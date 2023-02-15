5 лучших упражнений от боли в спине

Примерно 80% мужского населения всей планеты испытывает постоянные боли в спине. Виной тому становится как не сформированная в детстве правильная осанка, так и отсутствие постоянных упражнений, без которых мышцам просто не достает силы, чтобы поддерживать корпус. По счастью, проблему можно решить и без медикаментозного вмешательства. Достаточно будет регулярной работы в спортзале. Впрочем, здесь тоже нужно действовать с умом — не все упражнения подействуют на больную спину благодатным образом. Мы собрали для вас пятерку лучших движений, которые не только укрепят мышцы, но и помогут избавиться от застаревшей проблемы.









Подтягивания широким хватом

Пулдаун

Становая тяга

Тяга в наклоне

Гребля на тренажере