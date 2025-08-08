Как превратить бабушкину квартиру в современную без космических затрат

Под «бабушкиным» стилем в интерьере мы всегда понимаем темную, давно не видавшую ремонт, квартиру: со старой и мрачной мебелью, блеклой плиткой и окрашенными эмалью дверями. Данный материал расскажет бюджетные идеи превращения комнат из «бабушкиных» в современные. Эти идеи подойдут как для дальнейшего проживания пенсионеров, так и для заселения более молодого поколения.
1. Особенности интерьера «бабушкиных» комнат
Бабушкина комната. / Фото: dg-home.ru
• Стилистика. Иногда пожилые люди могут чувствовать себя одинокими, отстраненными, если мы не вовлекаем их в процесс. Даже если обновление интерьера спальни для бабушки планируется в качестве сюрприза, поговорите – узнайте о пожеланиях. Конечно, пожилой человек не разбирается в ассортименте строительных материалов, но выбрать цвет обоев и новые шторы – приятные хлопоты. Не пытайтесь вписать такие ультрасовременные стили, как хай-тек или модерн в обстановку постсоветских квартир. По ряду причин это невозможно. Выберите что-то наиболее подходящее под возраст и привычки: прованс, английский классический, кантри или отдельные элементы скандинавского стиля.
• Безопасность. Планируя ремонт в старой комнате бабушки, позаботьтесь о противоскользящем напольном покрытии. Если позволяет бюджет, замените изношенный линолеум на текстурный керамогранит, ламинат, пробку или паркет. Деревянные полы можно не демонтировать. Оптимально – заменить старые прогнившие доски, зашкурить покрытие от краски и нанести новый слой ЛКП. Вместо мрачного темно-коричневого цвета, который мы обычно видим в интерьере бабушкиных квартир, выберите светлую палитру: песочный, серый или оставьте дерево в натуральном цвете, предварительно покрыв его лаком в 2 слоя.
До и после.
• Инновации подождут. Это как раз тот случай, когда от современных систем управления в интерьере лучше отказаться – человек старой закалки просто не сможет с ними справиться, тем более, запомнить: какая кнопка за что отвечает. Комнаты для бабушки и внучки – принципиально разные вещи. Если вы мечтали о современной эргономичной кухне с доводами и системой push-to-Open, поставьте этот гарнитур у себя дома. А бабушке оставьте ее привычные ящички.
• Не выбрасывать всё наотмашь. Вышедшие из моды, с облупившейся краской, потертые и немного грустные – бабушкины вещи из прошлой жизни, казалось, не вписываются в современный интерьер квартиры. Молодые женщины вряд ли понимают привязанность пожилых леди. Но, когда речь идет о дорогих и памятных вещах, мы не вправе их выбрасывать. Для кого-то раритетные, для других – устаревшие и ненужные: статуэтки, подсвечники, вазы, часы – после чистки и реставрации станут прекрасными интерьерными элементами, которые не стыдно будет поставить в бабушкиной отремонтированной комнате.
• Комфорт. Бабушкин стиль в интерьере – это не только обновление старого, это еще и удобство для пожилого человека. Вместо высоких антресолей придется придумать другие способы хранения, отремонтировать или заменить скрипучие стулья и просиженные кресла.
Сегодня существует множество способов бюджетного обновления интерьера: мебель можно отреставрировать или недорого купить. Черпайте идеи в профильных сообществах, в которых мастера обмениваются опытом с новичками. Помните о том, что мебель должна быть простая и прочная.
2. Обновление спальни
Меняем обивку. / Фото: howtomake.com
Самый простой способ освежить интерьер спальни для бабушки без радикальных перемен – заменить текстиль, обивку. Вместо пестрых изношенных покрывал и наволочек подберите декоративные подушки с модными паттернами. Если в планах не стоит смена обивки, закажите новый чехол и обязательно приобретите несколько комплектов постельного белья. Ни одна пожилая леди не откажется от ширмы. Несомненный плюс – в интерьере небольшой комнаты она не занимает много места, но отлично работает на зонирование пространства. Неплохим вариантом отделить спальную зону станут занавески. Запахи имеют прямое отношение к уюту. Если ваша родственница не страдает аллергией, приобретите для спальни свечи с ее любимыми ароматами. Помните – все элементы в интерьере работают в целостности.
