С нами не соскучишься!

8 357 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Надо запустить анти-трЭнд модерным вооружениям. Урезать "в мировом масштабе" расходы на вооружения, а торговлю ими пр...10 «потрясающих» ...
  • Платон Платонов
    Ну, если крокодила нарядить в кружева и чего там ещё бывает, крокодил красивше не станет.«Красота не требу...
  • ММ
    Женская красота делится на несколько типов:1, Женщина красива в одежде и без одежды 2.Женщина красива в одежде, некра...«Красота не требу...

Как быстрее вернуться в форму: японский секрет, проверенный столетиями


Секрет, которому японки обязаны своей точёной фигуркой.

Секрет, которому японки обязаны своей точёной фигуркой.

 

Зимние праздники скоро закончатся, но оставят после себя подарок – по парочке новых сантиметров во всех стратегически важных местах. А потому думать, что же с ними делать дальше, нужно уже сейчас. Если спортзал и справедливые ограничения не входят в ваши праздничные планы, тогда начните с простого: японского трюка, которому японские красотки обязаны своей точёной фигурой.

Точёные фигурки японок – заслуга сразу нескольких факторов.

Точёные фигурки японок – заслуга сразу нескольких факторов.

 

Попробуйте представить себе румяную и упитанную японку. Не получается? Естественно. Ведь большинство японок миниатюрны, словно куколки. Конечно, в первую очередь это заслуга генетики. Сбалансированное питание также играет важнейшую роль. Но кроме того все японские женщины знают одну маленькую хитрость, которая передаётся из поколения в поколение.
Как быстрее вернуться в форму: японский секрет, проверенный столетиями

«Воздушная диета» из Японии: не о еде, а о дыхании.

 

Японки знают, что правильное дыхание делает с телом. Например, успокаивает, помогает заснуть и даже быстрее сбросить вес и подтянуть мышцы. Специально для последней цели давно придумана так называемая «воздушная диета». Нет, речь не об ограничениях в пище. Это – широко известное дыхательное упражнение. Чтобы выполнить его, встаньте прямо, глубоко вдыхайте в течение 3 секунд, а затем долго выдыхайте в течение 7 секунд. Уделяйте упражнению всего две минуты в день (без пропусков!) и скоро заметите первые результаты.




Как дышать, чтобы похудеть.

Как дышать, чтобы похудеть.

 

«Воздушная диета» помогает согнать сантиметры в районе живот и талии, а так же укрепить мышцы пресса. Никакого волшебства, всё научно объяснимо: при глубоком дыхании кислород проникает в жировую ткань и расщепляет её клетки на углерод и воду. В таком расщеплённом состоянии организму гораздо проще избавиться от жировых отложений. А потому любая другая активность, вроде лёгких физических нагрузок или простой ходьбы будет давать гораздо лучший «жиросжигающий» результат. А бонусом ускоряется метаболизм.
Секрет, передающийся из поколения в поколение.

Секрет, передающийся из поколения в поколение.

 

Многие японские актёры и модели часто упоминают «воздушную диету» в числе секретов своей подтянутой фигуры. И хотя правильное дыхание – навык суперполезный, одним им десяток кило вряд ли сбросишь. Об элементарном движении и разумных ограничениях в пище забывать не стоит.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как быстрее вернуться в форму: японский секрет, проверенный столетиями

И не забудьте:
Как быстрее вернуться в форму: японский секрет, проверенный столетиямиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх