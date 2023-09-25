Конь педальный и ещё 15 слов и выражений, способные похвастаться занятной историей

1. Овация

Всё-таки от овцы. /Фото: maximonline.ru

2. Не в своей тарелке

Типичный пример неконтекстуального, но смешного перевода. /Фото: facts.museum







3. Лодырничать

Кто бы знал, что синоним лени - это переделанная фамилия врача. /Фото: maximonline.ru

4. Трагедия

Козлиные маски античной пьесы - таков источник трагедии. /Фото: arzamas.academy

5. Шаромыжник

Шаромыжник, как ни странно, французского происхождения. /Фото: pinterest.com

6. Дайте две!

Советский вариант происхождения этого знаменитого мема. /Фото: pikabu.ru

7. Вернемся к нашим баранам

Оказывается, эта фраза ещё в Средние века появилась. /Фото: wikipedia.org

8. Глуп как пробка

Усечённый вариант старого фразеологизма. /Фото: maximonline.ru

9. Катавасия

Так на самом деле выгглядит катавасия. /Фото: wikipedia.org

10. До свадьбы заживет

У этой популярной фразы древняя, но весьма пикантная история. /Фото: maximonline.ru

11. Пролететь как фанера над Парижем

Тот случай, когда дирижабль в устах народа превратился в кусок дерева. /Фото: maximonline.ru

12. Ксива

Из Библии в жаргон, а оттуда - в сленг. /Фото: 4party.ua

13. Голод не тётка

Ещё один пример усечённой крылатой фразы. /Фото: nastroy.net

14. Остаться с носом

Как выяснилось, в этом случае имеется в виду совсем не тот нос. /Фото: м=i-fakt.ru

15. По гамбургскому счёт

Давняя популярность борьбы оставила в обществе необычный след. /Фото: rua.gr

16. Конь педальный

А это, оказывается, детская игрушка. /Фото: i-fakt.ru