3. Обновление кухни
Такое вот до и после. / Фото: dg-home.ru
Чего уж точно не стоит делать на кухне – это перепланировку. Придерживайтесь традиционных решений. Наша цель – освежить комнату для бабушки и придать дизайну некоторой современности, но никак не нарушить привычный уклад жизни пожилого человека. Принцип жизни людей в преклонном возрасте – это, когда все под рукой. Чтобы меньше наклоняться, расположите бытовую технику на уровне груди. Продумайте дополнительное освещение в зоне приготовления – только пусть управление будет простым и понятным. Установите мощную вытяжку – пожилые леди много и с удовольствием готовят.
Поработайте над обеденным столом. Если он в хорошем состоянии для устранения небольших царапин и пятен достаточно будет пройтись пару раз шлифмашинкой с мелким зерном. На финише покройте стол лаком. Кухонные шкафчики легко поддаются полировке и окраске, при желании можно пойти еще дальше – декорировав их молдингами или узорами по трафаретам. Только не забудьте после перекраски заменить старую фурнитуру, иначе она сведет весь результат на нет. Продумайте систему хранения и избавьтесь от неудобных антресолей. Из недорогих вариантов хорошо смотрятся стеллажи, буфеты или открытые полки с однотонными ящиками для хранения.
4. Обновление прихожей
До и после для бабушкиной прихожей. / Фото: howtomake.ru
Хорошим тоном для «лица» дома считается светлый цвет – от темных коридоров мы все устали. Если вы выбираете обои для зоны входа, остановитесь на экземплярах под покраску – они плотные и потому служить будут дольше. К тому же, их всегда легко перекрасить.
Иногда дизайнеры советуют оформить стены в прихожей под лофт – т. е. снять старое покрытие до основания, оставив кирпичную стену открытой и покрасив ее в белый цвет. Совет работает, если вы делаете ремонт в убитой «бабушкиной» хрущевке под себя. Для любимой бабушки, на наш взгляд, этот вариант не совсем уместен.
Проблема большинства старых квартир – нагромождение мебели в прихожей. Обычно массивная и темная – она лишь усугубляет общее впечатление. Если ваша бабушка проживает одна, откажитесь от громоздких шкафов. Достаточно будет небольшой вешалки, пенала и банкетки.
Если стоит задача экономного ремонта, старый паркет или линолеум можно перекрасить. Неремонтопригодное покрытие придется менять. Переделка пола – один из самых долгих и затратных этапов. Если подобное в ваши планы не входит, постелите ковер – он закроет неприглядный пол.
5. Обновление лоджии
Всё старое - долой. / Фото: houzz.ru
Жизнь в собственном доме для большинства людей преклонного возраста предпочтительнее. Старикам, проживающим в квартире тоже хочется больше свежего воздуха, уединения и возможности «посидеть на солнышке». Обустройте зону отдыха на лоджии с садом. Если ваша мама или бабушка любит ухаживать за цветами, это принесет в ее жизнь некую радость. Позаботьтесь о качественном утеплении балкона: выберите энергосберегающие стеклопакеты, утеплитель и напольное покрытие, продумайте систему отопления. Деревянные окна в функциональном состоянии ошкурьте и покройте лаком. И не забудьте о межкомнатных и балконных дверях. Обновите слой ЛКП, если не планируете их менять.
6. Обновление санузла
Бюджетный апгрейд ванной бабушки. / Фото: tvoya-banya.ru
Скорее всего, керамическая плитка в ванной и санузле тоже пришла в негодность. Прочно держащийся кафель – перекрасьте, обновите затирочные швы. А ту, которая со сколами – снимите по периметру. Вместо нее можно приклеить плитку другого цвета или покрасить часть стены водостойкой краской. Обязательно замените инженерную систему: трубы, краны, сантехнику. Сделайте помещение ванной комнаты безопасным, установив душевую кабину с поручнями или низкую ванну. Проверьте состояние дверей и замков. Лучше, если замок будет с поворотной ручкой – для безопасности дверь должна открываться и с внешней стороны.
