12 вещей, которые не следует делать перед сном

Крепкий ночной сон оказывает огромное влияние на наше настроение, уровень энергии и на общее состояние нашего здоровья.

То, насколько крепким и здоровым будет ваш сон в большой степени зависит от того, чем вы занимались в течение дня, какое количество физической нагрузки выполнили, что вы ели и пили, и от умственной стимуляции вашего мозга, особенно в вечерние часы.

Очень часто причинами бессонницы являются наши собственные действия. Вместо того, чтобы подготовить наш организм ко сну, мы занимаемся вполне привычными нам делами и даже не подозреваем, что именно они являются виновниками наших ночных бдений.

Представляем вашему вниманию 12 рекомендаций, которым необходимо следовать в вечерние часы, особенно если вы не понаслышке знакомы с таким словом, как бессонница.

1. Не используйте для чтения перед сном электронную книгу или смартфон

Многочисленные исследования показали, что использование электронных устройств перед сном, таких как электронные книги и смартфоны, и даже просмотр телевизора, существенно сказывается на качестве ночного сна. Врачи рекомендуют избегать любой светоизлучающей техники, хотя бы за час перед сном.

Искусственный свет, исходящий от компьютеров, смартфонов, планшетов и телевизоров значительно снижает выработку мелатонина, главной функцией которого, как известно, является регуляция и активизация сна, и активизирует нейроны головного мозга.

Если вы относитесь к тем людям, которые не представляют своей жизни без айпада, планшета и любимого ноутбука, держите электронное устройство на расстоянии по крайней мере 35 см от лица и уменьшите насколько возможно яркость экрана. Отложите подальше мобильный телефон. Если вы, проснувшись ночью, посмотрите на светящийся экран телефона, чтобы узнать время, то выработка мелатонина тут же прекратится.

2. Не пейте кофе в вечерние часы (даже без кофеина)

Чашка кофе содержит от 80 до 120 миллиграммов кофеина. Каждый из нас знает, что пить кофе перед сном не стоит, но не всем известно, что кофеин остается в нашем организме в течение следующих 12 часов. Так что для некоторых людей, даже чашка кофе, выпитая в обеденное время, может неприятным образом сказаться на качестве ночного сна.

Так же не стоит безоговорочно доверять этикеткам, на которых указано «кофе БЕЗ кофеина». Исследования показали, что более половины из образцов кофе «без кофеина» содержат до 20 мг кофеина. Для определенной группы людей даже эта доза станет причиной нарушения сна.

3. Откажитесь от употребления черного и зеленого чая перед сном

Не забывайте, что кофе — это не единственный источник кофеина. На одну кружку черного чая приходится до 70 мг кофеина, а на одну кружку зеленого и того больше – как минимум 75 мг.

Кофеин — это классический психомоторный стимулятор. Он обладает свойством возбуждать нервную систему, уменьшать чувство утомления, увеличивать психическую активность, прогонять сон.

Если вы любите выпить перед сном чашечку горячего чая, советуем вам заменить его на травяной. Травяные чаи ничем не уступают другим чаям по вкусу и оказывают благоприятное влияние на нервную систему человека. Но не все травяные чаи обладают успокаивающим действием, поэтому в вечернее время остановите свой выбор на ромашке, мяте, мелиссе или валериане. В аптеках предоставлен огромный выбор травяных сборов, направленных на нормализацию сна и обладающих отличными вкусовыми качествами.

4. Не ешьте шоколад на ночь

Еще один источник кофеина – шоколад. Особенно высокое количество кофеина содержит темный горький шоколад с высоким содержанием какао.

В 100 г молочного шоколада содержится около 20 мг кофеина; в 100 г темного шоколада (45 – 59%) – около 43 мг.

Шоколад также содержит стимулятор теобромин, который, как было доказано, увеличивает частоту сердечных сокращений и может приводить к проблемам со сном.

5. Не нагружайте свой мозг перед сном

Многие люди говорят, что не могут уснуть, потому что им мешают разные мысли. Это происходит из-за того, что перед тем как лечь спать, мы должны дать себе хотя бы час для того, чтобы расслабиться и настроиться на отдых.

Когда вы за вечер пытаетесь переделать все дела скопившиеся за день, кидаетесь с одного на другое, не удивительно, что ложась в постель ваш мозг продолжает усиленно работать.

Постарайтесь расслабиться по крайней мере за 30 минут до отхода ко сну. Отложите в сторону все, что может стимулировать вас эмоционально: остросюжетный боевик по телевизору, захватывающе интересную книгу, работу, которую вы принесли с собой домой и т.п.

Вместо этого, сосредоточьтесь на том, что вас расслабляет и подводит день к своему логическому завершению. Например, составьте план дел на следующий день, соберите сумку и приготовьте вещи на утро, почитайте детям сказку.

6. Не ешьте перед сном жирную и острую пищу

Многие из нас любят перекусить перед сном. В то время как здоровый и сбалансированный «перекус» может помочь нам расслабиться и уснуть, переедание и употребление определенных продуктов перед сном может вызвать многочисленные проблемы.

Одной из таких проблем является изжога и рефлюкс. Изжога происходит тогда, когда через некоторое время после приема пищи кислое содержимое желудка поднимается обратно вверх в пищевод, в результате чего мы чувствуем сильное жжение в груди. Чтобы избежать нарушений сна, связанных с изжогой, рекомендуется исключить употребление острой и жирной пищи в конце дня. Переедание или употребление очень кислых или жирных продуктов, таких как томатный соус, апельсиновый сок или жареная пища, также может способствовать появлению изжоги, особенно если у вас есть к ней склонность.

Не употребляйте в вечернее время продукты вызывающие повышенное газообразование. Вздутие живота вряд ли позволит вам быстро уснуть.

