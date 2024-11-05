Выставка фотографий, сделанных в 19 веке на заре фотографического искусства

В художественной галерее Beetles+Huxley в Лондоне проходит выставка фотографий из коллекции Роберта Гершковича, на которой представлены редчайшие снимки, сделанные пионерами фотографии в 19 столетии.







«Когда вся работа переделана», 1877 год.

Принц-консорт Альберт поручил фотографу Генри Пичу Робинсону (Henry Peach Robinson) делать для него копии всех своих снимков. Принц Альберт и королева Виктория были большими любителями фотографии.

Канава в Суффолке, около 1887 года . Фотограф: Питер Генри Эмерсон (Peter Henry Emerson).Альфред Теннисон, 3 июня 1869 года.Фотограф Джулия Маргарет Камерон (Julia Margaret Cameron) прославилась своими лирическими портретам известных фигур викторианской эпохи, например, Дарвина, Браунинга , Теннисона.Бирма, 1855 год.Линней Трайп (Linneaus Tripe) оставил карьеру военного, чтобы стать официальным фотографом на службе правительства . Трайп много ездил по Индии и Бирме.Скульптура, Версаль, около 1853 года.Прежде чем стать фотографом, Луи-Реми Робер (Louis-Remy Robert) работал художником на фарфоровом заводе. Он фотографировал пейзажи, семейные портреты и натюрморты, на которых присутствовали фарфоровые изделия.Аббатство Лэкок, 1843 год.Уильям Генри Фокс Тальбот (William Fox Talbot) был пионером калотипии – фотографического процесса, основанного на использовании бумаги, пропитанной нитратом серебра и раствором соли , и позволявшего печатать бесконечное множество копий одного негатива.Колоссы Мемнона, Фивы, 1857 год.Как и Линней Трайп, фотограф Франсис Фрит (Francis Frith) путешествовал в далёкие края, чтобы впервые в истории сфотографировать их достопримечательности.Французский флот в Шербур-Октевиле, август 1858 года.Гюстав ле Гре (Gustave Le Gray) был одним из самых выдающихся фотографов 19 столетия. Ему принадлежат портреты Эдуарда VII и Наполеона III. Гюстав ле Гре сопровождал Александра Дюма по Средиземноморью и закончил свой жизненный путь в Египте.Скульптура из пивных бутылок на Всемирной выставке в Париже в 1855 году.Чарльз Томпсон (Charles Thurston Thompson) был официальным фотографом Музея Виктории и Альберта с 1857 по 1867 год.Александр Дюма, 1855 год.Фотограф Надар (Nadar) был учеником Гюстава ле Гре, а также одним из пионеров воздухоплавания. Во время осады Парижа в 1870 году он основал первую в мире авиапочтовую службу.Охота на крокодила, около 1870 года.Фотограф Анри Бешар (Henri Béchard) открыл студию в Каире и продавал туристам фотокарточки с видами древних египетских сооружений.Лаутербруннен, Швейцария , около 1870 года.Французский фотограф Adolphe Braun фотографировал пейзажи Эльзаса и Альп. Ему принадлежат портреты Блаженного Пия IX и Ференца Листа.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)