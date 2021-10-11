Куда смотрит полиция и не жалко ли кошку: Что удивляет современных детей в книгах, которые в детстве

Куда смотрит полиция и не жалко ли кошку: Что удивляет современных детей в книгах нашего детства.

«Приключения Тома Сойера» Марка Твена

Том Сойер, глядя на мёртвую кошку, думает только о том, что её можно крутить на верёвочке.

Не всем детям так нравится курить, как Геку Финну.

«Мишкина каша», Николай Носов

Детей оставили самих о себе заботиться, когда они ещё явно этого не умеют.

«Телефон», Николай Носов

Как это, уметь пользоваться телефоном и не знать, как выглядит дверной звонок?

«Папа, мама, восемь детей и грузовик», Анне-Катарина Вестли

Дети в книге Вестли то и дело без спроса уходят на улицу.

К родителям спящих на полу детей не приходят из опеки или полиции.

«Трое на острове», Виталий Губарев

Плохо не мыть посуду, но при чём тут соседи?

«Необыкновенные приключения Карика и Вали», Ян Ларри

Таинственное исчезновение детей не заставляет милицию слишком уж насторожиться.