой подкормки, листья будут очень упругими, они не буду увядать и желтеть. Будет активно развиваться корневая система, что поспособствует нарастанию зеленой массы. Более того, внесение подкормки поможет повысить иммунитет растения и поможет ему легко адаптироваться к различным условиям содержания.







Для того чтобы замиокулькас выглядел великолепно, необходимо в 1 л отстоянной воды растворить 1 таблетку ацетилсалициловой кислоты. Для удобства таблетку можно предварительно растолочь. Второй эффективный компонент подкормки — аминосил для декоративно-лиственных растений.



Цветочные советы от Елены/youtubeЭтого препарата необходимо всего 5 мл на 1 л воды.

Цветочные советы от Елены/youtubeАминосил содержит большое количество азота, калия, магния, железа и других макро и микроэлементов, а также более 40 аминокислот, которые необходимы для активного роста и развития любых растений.

Полейте растения подготовленным раствором под корень. 1 л хватит примерно на три горшка среднего размера.





Вносите это удобрение один раз в две недели, и замиокулькас будет радовать вас своей красотой и активным ростом.