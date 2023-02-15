5 лучших упражнений от боли в спине

Примерно 80% мужского населения всей планеты испытывает постоянные боли в спине. Виной тому становится как не сформированная в детстве правильная осанка, так и отсутствие постоянных упражнений, без которых мышцам просто не достает силы, чтобы поддерживать корпус. По счастью, проблему можно решить и без медикаментозного вмешательства. Достаточно будет регулярной работы в спортзале. Впрочем, здесь тоже нужно действовать с умом — не все упражнения подействуют на больную спину благодатным образом. Мы собрали для вас пятерку лучших движений, которые не только укрепят мышцы, но и помогут избавиться от застаревшей проблемы.
Подтягивания широким хватом
Без подтягиваний обойтись не получится. Это упражнение вовлекает в работу широчайшие мышцы спины — такая тренировка позволит стать стройнее даже тому, кто с детства никак не мог победить плохую осанку. Главное, что нужно запомнить: повтор делается медленно, с контролем на всех этапах; правильный хват — чуть шире плеч; отдых между подходами — не больше сорока секунд.
Пулдаун
Бонусом этого упражнения можно считать повышенный рост мышечной массы. Пулдаун заставляет включаться в работу весь организм: ноги стабилизируют корпус, а широчайшие заняты конкретным грузом. Выполняйте упражнение с полной отдачей, иначе оно потеряет половину своей пользы. Захват — на ширине плеч, движение вниз не задействует корпус, тяга осуществляется отведением плеч назад и вниз. Не забывайте делать небольшую паузу в конечной точке.
Становая тяга
Очень важно выполнять становую тягу правильно. Рывки, неправильная постановка ног, торопливость — легчайший способ получить серьезную травму спины. Но если делать все верно, то становая тяга превратится в лучшее упражнение для всего тела. Поддерживайте естественный прогиб в нижней части спины. Хват — на ширине плеч, обычный. Тяните корпус вверх, одновременно выталкивая бедра немного вперед. Конечная точка — небольшая пауза и плавное возвращение штанги в исходное положение.
Тяга в наклоне
Статичный вариант становой тяги — менее травматичный и более акцентированный на широчайших мышцах спины. Исходное положение: корпус согнут практически параллельно полу. Хват чуть шире плеч, прямой. Поднимайте штангу, напрягая боковые и средние мышцы. После небольшой паузы возвращайтесь в исходное положение, опустив штангу до полного выпрямления рук.
Гребля на тренажере
Точнее, некая имитация движения, повторяющего классическую греблю в лодке. Садитесь на скамью кабельного тренажера, зафиксировав ровную перекладину. Хват обычный, чуть шире плеч. Тяните перекладину к верхней части живота, напрягая широчайшие. Возвращаясь в исходное положение, слегка наклоняйтесь вперед — так вы дадите мышцам стимулирующую растяжку.
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