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Какие растения способны вытеснить сорняки с участка

Порой борьба с сорняками занимает больше времени, чем уход за растениями, которые украшают сад. Вместо того чтобы тратить драгоценное время на попытки вывести сорняки, просто посадите на участке растения, которые самостоятельно способны вытеснить сорные травы.
Список таких растений довольно внушительный, вы легко сможете найти несколько подходящих вариантов для своего сада.

Очиток едкий



Какие растения способны вытеснить сорняки с участка

Клевер



Какие растения способны вытеснить сорняки с участка

Астильба китайская



Какие растения способны вытеснить сорняки с участка

Хоста



Какие растения способны вытеснить сорняки с участка

Копытень



Какие растения способны вытеснить сорняки с участка

Дицентра



Какие растения способны вытеснить сорняки с участка

Манжетка



Какие растения способны вытеснить сорняки с участка

Герань великолепная



Какие растения способны вытеснить сорняки с участка

Бадан



Какие растения способны вытеснить сорняки с участка

Сныть пестролистная



Какие растения способны вытеснить сорняки с участка

Барвинок



Какие растения способны вытеснить сорняки с участка
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