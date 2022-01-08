15 невероятных проектов великого архитектора Ренцо Пиано

Итальянский архитектор Ренцо Пиано наряду с британцами Норманом Фостером и Ричардом Роджером считается родоначальником архитектурного стиля хай-тек. Пиано внес огромный вклад в развитие современной архитектуры, а его работы не перестают удивлять даже самую искушенную публику. В нашем обзоре представлены 15 невероятных проектов итальянского архитектора Ренцо Пиано, которые должен увидеть каждый.



Небоскреб «Шард» в Лондоне, Великобритания

Музей и выставочный центр Пауля Клее в Берне, Швейцария

Аквариум в Генуе, Италия

Торгово-развлекательный комплекс Welstadthaus в Кёльне, Германия

Современный корпус Института искусств в Чикаго, США

Здание фонда киностудии Pathe в Париже, Франция

Музей современного искусства Аструпа Фернли в Осло, Норвегия

Реконструкция музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне, США

Стадион «Сан-Никола» в Бари, Италия

Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду в Париже, Франция

Научный музей NEMO в Амстердаме, Нидерланды

Небоскреб «Нью-Йорк-Таймс-билдинг» в Нью-Йорке, США

Концертный зал «Парко-делла-Музика» в Риме, Италия

Крыша Калифорнийской Академии наук в Сан-Франциско, США

Паломническая церковь Падре Пио в Сан-Джованни-Ротондо, Италия