7. «Mid-century modern» - стиль, который здесь сработает
Обновили так называемую СТЕНКУ. / Фото: midcenturystyle.ru
Тенденции меняются, на место эргономичным минималистичным решениям приходят оригинальные миксы. Дизайнеров вдохновляют идеи современных интерьеров с винтажными предметами в качестве акцента. Секрет стиля «mid-century modern» - в особенном звучании старого на фоне нового. Старинные и вроде бы совсем немодные вещи перестают быть мрачными и скучными, и в обновленном интерьере раскрываются по-новому. Трофейные немецкие буфеты, чехословацкие комоды и серванты из СССР в современных интерьерах обретают таинственный шарм. Единственный недостаток мебели ушедшей эпохи – в немыслимом количестве лака – популярном покрытии производителей прошлого. И дерево, и шпон – благородны сами по себе. Для придания лоска поверхность достаточно зачистить и покрыть воском. Подберите новые ручки или окрасьте старые краской из баллончика.
Если бабушка категорически против ликвидации советской стенки, а ее цвет в интерьер новой комнаты не вписывается – сделайте make up. Снимите старые ручки и петли. Вымойте стенку с абразивным средством, подождите до полного высыхания, обезжирьте поверхность спиртом. Нанесите грунтовку, пусть высохнет и покрасьте в однотонный цвет. Часть горки из гостиной можно разобрать, верх поставить на ножки – получится буфет. Вариантов множество – ориентируемся на вкус владелицы квартиры. Если интерьер комнаты перегружен по цвету, подберите фактурную спокойную ткань и отдайте старые диваны на перетяжку.
8. Текстиль и освещение
Новая жизнь бабушкиных любимых салфеток. / Фото: dg-home.ru
В интерьер современной квартиры многослойные тяжелые шторы не особо вписываются, конечно, если речь не о дворцовом стиле, потому их в оформлении бабушкиной комнаты мы использовать не будет. А вот шторы в мелкий цветочек отлично подойдут – повесьте на кухне. Кружевные салфетки могут прекрасно сыграть на контрасте – положите их на обновленную тумбу, покрытую воском, обшейте ими декоративные подушки или украсьте стену. Приобретая новое постельное бельё, выбирайте натуральные ткани: лён, хлопок, сатин. Для холодного времени года понадобятся комплекты из фланели, микрофибры. Продумайте освещение – единственной люстры в бабушкиной комнате будет мало. Пожилой человек любит читать? Установите торшер в зоне отдыха. А для безопасности сделайте функциональный свет в коридоре – ночью, в темноте очень легко споткнуться.
9. Ковёр
Ну красиво же! / Фото: dg-home.ru
В моду снова входят тканые тонкие гобелены, советские шерстяные ковры и плетеные дорожки. Бабушкин ковер в современном интерьере придаст нотку тепла «холодным» и бедным на декор стилям: лофт, и минимализму, станет родным элементом кантри-стиля, скандинавского, прованса. Старые вещи имеют особенный шарм. С помощью ковров удается стилистически обыграть современный интерьер: акцентное полотно насыщенных оттенков хорошо интегрируется в нейтральную и теплую палитру: песочного, бежевого, молочного, светло-зеленого.
Узоры и паттерны привлекают внимание, заряжают положительной энергией, выделяют геометрию и отдельные элементы обстановки комнаты. К интерьеру, насыщенному декором, подбирают нейтральный ковер, и наоборот – сдержанный разбавляют цветным этно-полотном. Особую ценность для DIY-мастеров представляют натуральные шерстяные паласы. При чем, чем больше степень их изношенности, тем эффектнее выглядит интерьер на финише. Старые вещи чистят, восстанавливают и продолжают использовать. К слову, натуральные модели служат десятилетиями, причем чем больше протирается и выгорает ковер, тем эффектнее он смотрится в обстановке.
10. Блиц идей и решений
Так ведь лучше, верно? / Фото: hobbyndom.ru
• Как оформить стены? Поклеить новые обои. Сделать декоративную штукатурку. Выровнять стены гипсокартоном, зашпаклевать и покрасить акриловой краской.
• Как отремонтировать пол? Постелить линолеум, ламинат. Положить паркет, плитку. Зашлифовать деревянные полы и покрасить.
• Как отреставрировать мебель? На диванах и креслах – заменить пружины, наполнитель, обивку. Стулья – закрепить ножки, заменить обивку, покрасить. Стол, будет, сервант – снять старое лкп, зашкурить, покрасить или покрыть маслом/воском/лаком.
• Что с предметами декора? Почистить.
• Что с коврами? Химчистка.
• Что с сантехникой? Полная замена.
