Как быстрее вернуться в форму: японский секрет, проверенный столетиями

Секрет, которому японки обязаны своей точёной фигуркой.
Зимние праздники скоро закончатся, но оставят после себя подарок – по парочке новых сантиметров во всех стратегически важных местах. А потому думать, что же с ними делать дальше, нужно уже сейчас. Если спортзал и справедливые ограничения не входят в ваши праздничные планы, тогда начните с простого: японского трюка, которому японские красотки обязаны своей точёной фигурой.
Точёные фигурки японок – заслуга сразу нескольких факторов.
Попробуйте представить себе румяную и упитанную японку. Не получается? Естественно. Ведь большинство японок миниатюрны, словно куколки. Конечно, в первую очередь это заслуга генетики. Сбалансированное питание также играет важнейшую роль. Но кроме того все японские женщины знают одну маленькую хитрость, которая передаётся из поколения в поколение.
«Воздушная диета» из Японии: не о еде, а о дыхании.
Японки знают, что правильное дыхание делает с телом. Например, успокаивает, помогает заснуть и даже быстрее сбросить вес и подтянуть мышцы. Специально для последней цели давно придумана так называемая «воздушная диета». Нет, речь не об ограничениях в пище. Это – широко известное дыхательное упражнение. Чтобы выполнить его, встаньте прямо, глубоко вдыхайте в течение 3 секунд, а затем долго выдыхайте в течение 7 секунд. Уделяйте упражнению всего две минуты в день (без пропусков!) и скоро заметите первые результаты.
Как дышать, чтобы похудеть.
«Воздушная диета» помогает согнать сантиметры в районе живот и талии, а так же укрепить мышцы пресса. Никакого волшебства, всё научно объяснимо: при глубоком дыхании кислород проникает в жировую ткань и расщепляет её клетки на углерод и воду. В таком расщеплённом состоянии организму гораздо проще избавиться от жировых отложений. А потому любая другая активность, вроде лёгких физических нагрузок или простой ходьбы будет давать гораздо лучший «жиросжигающий» результат. А бонусом ускоряется метаболизм.
Секрет, передающийся из поколения в поколение.
Многие японские актёры и модели часто упоминают «воздушную диету» в числе секретов своей подтянутой фигуры. И хотя правильное дыхание – навык суперполезный, одним им десяток кило вряд ли сбросишь. Об элементарном движении и разумных ограничениях в пище забывать не стоит.
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