Какие растения способны вытеснить сорняки с участка

Порой борьба с сорняками занимает больше времени, чем уход за растениями, которые украшают сад. Вместо того чтобы тратить драгоценное время на попытки вывести сорняки, просто посадите на участке растения, которые самостоятельно способны вытеснить сорные травы.

Список таких растений довольно внушительный, вы легко сможете найти несколько подходящих вариантов для своего сада.



Очиток едкий

Клевер

Астильба китайская

Хоста

Копытень

Дицентра

Манжетка

Герань великолепная

Бадан

Сныть пестролистная

Барвинок