Переедание перед сном тоже может внести свой вклад. Постарайтесь поужинать по крайней мере за 2 часа до сна, чтобы дать вашему телу достаточно времени на переваривание пищи. Но, ложась спать голодным, помните, что голод тоже не даст вам уснуть. Поэтому не стоит пренебрегать ужином. Если чувство голода не дает вам заснуть, выпейте стакан теплого молока с кусочком белого хлеба. Эти продукты содержат триптофан — вещество, из которого образуется серотонин и мелатонин, главный гормон сна.

7. Не пейте алкоголь перед сном

Существует заблуждение, что алкоголь помогает лучше спать, потому что после выпитого человека частенько начинает клонить в сон, мышцы расслабляются, что помогает быстрее заснуть. Но это не так. Позволяя человеку быстрее заснуть, алкоголь вместе с тем ухудшает качество сна. По данным сотрудников Лондонского центра сна, спиртное снижает продолжительность засыпания и вызывает глубокий сон. Однако при этом страдает цикл «быстрого» сна, во время которого появляются сновидения и который является важнейшим для восстановления сил.

Алкоголь вызывает или усиливает апноэ (эпизоды остановки дыхания во время сна), что часто проявляется лишь в виде сильного храпа или сопения, но в ряде случаев может угрожать жизни человека, особенно при хронических заболеваниях легких или сердца. Алкоголь ухудшает ситуацию, вызывая расслабление мышц горла и подавляя механизмы пробуждения.

8. Не курите перед сном

В этой статье мы не будем рассказывать о вреде курения для организма, к которому относится и бессонница.

Многие люди курят для того, чтобы расслабиться, но никотин является стимулятором и может только усугубить бессонницу, особенно если вы любитель покурить перед сном. Никотин также снижает качество сна и уменьшает его длительность. Курильщики чаще просыпаются раньше положенного времени и хуже высыпаются.

Избегать стоит не только обычных сигарет, но и электронных, трубок, кальянов, жевательного табака, сигар и пр.

9. Не пейте на ночь большое количество жидкости

Перед сном лучше не пить много воды — особенно это касается людей полных, склонных к отёкам и страдающих болезнями почек и выделительной системы. Не рекомендуется нагружать почки и выделительную систему после 10 вечера. Вместо этого поддерживайте нормальный водный баланс в организме в течение дня.

Если же перед сном, а так же во время сна, вас беспокоит жажда — есть провод для посещения врача и проверки уровня сахара в крови.

10. Не стоит выполнять интенсивные физические упражнения перед сном

Вы, возможно, слышали, что физические упражнения перед сном способствуют бессоннице. Но это не совсем так. Для того, чтобы повлиять на сон, физическая нагрузка должна быть довольно интенсивной (например, занятия аэробикой, теннисом, интенсивные упражнения в тренажерном зале). Такого рода физическую активность лучше перенести на более раннее время. А после 9 вечера лучше всего подходит йога, пилатес и медленная растяжка. Если все это завершить медитацией, то здоровый и крепкий сон будет вам обеспечен.

11. Проветривайте и охлаждайте воздух в спальне перед сном

Многочисленные исследования показали, что для полноценного восстановления в ночное время нашему организму требуется так называемое состояние термонейтральности. Если в вашей спальне слишком холодно или слишком жарко, это будет в одинаковой степени влиять на качество вашего сна.

На практике это означает:

если вы спите без одеяла и теплой пижамы — например, летом, то в комнате должно быть плюс 27 — 30 градусов;

если надеваете любимую пижаму и укутываетесь в одеяло, то оптимальная температура для спальни — 16 — 19 градусов тепла. Это довольно-таки прохладно — в отопительный сезон наши квартиры в среднем прогреваются до 22 — 24 градусов. Поэтому для поддержания «правильной» ночной атмосферы желательно не только проветривать комнату на ночь, но и оставлять открытую форточку.

При прохладной температуре лучше вырабатывается гормон мелатонин, поясняют эксперты. Его называют гормоном сна, а также молодости и здоровья. Поскольку именно мелатонин регулирует работу всей эндокринной системы организма, слаженный ход наших биологических часов, а также отвечает за крепкий иммунитет.

Но не стоит забывать и о том, что каждый человек воспринимает температуру по-разному. Один – будет спать, как сурок при 20 градусах и без одеяла, тогда как другому холод не даст уснуть. Поэтому, опираясь на собственные ощущения, подберите оптимальную для себя температуру.

Также для нормализации сна необходимо, чтобы помещение, в котором вы спите, было хорошо проветрено. Причем делать это нужно вечером, когда температура воздуха понижена. Исследования показывают, что недостаток кислорода также является распространенной причиной нарушения сна.

12. Ложитесь спать в одно и то же время

Суть состоит в том, чтобы достаточно крепко спать ночью и не чувствовать сонливости днем. Для достижения этой цели попытайтесь ежедневно ложиться спать в одно и то же время, чтобы вы могли установить свою собственную систему циркадного ритма, так называемые внутренние часы, которые регулируют большинство функций нашего организма.

Точно так же важно каждое утро вставать в одно и то же время. Старайтесь по утрам просыпаться в назначенное время, не пытайтесь досмотреть «интересный» сон. В той же мере это относится и к выходным дням. Не спите допоздна по субботам и воскресеньям, иначе у вас могут возникнуть проблемы с засыпанием в воскресенье вечером, отчего вы будете чувствовать себя разбитым в понедельник утром.

Создайте себе рутину. Почистите зубы, умойте лицо, приготовьте одежду на утро, послушайте спокойную, не возбуждающую нервную систему музыку и т.п. Делая одно и то же каждый вечер, пошлет в мозг сигнал о том, что пора спать, особенно если вы выполняете все эти действия в одном и том же порядке.