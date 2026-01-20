С нами не соску...
Яркие фотографии о буднях австралийских ковбоев

Фотограф Håkan Ludwigson провел три месяца среди тех людей, что в седле чувствуют себя комфортнее всего – и сделал множество фотографий их повседневной жизни. Вернувшись в родную Швецию, фотограф выпустил книгу, посвященную ковбоям из Австралии – и лучшие фотографии автора мы представляем в нашей подборке.



Яркие фотографии о буднях австралийских ковбоев

Яркие фотографии ковбоев Северной территории Австралии вошли в книгу автора.

Яркие фотографии о буднях австралийских ковбоев

Северная территория— субъект федерации в составе Австралии, на севере материковой части страны, статус чуть более низкий, чем у штата.

Яркие фотографии о буднях австралийских ковбоев

Все снимки были сделаны в 80-х годах прошлого века.

Яркие фотографии о буднях австралийских ковбоев

В объектив фотографа попали практически все жители Северной территории, от мала до велика.

Яркие фотографии о буднях австралийских ковбоев

Яркие фотографии о буднях австралийских ковбоев

